अब माइलेज की नो टेंशन! हुंडई और किआ ला रही ये 4 धांसू हाइब्रिड कारें, जानिए कब होंगी लॉन्च

हुंडई और किआ भारत में अपनी नई हाइब्रिड गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। अपकमिंग गाड़ियों में हुंडई क्रेटा हाइब्रिड, किआ सेल्टोस हाइब्रिड, हुंडई की नई 7-सीटर SUV और किआ कार्निवल हाइब्रिड शामिल हैं।

हुंडई और किआ भारत में अपनी नई हाइब्रिड गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों की आने वाली गाड़ियों में नई हुंडई क्रेटा हाइब्रिड, किआ सेल्टोस हाइब्रिड, हुंडई की नई 7-सीटर SUV और किआ कार्निवल हाइब्रिड शामिल हैं। इन गाड़ियों के आने से उन ग्राहकों को नए ऑप्शन मिल सकते हैं, जो पेट्रोल-डीजल की तुलना में बेहतर माइलेज चाहते हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करती है। हालांकि, सभी मॉडलों की लॉन्च डेट और भारत में मिलने वाले फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से।

नई हुंडई क्रेटा हाइब्रिड हुंडई की अगली जनरेशन वाली क्रेटा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें कंपनी के 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन का हाइब्रिड वर्जन दिया जा सकता है। यह SUV मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल के साथ नए ऑप्शन के तौर पर आ सकती है। इसकी हाइब्रिड तकनीक नई किआ सेल्टोस के साथ भी मिलती-जुलती हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन और लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है।

किआ सेल्टोस हाइब्रिड किआ ने 2026 पेरिस मोटर शो में सेल्टोस हाइब्रिड को दिखाया था। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। यह कुल 178bhp की पावर देता है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल का इंजन और पावर अलग हो सकते हैं। कंपनी ने अभी भारतीय मॉडल की पूरी जानकारी नहीं दी है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला दूसरी मिडसाइज SUV से होगा।

हुंडई की नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV हुंडई क्रेटा और टक्सन के बीच एक नई बड़ी SUV लाने पर काम कर रही है। इसमें तीन लाइन में सीटें मिल सकती हैं। इससे यह बड़े परिवारों के लिए उपयोगी ऑप्शन बन सकती है। रिपोर्ट्स में इस SUV का कोडनेम Ni1i बताया जा रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की भी चर्चा है, लेकिन कंपनी ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। लॉन्च होने पर इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी SUV से हो सकता है।