Kia और हुंडई की चार नई गाड़ियां, लिस्ट में ईवी के साथ SUV भी शामिल, मार्च 2027 तक लॉन्च

अगर आप हुंडई या किया के फैन हैं और नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों कंपनियां इंडियन मार्केट में अपनी चार नई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

हुंडई और किआ इंडियन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही हैं। मार्च 2027 तक इन कंपनियों की चार बेहतरीन प्रोडक्ट्स मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। इनमें नई एसयूवी के साथ हाइब्रिड मॉडल भी शामिल हैं। अगर आप हुंडई या किया के फैन हैं और नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल आइए जान लेते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

हुंडई की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई अपनी एक बिल्कुल नई एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। यह किसी मौजूदा ICE मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगा। इस ई एसयूवी को कंपनी की तमिलनाडु वाली फैक्ट्री में लोकली मैन्युफैक्तर किया जाएगा। इसकी टक्कर टाटा नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO ईवी और एमजी विंडसर ईवी से होगी। इसका कोडनेम HE1i है और यह E-GMP (K) प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह दो बैटरी पैक के साथ आ सकती है और इसकी रेंज 369 किमी तक की हो सकती है।

हुंडई बेयॉन मिड-साइज एसयूवी कंपनी की यह एसयूवी अगली 6 से 7 महीनों में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। यह क्रेटा और वेन्यू के बीच वाले सेगमेंट में आएगी। भारत में लॉन्च होने वाली बेयॉन की लंबाई 4.18 मीटर होगी। इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिडसाइज एसयूवी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ बायो-फ्यूल और सीएनजी ऑप्शन में भी आएगी।

किआ कार्निवल हाइब्रिड किआ अपनी कार्निवल एमपीवी के हाइब्रिड वर्जन को सीबीयू के तौर पर इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। इसमें 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और पैरेलल-हाइब्रिड सिस्टम होगा। यह इंजन सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा होगा। यह इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन अभी एमपीवी के यूएस-स्पेसिफिक वर्जन में उपलब्ध है। अमेरिकी बाजार में बिकने वाली कार्निवल हाइब्रिड 272 hp की मैक्सिमम पावर और 367 Nm का अधिकतम टॉर्क ऑफर करती है। इसका स्टैंडर्ड माइलेज 14 kmpl है। हाइब्रिड मॉडल 7-सीटर और 9-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाला मॉडल संभवतः 7-सीटर MPV होगा, जिसमें लगभग वही इंजन सेटअप होगा। फिलहाल, कार्निवल केवल डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध है।