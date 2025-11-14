Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai and Kia set to cross one million global hybrid sales in 2025
इन 2 कंपनियों की हाइब्रिड कारों का दुनियाभर में दबदबा, इस साल 10 लाख की बिक्री पार करने की तैयारी

इन 2 कंपनियों की हाइब्रिड कारों का दुनियाभर में दबदबा, इस साल 10 लाख की बिक्री पार करने की तैयारी

संक्षेप: हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है।

Fri, 14 Nov 2025 01:18 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हुंडई मोटर कंपनी और किआ कॉर्प ने मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में हुंडई और किआ ने संयुक्त रूप से दुनियाभर में 831,933 हाइब्रिड व्हीकल बेच दिए। ये साल-दर-साल 27.2% की वृद्धि है। इस गति से पूरे साल की बिक्री आराम से 11 लाख यूनिट को पार कर सकती है। जिससे हाइब्रिड कई बाजारों में नई मुख्यधारा की पसंद बन जाएगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। ग्लोबल ईवी प्रोत्साहनों में मंदी, बढ़ती बैटरी लागत और टैरिफ अनिश्चितता के साथ, खासकर अमेरिका में ग्राहकों को बीच का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। हाइब्रिड कारें, अपने तमाम समझौतों के बावजूद अब पारंपरिक ICE परिचितता और EV इफिसियंसी के बीच एक सुखद स्थिति में हैं।

ये भी पढ़ें:इस लग्जरी कार का पहला फोटो आया सामने, इस ट्विस्ट के साथ जारी हुआ टीजर

यह बिक्री चार्ट में रिफलेक्ट होता है। हुंडई-किआ की SUV लाइनअप जो लंबे समय से उनकी ग्लोबल उपस्थिति का आधार रही है, इस मामले में अग्रणी है। टक्सन हाइब्रिड (132,991 यूनिट), स्पोर्टेज हाइब्रिड (120,054 यूनिट) और सांता फे हाइब्रिड (95,168 यूनिट) विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में विश्वसनीय बिक्री चालक बन गई हैं।

कोरियाई घरेलू बाजार में यह बदलाव और भी साफ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में लॉन्च हुई हुंडई की नई पैलिसेड हाइब्रिड ने न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि अपने गैसोलीन समकक्ष को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरिया ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर तक पैलिसेड हाइब्रिड की 26,930 यूनिट बिकीं, जबकि पेट्रोल मॉडल की संख्या 18,005 थी।

ये भी पढ़ें:भारत में मची इस ₹2.25 करोड़ की कार को खरीदने की लूट, सेल में नया रिकॉर्ड बनाया

पेट्रोल पावरट्रेन के साथ पारंपरिक रूप से सहज बाजार के लिए, इस तरह का बदलाव महत्वपूर्ण है। ईंधन की बढ़ती लागत, नीतिगत बदलाव और अधिक जागरूक उपभोक्ता आधार ने सामूहिक रूप से हाइब्रिड को विचार सूची में सबसे आगे ला दिया है। हुंडई के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक अमेरिका, हाइब्रिड की चर्चा का केंद्र बन गया है। पिछले अक्टूबर में 7,500 अमेरिकी डॉलर तक की संघीय इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का तत्काल प्रभाव पड़ा है, हाइब्रिड अचानक उन खरीदारों के लिए अधिक आर्थिक रूप से समझदार लगने लगे हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व को लेकर झिझक रहे थे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Creta Hyundai Venue अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।