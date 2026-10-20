अब माइलेज की टेंशन खत्म! हुंडई और किआ ला रहीं नई हाइब्रिड SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए हुंडई और किआ आने वाले कुछ सालों में कई नई हाइब्रिड एसयूवी और एमपीवी पेश करने जा रही हैं।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर ग्राहकों का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किफायती और नए ऑप्शन मिलने के कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। वहीं, हाइब्रिड गाड़ियां भी धीरे-धीरे अपनी मजबूत पकड़ बना रही हैं। इसी बीच कार बनाने वाली दिग्गज कंपनियां हुंडई और किअ भारतीय मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी में हैं। दोनों कंपनियां आने वाले कुछ सालों में कई नई हाइब्रिड एसयूवी और एमपीवी पेश करने जा रही हैं। आइए जानते हैं आने वाली इन शानदार गाड़ियों के बारे में विस्तार से।

किआ के अकमिंग हाइब्रिड मॉडल किआ अपनी पॉपुलर एमपीवी कार्निवल और बेहद पसंद की जाने वाली एसयूवी सेल्टोस का हाइब्रिड मॉडल मार्केट में उतारने की योजना बना रही है। किया ने इससे पहले सोरेंटो (Sorento) को 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया था। माना जा रहा है कि आने वाली कार्निवल हाइब्रिड और सेल्टोस हाइब्रिड में भी सोरेंटो वाला ही 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन देखने को मिल सकता है।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका पेट्रोल इंजन 180bhp की पावर और 265Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 65bhp की एक्स्ट्रा पावर और 264Nm का टॉर्क देती है। सोरेंटो की ही तरह किआ के इन दोनों नए हाइब्रिड मॉडल्स को ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह ड्राइव करने में काफी स्मूथ और आरामदायक अनुभव देगा।

नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा की एंट्री दूसरी ओर हुंडई की ऑल-न्यू नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा भारत में कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन के पूरे डिटेल्स शेयर नहीं किए हैं। उम्मीद है कि इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का हाइब्रिड वर्जन मिलेगा। इसके अलावा, जो लोग रेगुलर इंजन चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन भी पहले की तरह मिलते रहेंगे।