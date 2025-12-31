नए साल में हुंडई और किआ ला रहीं सस्ती SUV के कई मॉडल, इसमें EV भी शामिल; जानिए सभी के नाम

संक्षेप: आज 2025 का आखिरी दिन है। कल यानी 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। ऐस में नए साल में कई कंपनियां अपने नए मॉडल को लॉन्च करने वाली है। इसमें हुंडई और किआ का नाम भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों की भारतीय बाजार में SUVs की अच्छी डिमांड है।

आज 2025 का आखिरी दिन है। कल यानी 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। ऐस में नए साल में कई कंपनियां अपने नए मॉडल को लॉन्च करने वाली है। इसमें हुंडई और किआ का नाम भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों की भारतीय बाजार में SUVs की अच्छी डिमांड है। ऐसे में अगले साल ये दोनों कॉम्पैक्ट SUV के की मॉडल लाने वाली हैं। बता दें कि भारत का कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है। सितंबर में GST में की गई बड़ी कटौती के बाद इस सेगमेंट में जबरदस्त बूम देखने को मिला है।

हुंडई मोटर ग्रुप (HMG) ने हाल ही में पिछले महीने सेकेंड-जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया है। अब अगले साल, कंपनी तीन नई कॉम्पैक्ट SUV पेश करेगी। इसमें किआ ब्रांड का एक इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। किआ सिरोस EV अगले साल भारतीय शोरूम में आने वाली HMG की पहली नई कॉम्पैक्ट SUV होगी। अप्रैल और जून के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है। किआ की इस अनोखी कॉम्पैक्ट SUV के प्योर इलेक्ट्रिक वैरिएंट में एक कवर्ड ग्रिल एरिया होगा, जिसमें एक्टिव एयर फ्लैप होंगे जो ड्रैग को कम करने और रेंज को बेहतर बनाने के लिए गाड़ी के कंपोनेंट्स की कूलिंग जरूरतों के हिसाब से अपने आप खुलेंगे और बंद होंगे।

किआ सिरोस EV का चार्जिंग पोर्ट इसके बाईं ओर के फ्रंट व्हील आर्च के ऊपर होगा। स्पाई शॉट्स में किआ सिरोस EV में इसके ICE डोनर जैसे ही 17-इंच एलॉय व्हील्स दिखे हैं, लेकिन साथ में नियॉन ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स भी हैं। यह बताता है कि इसे स्पोर्टी GT-लाइन ग्रेड में पेश किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्साइड एनर्जी से स्थानीय रूप से सोर्स किए गए सेल्स वाले दो LFP बैटरी पैक की उम्मीद है।

2026 की दूसरी तिमाही में हुंडई एक्सटर का फेसलिफ्टेड वर्जन भी बिक्री के लिए आने की उम्मीद है। अपडेटेड मॉडल में रीडिजाइन ग्रिल, रिवाइज्ड बंपर, नए 16-इंच एलॉय व्हील्स, बदले हुए हेडलैंप और टेल लैंप होंगे। इंटीरियर में कुछ नए कम्फर्ट और सुविधा फीचर्स और एक नई कलर स्कीम हो सकती है। माइक्रो-SUV में मिड-साइकिल रिफ्रेश के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है, जो जनवरी में लॉन्च होने वाली फेसलिफ्टेड टाटा पंच से मुकाबला करेगी।