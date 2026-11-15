भारतीय मार्केट में 5 नई SUV लाने जा रही हुंडई और किआ, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ की SUVs को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी डिमांड को देखते हुए दोनों कंपनियां साल 2027 में कई नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय मार्केट में हुंडई और किआ की SUVs को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी डिमांड को देखते हुए दोनों कंपनियां साल 2027 में कई नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि अगले साल दोनों कंपनियां मिलकर 5 नई SUVs भारतीय मार्केट में उतार सकती हैं। इनमें CNG से चलने वाली SUV से लेकर इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल तक शामिल हैं। इस लिस्ट में हुंडई बेयोन CNG, आयोनिक P, नई जनरेशन क्रेटा, नई जनरेशन किआ सोनेट और किआ सेल्टोस हाइब्रिड शामिल हैं। आइए जानते हैं इन पांचों SUV में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

1. हुंडई बेयोन CNG हुंडई बेयोन CNG को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा जाएगा। इसमें मौजूदा मॉडल का 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह 115bhp की पावर और 144Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सीएनजी मॉडल में डुअल-सिलेंडर सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिससे बूट स्पेस ज्यादा बच सकेगा। इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

2. हुंडई आयोनिक P इलेक्ट्रिक SUV हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसे आयोनिक P नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक के नीचे रखा जाएगा और इसमें स्टैंडर्ड व लॉन्ग रेंज बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं। यह E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। कंपनी इसमें नई जनरेशन का इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 ADAS देगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये हो सकती है।

3. नई जनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई क्रेटा की नई जनरेशन को SX3 कोडनेम दिया गया है। इसे नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें नई बॉक्सी ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलैंप, नए DRLs और 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में 17-इंच तक की बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया डैशबोर्ड मिलने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। कंपनी इसके लिए 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी तैयार कर रही है।

4. नई जनरेशन किआ सोनेट किआ सोनेट की नई जनरेशन को QY2E कोडनेम दिया गया है। इसे अपडेटेड K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। नई सोनेट में स्प्लिट LED हेडलैंप, बूमरैंग शेप वाले DRLs, नई ग्रिल और बदले हुए बंपर मिल सकते हैं। केबिन में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और ज्यादा व्हीलबेस मिलने की उम्मीद है, जिससे पीछे बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकते हैं।