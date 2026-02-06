Hindustan Hindi News
इस कंपनी ग्राहको को 10000 रुपए की एक्सेसरीज दे रही फ्री, इन चीजों पर 50% की छूट; जानिए क्यों?

इस कंपनी ग्राहको को 10000 रुपए की एक्सेसरीज दे रही फ्री, इन चीजों पर 50% की छूट; जानिए क्यों?

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच को और मजबूत करते हुए 'हुंडई ऑलवेज अराउंड' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का फोकस 8 फरवरी, 2026 को कस्टमर्स को आसान और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सॉल्यूशन देना है। यह दिन रविवार भी है।

Feb 06, 2026 03:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच को और मजबूत करते हुए 'हुंडई ऑलवेज अराउंड' कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का फोकस 8 फरवरी, 2026 को कस्टमर्स को आसान और एक्सक्लूसिव सेल्स, सर्विस और एक्सचेंज सॉल्यूशन देना है। यह दिन रविवार भी है। अपनी इस कैंपेन के साथ, कंपनी का मकसद नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को एक आसान वन-स्टॉप सॉल्यूशन देना है। यहां नए और मौजूदा कस्टमर्स को कई तरह की सर्विस दी जाएंगी। इनमें नए खरीदारों के लिए सेल्स के साथ-साथ मौजूदा कस्टमर्स के लिए सर्विस, गाड़ी का असेसमेंट और एक्सचेंज शामिल है।

इस कैंपेन का मकसद कस्टमर्स के ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और फिर नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। हुंडई गाइडेड टेस्ट ड्राइव के साथ अपने पोर्टफोलियो का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस भी दे रही है। मौजूदा कस्टमर्स हुंडई ऑलवेज अराउंड कैंपेन में अपनी गाड़ियों का असेसमेंट करवा सकते हैं और अपनी गाड़ियों की सर्विस भी करवा सकते हैं।

हुंडई ऑलवेज अराउंड कैंपेन में मौजूदा कस्टमर्स को सर्विस कराने पर कुछ फायदे भी दिए जाएंगे। इनमें फ्री कार वॉश, फ्री 25-पॉइंट व्हीकल चेक-अप, व्हील अलाइनमेंट पर 50% की छूट, इंटीरियर क्लीनिंग पर 30% की छूट, लेबर चार्ज और हुंडई के असली एक्सेसरीज पर 20% की छूट शामिल है। नए कस्टमर्स को स्पॉट बुकिंग पर 10,000 रुपए की एक्सेसरीज भी फ्री दी जाएगी।

इस कस्टमर-सेंट्रिक पहल पर टिप्पणी करते हुए हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सर्विस हेड, नीलेश शाह ने कहा, "हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में ग्राहकों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कार चुनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी यात्रा के हर पड़ाव पर एक भरोसेमंद साथी बनने के बारे में है। 'हुंडई ऑलवेज अराउंड' कैंपेन हमारे इस गहरे विश्वास को दिखाता है कि मोबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों, देखभाल और लंबे समय के भरोसे के बारे में है। इस देशव्यापी पहल के जरिए, हम अपने ग्राहकों के करीब रहने, उनकी जरूरतों को सुनने, उनकी उम्मीदों को समझने और उनके ओनरशिप अनुभव के दौरान उन्हें मन की शांति देने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पक्का कर रहे हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

Hyundai Auto News Hindi

