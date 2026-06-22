हुंडई की चार नई SUV, लिस्ट में अल्काजार से बड़ी एसयूवी और दमदार Palisade भी
हुंडई अपनी कई नई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ऐसे में अगर आप भी हुंडई के फैन हैं और नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में पैलिसेड भी शामिल है।
हुंडई भारत का दूसरा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन बीते कुछ समय से कंपनी की सेल बहुत खास नहीं रही। इस साल की शुरुआत में हुंडई ने ऐलान किया था कि वह इंडियन मार्केट में फिर से अपनी पोजिशन को हासिल करने के लिए नई स्ट्रैटिजी पर काम कर रहा है। इसी प्लान के तहत कंपनी आने वाले सालों में अपनी कई नई SUVs को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। ऐसे में अगर आप भी हुंडई के फैन हैं और नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आइए जानते हैं हुंडई की कुछ अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
Next-Generation Hyundai Creta
नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा का अभी भारत में रोड टेस्ट चल रहा है। यह K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस एसयूवी का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पूरी तरह से नया होगा। यह हुंडई के उन शुरुआती मॉडल्स में से एक होगी जिनमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन ऑप्शन के अलावा, क्रेटा में एक नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को 2026 के आखिर में शोकेस कर सकती है और इसका ऑफिशियल लॉन्च 2027 में हो सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Palisade
₹ 50 - 60 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai New Generation Creta
₹ 11 - 21.5 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 19.03 - 20.1 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
New Hyundai Alcazar
हुंडई अपनी अल्काजार का एक नया वेरिएंट लाने की तैयारी में जुटी है। एसयूवी के इस नए वेरिएंट में क्रेटा वाले नए पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। कंपनी आने वाले सालों में इस 7-सीटर SUV को बड़ा अपडेट देगी और फेसलिफ्ट के साथ ही हुंडई नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन भी ला सकती है। इसके फीचर्स और डिजाइन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
Hyundai Ni1i
हुंडई एक नई 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है। यह अल्काजार से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी। उम्मीद है कि यह इंडियन मार्केट में Tucson की जगह लेगी। इस नई एसयूवी को अभी इसके इंटरनल कोडनेम 'Ni1i' से जाना जा रहा है। यह एक प्रीमियम एसयूवी होगी जो महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी पॉप्युलर एसयूनी को टक्कर देगी। उम्मीद है कि Ni1i में हुंडई का नया 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी ऑफर किया जा सकता है।
Hyundai Palisade
पैलिसेड हुंडई की फ्लैगशिप एसयूवी होगी। उम्मीद है कि कंपनी इसे 2.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन के साथ लॉन्च कर सकती है। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 329 bhp की पावर और 459 Nm का टॉर्क जनरेट करेंगे। यह हुंडई की एक लग्जरी एसयूवी होगी और इसमें वे सभी प्रीमियम फीचर्स और टेक्नोलॉजी होंगी जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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