हुंडई ने कराई मौज, 10 हजार रुपये के एक्सेसरीज फ्री, कुछ सर्विस पर 50% तक का डिस्काउंट भी

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने कस्टमर्स के लिए जबर्दस्त कैंपेन का ऐलान किया है। इसका नाम ‘Hyundai Always Around’ कैंपेन है। कैंपेन के साथ नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए एक ही जगह पर सभी जरूरी सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहता है।

Feb 06, 2026 03:13 pm IST

हुंडई मोटर इंडिया ने कस्टमर्स के लिए जबर्दस्त कैंपेन का ऐलान किया है। इसका नाम ‘Hyundai Always Around’ कैंपेन है। इस कैंपेन का मकसद ग्राहकों को शानदार और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सल्यूशन्स देना है। कैंपेन 8 फरवरी 2026 यानी इस रविवार को है। हुंडई अपने नए ऑलवेज अराउंड कैंपेन के साथ नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए एक ही जगह पर सभी जरूरी सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहता है। यहां नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए कई तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। इनमें नए ग्राहकों के लिए सेल्स, मौजूदा ग्राहकों के लिए सर्विस, वीइकल असेसमेंट और एक्सचेंज जैसी सर्विस शामिल हैं।

ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का टारगेट इस कैंपेन का टारगेट ग्राहकों के लिए ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और साथ ही नए ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्लैटफॉर्म तैयार करना है। हुंडई गाइडेड टेस्ट ड्राइव्स के साथ अपनी कारों का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस भी ऑफर कर रही है। मौजूदा ग्राहक ऑलवेज अराउंड कैंपेन में अपनी कार का असेसमेंट करवा सकते हैं और उनकी सर्विस भी करवा सकते हैं।

10 हजार रुपये के एक्सेसरीज मुफ्त हुंडई के ऑलवेज अराउंड कैंपेन के तहत मौजूदा ग्राहकों को कार सर्विस कराने पर कई फायदे मिलेंगे। इनमें फ्री कार वॉश, फ्री 25-पॉइंट वीइकल चेक-अप, वील अलाइनमेंट पर 50% का डिस्काउंट, इंटीरियर क्लीनिंग पर 30% ऑफ, लेबर चार्ज पर 20% की छूट और हुंडई के जेनुइन एक्सेसरीज शामिल हैं। खास बात है कि कैंपेन में नए संभावित ग्राहकों को स्पॉट-बुकिंग कराने पर 10 हजार रुपये के एक्सेसरीज मुफ्त मिलेंगे।