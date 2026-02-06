इस कंपनी ग्राहको को 10000 रुपए की एक्सेसरीज दे रही फ्री, इन चीजों पर 50% की छूट; जानिए क्यों?

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच को और मजबूत करते हुए 'हुंडई ऑलवेज अराउंड' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का फोकस 8 फरवरी, 2026 को कस्टमर्स को आसान और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सॉल्यूशन देना है। यह दिन रविवार भी है।

Feb 06, 2026 03:14 pm IST

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच को और मजबूत करते हुए 'हुंडई ऑलवेज अराउंड' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का फोकस 8 फरवरी, 2026 को कस्टमर्स को आसान और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सॉल्यूशन देना है। यह दिन रविवार भी है। अपनी इस कैंपेन के साथ, कंपनी का मकसद नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को एक आसान वन-स्टॉप सॉल्यूशन देना है। यहां नए और मौजूदा कस्टमर्स को कई तरह की सर्विस दी जाएंगी। इनमें नए खरीदारों के लिए सेल्स के साथ-साथ मौजूदा कस्टमर्स के लिए सर्विस, गाड़ी का असेसमेंट और एक्सचेंज शामिल है।

इस कैंपेन का मकसद कस्टमर्स के ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और फिर नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। हुंडई गाइडेड टेस्ट ड्राइव के साथ अपने पोर्टफोलियो का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस भी दे रही है। मौजूदा कस्टमर्स हुंडई ऑलवेज अराउंड कैंपेन में अपनी गाड़ियों का असेसमेंट करवा सकते हैं और अपनी गाड़ियों की सर्विस भी करवा सकते हैं।

हुंडई ऑलवेज अराउंड कैंपेन में मौजूदा कस्टमर्स को सर्विस कराने पर कुछ फायदे भी दिए जाएंगे। इनमें फ्री कार वॉश, फ्री 25-पॉइंट व्हीकल चेक-अप, व्हील अलाइनमेंट पर 50% की छूट, इंटीरियर क्लीनिंग पर 30% की छूट, लेबर चार्ज और हुंडई के असली एक्सेसरीज पर 20% की छूट शामिल है। नए कस्टमर्स को स्पॉट बुकिंग पर 10,000 रुपए की एक्सेसरीज भी फ्री दी जाएगी।