Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Always Around Campaign Launched rupees 10000 Worth Accessories Free for new customers
हुंडई ने कराई मौज, 10 हजार रुपये के एक्सेसरीज फ्री, कुछ सर्विस पर 50% तक का डिस्काउंट भी

हुंडई ने कराई मौज, 10 हजार रुपये के एक्सेसरीज फ्री, कुछ सर्विस पर 50% तक का डिस्काउंट भी

संक्षेप:

हुंडई मोटर इंडिया ने कस्टमर्स के लिए जबर्दस्त कैंपेन का ऐलान किया है। इसका नाम ‘Hyundai Always Around’ कैंपेन है। कैंपेन के साथ नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए एक ही जगह पर सभी जरूरी सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहता है।

Feb 06, 2026 03:13 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हुंडई मोटर इंडिया ने कस्टमर्स के लिए जबर्दस्त कैंपेन का ऐलान किया है। इसका नाम ‘Hyundai Always Around’ कैंपेन है। इस कैंपेन का मकसद ग्राहकों को शानदार और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सल्यूशन्स देना है। कैंपेन 8 फरवरी 2026 यानी इस रविवार को है। हुंडई अपने नए ऑलवेज अराउंड कैंपेन के साथ नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए एक ही जगह पर सभी जरूरी सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहता है। यहां नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए कई तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। इनमें नए ग्राहकों के लिए सेल्स, मौजूदा ग्राहकों के लिए सर्विस, वीइकल असेसमेंट और एक्सचेंज जैसी सर्विस शामिल हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का टारगेट

इस कैंपेन का टारगेट ग्राहकों के लिए ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और साथ ही नए ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्लैटफॉर्म तैयार करना है। हुंडई गाइडेड टेस्ट ड्राइव्स के साथ अपनी कारों का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस भी ऑफर कर रही है। मौजूदा ग्राहक ऑलवेज अराउंड कैंपेन में अपनी कार का असेसमेंट करवा सकते हैं और उनकी सर्विस भी करवा सकते हैं।

10 हजार रुपये के एक्सेसरीज मुफ्त

हुंडई के ऑलवेज अराउंड कैंपेन के तहत मौजूदा ग्राहकों को कार सर्विस कराने पर कई फायदे मिलेंगे। इनमें फ्री कार वॉश, फ्री 25-पॉइंट वीइकल चेक-अप, वील अलाइनमेंट पर 50% का डिस्काउंट, इंटीरियर क्लीनिंग पर 30% ऑफ, लेबर चार्ज पर 20% की छूट और हुंडई के जेनुइन एक्सेसरीज शामिल हैं। खास बात है कि कैंपेन में नए संभावित ग्राहकों को स्पॉट-बुकिंग कराने पर 10 हजार रुपये के एक्सेसरीज मुफ्त मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:हुंडई की नई कार, स्पाई फोटो में दिखा पहला लुक, i20 से बड़ा होगा साइज

'हमारा रिश्ता केवल कार चुनने तक ही सीमित नहीं'

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सर्विस हेड नीलेश शाह ने कहा, 'हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में ग्राहकों के साथ हमारा रिश्ता केवल कार चुनने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनके सफर के हर स्टेज पर एक भरोसेमंद साथी बनने से कहीं अधिक गहरा है। हुंडई ऑलवेज अराउंड अभियान हमारे इस दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि मोबिलिटी केवल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, बल्कि लोगों, केयर और लॉन्ग-टर्म ट्रस्ट के बारे में भी है। इस कैंपेन के जरिए हम अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने, उनकी जरूरतों को सुनने, उनकी अपेक्षाओं का अनुमान लगाने और उनके ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस के दौरान उन्हें मानसिक शांति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं। यह अभियान कंसिस्टेंसी, ऐक्सेसिबिलिटी और एक सच्चे कस्टमर-सेंट्रिक होने के हमारे वादे का प्रमाण है, चाहे वे कहीं भी हों और जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता हो।'

ये भी पढ़ें:होंडा सिटी से लेकर हुंडई वरना तक, आ रहा इन सेडान्स का तगड़ा फेसलिफ्ट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Hyundai Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।