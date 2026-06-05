Hyundai और Kia की टॉप 5 अपकमिंग कार, लिस्ट में नई क्रेटा और नेक्स्ट जेनरेशन i20 के साथ सोरेन्टो भी

हुंडई और किआ मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली हैं। इनमें किआ सोरेन्टो, सिरोस ईवी के साथ नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और बेयॉन शामिल हैं। साथ ही हुंडई भारत में अपनी पॉप्युलर हैचबैक i20 का नेक्स्ट जेनरेशन भी लाने वाली है।

किआ या हुंडई के फैन हैं और नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मार्केट में इन दोनों कंपिनयों की कुछ धाकड़ कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें किआ सोरेन्टो, सिरोस ईवी के साथ नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और बेयॉन शामिल हैं। साथ ही हुंडई भारत में अपनी पॉप्युलर हैचबैक i20 का नेक्स्ट जेनरेशन भी लाने वाली है। इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। तो आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई और किआ की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kia Sorento Hybrid सोरेन्टो भारत में जल्द एंट्री कर सकती है। यह किआ की पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से लैस होगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। यह इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ आता है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जा सकता है।

Kia Syros EV यह किआ की इंडियन मार्केट के लिए पहली किफायती और मास मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। यह अगस्त में लॉन्च होगी। अपने ICE मॉडल की तरह ही K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इलेक्ट्रिक वीइकल से जुड़े कुछ खास अपडेट्स के अलावा सिरोस का डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यही बैटरी पैक ऑप्शन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली Hyundai Inster में आते हैं। यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV फ्रंट-वील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। भारत में सिरोस EV की कीमत 15-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Next Generation Creta हुंडई अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करने का काम करेगा। न्यू जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।

Bayon-Based Crossover SUV हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।