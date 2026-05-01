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हुंडई ने तोड़ा अपना पुराना सेल्स रिकॉर्ड, इस न्यू SUV को मिले 12,420 ग्राहक; 17% का हुआ इजाफा

May 01, 2026 11:23 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई का अप्रैल सेल्स मुख्य रूप से शानदार घरेलू मांग के कारण रही। हालांकि, उसका एक्सपोर्ट घटकर 13,708 यूनिट रह गया, जो अप्रैल 2025 में 16,400 यूनिट की तुलना में 16.41% कम है। महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर घरेलू बिक्री में मार्च 2026 में बेची गई 55,064 यूनिट की तुलना में 5.74% की मामूली गिरावट मिली।

हुंडई ने तोड़ा अपना पुराना सेल्स रिकॉर्ड, इस न्यू SUV को मिले 12,420 ग्राहक; 17% का हुआ इजाफा

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने FY2027 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। कंपनी ने अप्रैल में अपनी अब तक की सबसे बड़ी घरेलू बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने अप्रैल 2026 में 51,902 यूनिट बेचीं, जो अप्रैल 2025 में बेची गई 44,374 यूनिट की तुलना में 16.96% की साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी दिखाती है। एक्सपोर्ट के साथ कंपनी की कुल बिक्री 65,610 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी महीने में 60,774 यूनिट की तुलना में 7.96% ज्यादा है।

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हुंडई का अप्रैल सेल्स मुख्य रूप से शानदार घरेलू मांग के कारण रही। हालांकि, उसका एक्सपोर्ट घटकर 13,708 यूनिट रह गया, जो अप्रैल 2025 में 16,400 यूनिट की तुलना में 16.41% कम है। महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर घरेलू बिक्री में मार्च 2026 में बेची गई 55,064 यूनिट की तुलना में 5.74% की मामूली गिरावट देखी गई। हालांकि, साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी भारतीय बाजार में मांग की लगातार गति को दिखाती है।

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न्यू वेन्यू का डिमांड में बढ़ोतरी
हुंडई के अप्रैल के प्रदर्शन में एक अहम योगदान नई वेन्यू का रहा, जिसने 12,420 यूनिट की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की। ये मजबूत आंकड़े हाल के अपडेट और स्पेशल एडिशन, साथ ही बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड के कारण आए हैं। हुंडी ने हाल ही में वेन्यू और वेन्यू N लाइन के लिए 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग की घोषणा की, जिससे खरीदारों का भरोसा बढ़ा है।

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हुंडई अपनी बढ़ोतरी का क्रेडिट अलग-अलग सेगमेंट में हाल ही में किए गए कई प्रोडक्ट बदलावों को देती है। एक्सटर, वेन्यू, आयोनिक 5 और क्रेटा (समर एडिशन सहित) जैसे मॉडलों ने मांग को बनाए रखने में योगदान दिया है। इसके अलावा, ग्रैंड i10 निओसा वाइव एडिशन और वेन्यू नाइट एडिशन जैसे लिमिटेड एडिशन ने लाइनअप को फ्रेश और कॉम्पटीशन में बनाए रखने में मदद की है।

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घरेलू बाजार में बढ़ रही डिमांड
हुंडई की अप्रैल महीने की रिकॉर्ड घरेलू बिक्री, भारत में मांग में हो रही लगातार रिकवरी और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड को दिखाता है। वेन्यू जैसी SUVs बिक्री की मात्रा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, जबकि नए मॉडल्स और स्पेशल एडिशन इस गति को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। हुंडई से उम्मीद है कि वह नए लॉन्च और अपडेट्स के जरिए इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाएगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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