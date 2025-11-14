इन 2 कंपनियों की हाइब्रिड कारों का दुनियाभर में दबदबा, इस साल 10 लाख की बिक्री पार करने की तैयारी
संक्षेप: हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है।
हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है। इस गति से पूरे साल की बिक्री आराम से 11 लाख यूनिट को पार कर सकती है। जिससे हाइब्रिड कई बाजारों में नई मुख्यधारा की पसंद बन जाएगी।
यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। ग्लोबल ईवी प्रोत्साहनों में मंदी, बढ़ती बैटरी लागत और टैरिफ अनिश्चितता के साथ, खासकर अमेरिका में ग्राहकों को बीच का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। हाइब्रिड कारें, अपने तमाम समझौतों के बावजूद अब पारंपरिक ICE परिचितता और EV इफिसियंसी के बीच एक सुखद स्थिति में हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Kia Syros
₹ 9 - 17.8 लाख
Kia Seltos
₹ 10.79 - 19.81 लाख
यह बिक्री चार्ट में रिफलेक्ट होता है। हुंडई-किआ की SUV लाइनअप जो लंबे समय से उनकी ग्लोबल उपस्थिति का आधार रही है, इस मामले में अग्रणी है। टक्सन हाइब्रिड (132,991 यूनिट), स्पोर्टेज हाइब्रिड (120,054 यूनिट) और सांता फे हाइब्रिड (95,168 यूनिट) विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में विश्वसनीय बिक्री चालक बन गई हैं।
कोरियाई घरेलू बाजार में यह बदलाव और भी साफ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में लॉन्च हुई हुंडई की नई पैलिसेड हाइब्रिड ने न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि अपने गैसोलीन समकक्ष को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरिया ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर तक पैलिसेड हाइब्रिड की 26,930 यूनिट बिकीं, जबकि पेट्रोल मॉडल की संख्या 18,005 थी।
पेट्रोल पावरट्रेन के साथ पारंपरिक रूप से सहज बाजार के लिए, इस तरह का बदलाव महत्वपूर्ण है। ईंधन की बढ़ती लागत, नीतिगत बदलाव और अधिक जागरूक उपभोक्ता आधार ने सामूहिक रूप से हाइब्रिड को विचार सूची में सबसे आगे ला दिया है। हुंडई के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक अमेरिका, हाइब्रिड की चर्चा का केंद्र बन गया है। पिछले अक्टूबर में 7,500 अमेरिकी डॉलर तक की संघीय इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का तत्काल प्रभाव पड़ा है, हाइब्रिड अचानक उन खरीदारों के लिए अधिक आर्थिक रूप से समझदार लगने लगे हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व को लेकर झिझक रहे थे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।