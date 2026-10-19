हुंडई और होंडा जल्द ला रही ये 2 शानदार अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कारें, 500km तक मिलेगा रेंज; लॉन्च कब?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए दो दिग्गज कार निर्माता कंपनियां हुंडई और होंडा कम कीमत में ज्यादा रेंज देने वाली नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कार कंपनियां कम कीमत में ज्यादा रेंज देने वाली नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा उसकी कीमत और एक बार चार्ज करने पर चलने की दूरी देखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनियां नए मॉडल पर काम कर रही हैं। इस साल दिसंबर तक हुंडई और होंडा अपनी दो नई इलेक्ट्रिक SUV भारतीय मार्केट में उतार सकती हैं। इनमें हुंडई की HE1i और होंडा की Zero Alpha शामिल हैं। दोनों गाड़ियों में नए डिजाइन के साथ कई अच्छे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए दोनों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

हुंडई HE1i हुंडई अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV HE1i को इस साल दिसंबर तक लॉन्च कर सकती है। इसका मुकाबला टाटा पंच EV और नेक्सन EV जैसी गाड़ियों से होगा। कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है। इसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार झलक सामने आ चुकी है। डिजाइन की बात करें तो इसमें बॉक्सी लुक, स्प्लिट हेडलैंप, बंद फ्रंट ग्रिल, बड़े विंडो, रूफ रेल्स और LED टेल लैंप मिल सकते हैं। पीछे की तरफ LED लाइट बार और दमदार बंपर भी देखने को मिल सकता है। इसका लुक हुंडई की छोटी SUV एक्सटर जैसा हो सकता है।

फीचर्स और रेंज हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV में कई अच्छे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लेदर जैसी फिनिश वाली सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा, ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 42 kWh और 51.4 kWh के दो ऑप्शन मिल सकते हैं। दावा है कि दोनों बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज करने पर 450 से 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमत और रेंज के बारे में नहीं बताया है।

होंडा Zero Alpha होंडा भी भारतीय मार्केट के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV तैयार कर रही है। फिलहाल इसे Zero Alpha नाम से जाना जा रहा है, लेकिन लॉन्च के समय इसका नाम बदल सकता है। यह एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों से होगा। इसकी टेस्टिंग देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रही है। डिजाइन की बात करें तो इसमें बॉक्सी लुक के साथ नया और अलग स्टाइल देखने को मिल सकता है। कंपनी इसे दूसरी इलेक्ट्रिक SUV से अलग लुक देने की कोशिश करेगी। इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बटन वाले कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं।