नए साल में हुंडई और किआ ला रहीं सस्ती SUV के कई मॉडल, इसमें EV भी शामिल; जानिए सभी के नाम

नए साल में हुंडई और किआ ला रहीं सस्ती SUV के कई मॉडल, इसमें EV भी शामिल; जानिए सभी के नाम

संक्षेप:

आज 2025 का आखिरी दिन है। कल यानी 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। ऐस में नए साल में कई कंपनियां अपने नए मॉडल को लॉन्च करने वाली है। इसमें हुंडई और किआ का नाम भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों की भारतीय बाजार में SUVs की अच्छी डिमांड है।

Dec 31, 2025 09:12 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
आज 2025 का आखिरी दिन है। कल यानी 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। ऐस में नए साल में कई कंपनियां अपने नए मॉडल को लॉन्च करने वाली है। इसमें हुंडई और किआ का नाम भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों की भारतीय बाजार में SUVs की अच्छी डिमांड है। ऐसे में अगले साल ये दोनों कॉम्पैक्ट SUV के की मॉडल लाने वाली हैं। बता दें कि भारत का कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है। सितंबर में GST में की गई बड़ी कटौती के बाद इस सेगमेंट में जबरदस्त बूम देखने को मिला है।

हुंडई मोटर ग्रुप (HMG) ने हाल ही में पिछले महीने सेकेंड-जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया है। अब अगले साल, कंपनी तीन नई कॉम्पैक्ट SUV पेश करेगी। इसमें किआ ब्रांड का एक इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। किआ सिरोस EV अगले साल भारतीय शोरूम में आने वाली HMG की पहली नई कॉम्पैक्ट SUV होगी। अप्रैल और जून के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है। किआ की इस अनोखी कॉम्पैक्ट SUV के प्योर इलेक्ट्रिक वैरिएंट में एक कवर्ड ग्रिल एरिया होगा, जिसमें एक्टिव एयर फ्लैप होंगे जो ड्रैग को कम करने और रेंज को बेहतर बनाने के लिए गाड़ी के कंपोनेंट्स की कूलिंग जरूरतों के हिसाब से अपने आप खुलेंगे और बंद होंगे।

ये भी पढ़ें:KTM ने अब इस दमदार मोटरसाइकिल की टेस्टिंग की शुरू, पहली बार कैमरे में कैद

किआ सिरोस EV का चार्जिंग पोर्ट इसके बाईं ओर के फ्रंट व्हील आर्च के ऊपर होगा। स्पाई शॉट्स में किआ सिरोस EV में इसके ICE डोनर जैसे ही 17-इंच एलॉय व्हील्स दिखे हैं, लेकिन साथ में नियॉन ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स भी हैं। यह बताता है कि इसे स्पोर्टी GT-लाइन ग्रेड में पेश किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्साइड एनर्जी से स्थानीय रूप से सोर्स किए गए सेल्स वाले दो LFP बैटरी पैक की उम्मीद है।

2026 की दूसरी तिमाही में हुंडई एक्सटर का फेसलिफ्टेड वर्जन भी बिक्री के लिए आने की उम्मीद है। अपडेटेड मॉडल में रीडिजाइन ग्रिल, रिवाइज्ड बंपर, नए 16-इंच एलॉय व्हील्स, बदले हुए हेडलैंप और टेल लैंप होंगे। इंटीरियर में कुछ नए कम्फर्ट और सुविधा फीचर्स और एक नई कलर स्कीम हो सकती है। माइक्रो-SUV में मिड-साइकिल रिफ्रेश के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है, जो जनवरी में लॉन्च होने वाली फेसलिफ्टेड टाटा पंच से मुकाबला करेगी।

ये भी पढ़ें:1 जनवरी से इन 7 कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी, यहां देखें पूरी लिस्ट

2026 की तीसरी तिमाही में हुंडई बेयन को भारत में मारुति फ्रोंक्स के मुकाबले के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। हमारे मार्केट में सीधे आने वाला सेकेंड-जनरेशन मॉडल मिलेगा, जो चौथी-जनरेशन हुंडई i20 के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। लेटेस्ट कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा, जो बाद में हाइब्रिड मॉडल्स में भी देखा जाएगा। नेक्सट-जनरेशन बेयन को महाराष्ट्र के तलेगांव में लेटेस्ट वेन्यू के साथ बनाया जाएगा। बेस ट्रिम में इसकी कीमत लगभग एक्स-शोरूम 7.10 लाख रुपए हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
