हुंडई और TVS मिलकर बना रहीं ऐसा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, मार्केट में मचा देगा धूम! जानिए डिजाइन और डिटेल

Apr 21, 2026 11:03 am IST

इस एग्रीमेंट के तहत, हुंडई मोटर डिजाइन और जॉइंट डेवलपमेंट को लीड करेगी। इसके लिए वह अपने रिसर्च और डेवलपमेंट रिसोर्सेस और एडवांस्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। जबकि, TVS मोटर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्लेटफॉर्म और थ्री-व्हीलर इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज देगी।

हुंडई मोटर कंपनी और TVS मोटर कंपनी ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाएंगी। वो भारत के तेजी से बढ़ते लास्ट-माइल मोबिलिटी सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। यह एग्रीमेंट उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसे दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सो 2025 में पेश किया था। यह सस्टेनेबल शहरी ट्रांसपोर्ट के एरिया में आगे बढ़ने को लेकर दोनों कंपनियों की एक साथ आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।

इस एग्रीमेंट के तहत, हुंडई मोटर डिजाइन और जॉइंट डेवलपमेंट को लीड करेगी। इसके लिए वह अपने रिसर्च और डेवलपमेंट रिसोर्सेस और एडवांस्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। जबकि, TVS मोटर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) प्लेटफॉर्म और थ्री-व्हीलर इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज देगी। साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन की जिम्मेदारी संभालेगी। यह भारतीय कंपनी शुरुआत में घरेलू मांग को पूरा करेगी और एक्सपोर्ट के अवसरों की भी तलाश करेगी।

हुंडई मोटर कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जूंगसुन को ने एक बयान में कहा, "भारत हमारे लिए एक अहम बाजार है और हम इसके लगातार बदलते मोबिलिटी ईकोसिस्टम में योगदान देने के नए-नए तरीके खोजते रहते हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए, हमारा मकसद सुरक्षित और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तक लोगों की पहुंच को बेहतर बनाना है।" दोनों कंपनियों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी लाने और रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खास क्रॉस-फंक्शनल टीमें बनाई हैं।

दूसरी तरफ, TVS मोटर कंपनी के ग्रुप स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट शरद मिश्रा ने कहा, "TVS मोटर कंपनी में हमारा मकसद सस्टेनेबल और सुलभ मोबिलिटी के जरिए लोगों के जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। यह जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुंडई मोटर कंपनी के साथ हमारी साझेदारी में एक अहम कदम है। ये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सॉल्युशन डेवलप करने की हमारे शेयर एंबिशन को आगे बढ़ाता है।"