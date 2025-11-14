इन 2 कंपनियों की हाइब्रिड कारों का दुनियाभर में दबदबा, इस साल 10 लाख की बिक्री पार करने की तैयारी

संक्षेप: हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है।

Fri, 14 Nov 2025 01:18 PM

हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है। इस गति से पूरे साल की बिक्री आराम से 11 लाख यूनिट को पार कर सकती है। जिससे हाइब्रिड कई बाजारों में नई मुख्यधारा की पसंद बन जाएगी।

यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। ग्लोबल ईवी प्रोत्साहनों में मंदी, बढ़ती बैटरी लागत और टैरिफ अनिश्चितता के साथ, खासकर अमेरिका में ग्राहकों को बीच का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। हाइब्रिड कारें, अपने तमाम समझौतों के बावजूद अब पारंपरिक ICE परिचितता और EV इफिसियंसी के बीच एक सुखद स्थिति में हैं।

यह बिक्री चार्ट में रिफलेक्ट होता है। हुंडई-किआ की SUV लाइनअप जो लंबे समय से उनकी ग्लोबल उपस्थिति का आधार रही है, इस मामले में अग्रणी है। टक्सन हाइब्रिड (132,991 यूनिट), स्पोर्टेज हाइब्रिड (120,054 यूनिट) और सांता फे हाइब्रिड (95,168 यूनिट) विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में विश्वसनीय बिक्री चालक बन गई हैं।

कोरियाई घरेलू बाजार में यह बदलाव और भी साफ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में लॉन्च हुई हुंडई की नई पैलिसेड हाइब्रिड ने न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि अपने गैसोलीन समकक्ष को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरिया ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर तक पैलिसेड हाइब्रिड की 26,930 यूनिट बिकीं, जबकि पेट्रोल मॉडल की संख्या 18,005 थी।