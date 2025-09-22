Hyundai All Cars Variant Wise New Prices List After GST क्रेटा से वेन्यू तक, आज से कितने में मिलेंगी हुंडई की सभी 9 कारें; सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai All Cars Variant Wise New Prices List After GST

क्रेटा से वेन्यू तक, आज से कितने में मिलेंगी हुंडई की सभी 9 कारें; सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें

आज से हुंडई की कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में हुंडई की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:35 AM
share Share
Follow Us on
क्रेटा से वेन्यू तक, आज से कितने में मिलेंगी हुंडई की सभी 9 कारें; सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें
0

आज से हुंडई की कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में हुंडई की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है। हम यहां पर हुंडई के सभी मॉडल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें दिखा रहे हैं। इसमें कंपनी की पुॉपलर क्रेटा से लेकर वेन्यू और एक्सटर सभी मॉडल शामिल हैं। चलिए इन सभी की कीमतों के बारे में जानते हैं।

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245
हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.2 E7,94,1007,26,38167,719
1.2 E+8,32,1007,61,14070,960
1.2 S9,28,0008,48,86279,138
1.2 S+9,53,0008,71,73081,270
1.2 S (O)9,99,9009,14,63085,270
1.2 S (O)+9,99,9009,14,63085,270
1.2 SX11,14,30010,22,20292,098
1.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,041
1.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,277
1.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,459
1.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,899
1.0 SX(O) Turbo12,53,20011,49,2561,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,672
1.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,155
1.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,659
1.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,750
हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.0 N612,14,70011,11,1121,03,588
1.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,376
1.0 N813,02,90011,94,7181,08,182
1.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,910
हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Executive 7-str14,99,00014,47,30551,695
Prestige 7-str17,21,70016,62,32559,375
Prestige DCT 7-str18,63,70017,99,42864,272
Platinum 7-str19,59,70018,92,11867,582
Platinum DCT 7-str20,94,70020,22,46272,238
Platinum DCT 6-str21,03,70020,31,15272,548
Signature DCT 7-str21,38,70020,76,53162,169
Signature DCT 6-str21,58,70020,95,84162,859
Executive Diesel 7-str15,99,00015,43,85755,143
Prestige Diesel 7-str17,21,70016,62,32559,375
Corporate Diesel 7-str17,86,70017,25,08461,616
Corporate Diesel AT 7-str19,28,70018,62,18766,513
Platinum Diesel 7-str19,59,70018,92,11867,582
Platinum Diesel AT 7-str20,94,70020,22,46272,238
Platinum Diesel AT 6-str21,03,70020,31,15272,548
Signature Diesel AT 7-str21,38,70020,76,53162,169
Signature Diesel AT 6-str21,58,70020,95,84162,859
हुंडई टक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Platinum AT29,26,80027,31,6611,95,139
Signature AT31,77,10029,65,2732,11,827
Platinum Diesel AT31,64,80029,53,7932,11,007
Signature Diesel AT34,35,30032,06,2582,29,042
Signature Diesel AT AWD35,89,20033,49,8972,39,303
हुंडई वरना की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 EX11,07,40010,69,21038,190
1.5 S12,37,40011,94,72742,673
1.5 S IVT13,62,40013,15,41646,984
1.5 SX13,15,40012,70,03745,363
1.5 SX+13,79,30013,31,73347,567
1.5 SX IVT14,40,40013,90,72749,673
1.5 SX+ IVT15,04,30014,52,42351,877
1.5 SX(O)14,86,40014,35,14051,260
1.5 SX(O) IVT16,40,00015,83,44356,557
1.5 SX Turbo15,00,40014,52,13348,267
1.5 SX Turbo DCT16,24,90015,72,33952,561
1.5 S(O) Turbo DCT15,26,90014,74,24352,657
1.5 SX(O) Turbo16,15,80015,63,55352,247
1.5 SX(O) Turbo DCT17,54,80016,97,76057,040
हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Magna7,78,8007,12,38566,415
Magna Exe7,50,9006,86,86564,035
Magna IVT8,88,8008,13,00575,795
Sportz8,41,8007,74,40367,397
Sportz(O)9,05,0008,27,82377,177
Sportz IVT9,51,6008,70,44981,151
Sportz(O) IVT9,99,9909,14,71385,277
Asta9,37,8008,61,21176,589
Asta(O)9,99,8009,14,53985,261
Asta (O) IVT11,09,90010,28,97080,930
हुंडई i20 N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N69,99,5009,14,26585,235
N6 DCT11,30,80010,23,39195,409
N811,30,80010,45,34485,456
N8 DCT12,40,80011,45,96394,837
हुंडई एक्सटर की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
EX5,99,9005,68,03331,867
EX (O)6,56,4906,00,50655,984
S Smart7,68,4907,02,95565,535
S7,73,4907,07,52865,962
S AMT8,44,0907,72,10771,983
S+7,98,3907,30,30568,085
S+ AMT8,68,9907,94,88474,106
SX Smart8,21,1907,51,16070,030
SX Smart AMT8,88,1908,12,44775,743
SX8,36,0907,64,79071,300
SX AMT9,03,0908,26,07677,014
SX Tech8,56,0907,83,08473,006
SX Tech AMT9,23,0908,44,37078,720
SX(O)9,03,2908,26,25977,031
SX(O) AMT9,85,7909,01,72484,066
SX(O) Connect9,63,8008,84,53679,264
SX(O) Connect AMT10,10,2909,24,13486,156
S Executive CNG8,56,0907,83,08473,006
EX Dual CNG7,50,9906,86,94764,043
SX CNG9,24,9008,46,02678,874
S Smart Dual CNG8,62,8907,89,30473,586
S Dual CNG8,60,0008,60,0000
S Executive Dual CNG8,64,5907,90,85973,731
S+ Executive Dual CNG8,90,6908,14,73475,956
SX Dual CNG9,38,2908,58,27480,016
SX Smart Dual CNG9,23,3908,44,64578,745
SX Tech Dual CNG9,58,2908,76,56981,721
हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Era5,98,3005,47,27851,022
Magna6,84,2006,25,85358,347
Corporate7,09,1006,48,62960,471
Magna AMT7,48,9006,85,03563,865
Corporate AMT7,73,8007,07,81265,988
Magna CNG7,75,0007,75,0000
Sportz7,42,4006,79,08963,311
Sportz (O)7,72,3007,06,44065,860
Sportz AMT7,99,2007,31,04668,154
Sportz (O) AMT8,29,1007,58,39670,704
Sportz CNG8,29,7007,58,94570,755
Asta8,05,5007,39,73565,765
Asta AMT8,62,3007,91,69270,608
Magna Dual CNG7,83,5007,16,68466,816
Sportz Dual CNG8,38,2007,66,72071,480
हुंडई ऑरा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
E6,54,1005,98,32055,780
E CNG7,54,8006,90,43264,368
S7,38,2006,75,24862,952
S AMT (new)-7,38,821-
S CNG8,37,0007,65,62271,378
Corporate7,48,1906,84,38663,804
SX8,14,7007,53,54861,152
SX CNG9,11,0008,41,63569,365
SX+8,94,9008,18,58476,316
SX (O)8,71,2007,99,83371,367
Hyundai Hyundai Creta Hyundai Venue अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।