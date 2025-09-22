क्रेटा से वेन्यू तक, आज से कितने में मिलेंगी हुंडई की सभी 9 कारें; सभी की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट देखें आज से हुंडई की कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में हुंडई की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है। Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Mon, 22 Sep 2025 06:35 AM
आज से हुंडई की कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। सरकार ने जो नए
GST स्लैब का एलान किया था, वो आज से लागू हो गया है। जिसके बाद कारों की कीमतों में 28% की जगह सिर्फ 18% GST ही लग रहा है। ऐसे में हुंडई की कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है। हम यहां पर हुंडई के सभी मॉडल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें दिखा रहे हैं। इसमें कंपनी की पुॉपलर क्रेटा से लेकर वेन्यू और एक्सटर सभी मॉडल शामिल हैं। चलिए इन सभी की कीमतों के बारे में जानते हैं।
हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.5 E 11,10,900 10,72,589 38,311 1.5 EX 12,32,200 11,89,706 42,494 1.5 EX(O) 12,97,190 12,52,455 44,735 1.5 EX(O) IVT 14,37,190 13,87,627 49,563 1.5 S 13,53,700 13,07,016 46,684 1.5 S(O) 14,46,900 13,98,933 47,967 1.5 S(O) IVT 15,96,900 15,43,760 53,140 1.5 SX 15,41,400 14,94,036 47,364 1.5 SX Tech 16,09,400 15,69,346 40,054 1.5 SX Premium 16,18,390 15,78,026 40,364 1.5 SX Tech IVT 17,59,400 17,14,173 45,227 1.5 SX Premium IVT 17,68,390 17,22,853 45,537 1.5 SX(O) 17,46,300 16,86,077 60,223 1.5 SX(O) IVT 18,92,300 18,27,042 65,258 1.5 SX (O) Turbo DCT 20,18,900 19,49,276 69,624 1.5 CRDi E 12,68,700 12,24,947 43,753 1.5 CRDi EX 13,91,500 13,43,513 47,987 1.5 CRDi EX(O) 14,56,490 14,06,261 50,229 1.5 CRDi EX(O) AT 15,96,490 15,41,433 55,057 1.5 CRDi S 14,99,990 14,48,261 51,729 1.5 CRDi S(O) 16,05,200 15,51,774 53,426 1.5 CRDi S(O) AT 17,55,200 16,96,601 58,599 1.5 CRDi SX Tech 17,67,700 17,22,187 45,513 1.5 CRDi SX Premium 17,76,690 17,30,867 45,823 1.5 CRDi SX(O) 19,04,700 18,39,014 65,686 1.5 CRDi SX(O) AT 19,99,900 19,30,931 68,969 हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर N8 1.5 Turbo 16,93,300 16,34,905 58,395 N8 1.5 Turbo DCT 18,43,300 17,82,628 60,672 N10 1.5 Turbo 19,53,300 19,02,352 50,948 N10 1.5 Turbo DCT 20,48,900 19,94,655 54,245
हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.2 E 7,94,100 7,26,381 67,719 1.2 E+ 8,32,100 7,61,140 70,960 1.2 S 9,28,000 8,48,862 79,138 1.2 S+ 9,53,000 8,71,730 81,270 1.2 S (O) 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 S (O)+ 9,99,900 9,14,630 85,270 1.2 SX 11,14,300 10,22,202 92,098 1.2 SX Exe 10,79,300 9,87,259 92,041 1.0 Exe Turbo 9,99,990 9,14,713 85,277 1.0 S(O) Turbo 10,84,200 9,91,741 92,459 1.0 S (O) Turbo DCT 11,94,900 10,93,001 1,01,899 1.0 SX(O) Turbo 12,53,200 11,49,256 1,03,944 1.0 SX(O) Turbo DCT 13,32,100 12,21,428 1,10,672 1.5 CRDi S + 10,79,700 9,72,545 1,07,155 1.5 CRDi SX 12,46,000 11,22,341 1,23,659 1.5 CRDi SX(O) 13,37,600 12,04,850 1,32,750 हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.0 N6 12,14,700 11,11,112 1,03,588 1.0 N6 DCT 12,94,300 11,83,924 1,10,376 1.0 N8 13,02,900 11,94,718 1,08,182 1.0 N8 DCT 13,81,800 12,66,890 1,14,910
हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Executive 7-str 14,99,000 14,47,305 51,695 Prestige 7-str 17,21,700 16,62,325 59,375 Prestige DCT 7-str 18,63,700 17,99,428 64,272 Platinum 7-str 19,59,700 18,92,118 67,582 Platinum DCT 7-str 20,94,700 20,22,462 72,238 Platinum DCT 6-str 21,03,700 20,31,152 72,548 Signature DCT 7-str 21,38,700 20,76,531 62,169 Signature DCT 6-str 21,58,700 20,95,841 62,859 Executive Diesel 7-str 15,99,000 15,43,857 55,143 Prestige Diesel 7-str 17,21,700 16,62,325 59,375 Corporate Diesel 7-str 17,86,700 17,25,084 61,616 Corporate Diesel AT 7-str 19,28,700 18,62,187 66,513 Platinum Diesel 7-str 19,59,700 18,92,118 67,582 Platinum Diesel AT 7-str 20,94,700 20,22,462 72,238 Platinum Diesel AT 6-str 21,03,700 20,31,152 72,548 Signature Diesel AT 7-str 21,38,700 20,76,531 62,169 Signature Diesel AT 6-str 21,58,700 20,95,841 62,859
हुंडई टक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Platinum AT 29,26,800 27,31,661 1,95,139 Signature AT 31,77,100 29,65,273 2,11,827 Platinum Diesel AT 31,64,800 29,53,793 2,11,007 Signature Diesel AT 34,35,300 32,06,258 2,29,042 Signature Diesel AT AWD 35,89,200 33,49,897 2,39,303
हुंडई वरना की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.5 EX 11,07,400 10,69,210 38,190 1.5 S 12,37,400 11,94,727 42,673 1.5 S IVT 13,62,400 13,15,416 46,984 1.5 SX 13,15,400 12,70,037 45,363 1.5 SX+ 13,79,300 13,31,733 47,567 1.5 SX IVT 14,40,400 13,90,727 49,673 1.5 SX+ IVT 15,04,300 14,52,423 51,877 1.5 SX(O) 14,86,400 14,35,140 51,260 1.5 SX(O) IVT 16,40,000 15,83,443 56,557 1.5 SX Turbo 15,00,400 14,52,133 48,267 1.5 SX Turbo DCT 16,24,900 15,72,339 52,561 1.5 S(O) Turbo DCT 15,26,900 14,74,243 52,657 1.5 SX(O) Turbo 16,15,800 15,63,553 52,247 1.5 SX(O) Turbo DCT 17,54,800 16,97,760 57,040
हुंडई i20 की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Magna 7,78,800 7,12,385 66,415 Magna Exe 7,50,900 6,86,865 64,035 Magna IVT 8,88,800 8,13,005 75,795 Sportz 8,41,800 7,74,403 67,397 Sportz(O) 9,05,000 8,27,823 77,177 Sportz IVT 9,51,600 8,70,449 81,151 Sportz(O) IVT 9,99,990 9,14,713 85,277 Asta 9,37,800 8,61,211 76,589 Asta(O) 9,99,800 9,14,539 85,261 Asta (O) IVT 11,09,900 10,28,970 80,930 हुंडई i20 N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर N6 9,99,500 9,14,265 85,235 N6 DCT 11,30,800 10,23,391 95,409 N8 11,30,800 10,45,344 85,456 N8 DCT 12,40,800 11,45,963 94,837
हुंडई एक्सटर की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर EX 5,99,900 5,68,033 31,867 EX (O) 6,56,490 6,00,506 55,984 S Smart 7,68,490 7,02,955 65,535 S 7,73,490 7,07,528 65,962 S AMT 8,44,090 7,72,107 71,983 S+ 7,98,390 7,30,305 68,085 S+ AMT 8,68,990 7,94,884 74,106 SX Smart 8,21,190 7,51,160 70,030 SX Smart AMT 8,88,190 8,12,447 75,743 SX 8,36,090 7,64,790 71,300 SX AMT 9,03,090 8,26,076 77,014 SX Tech 8,56,090 7,83,084 73,006 SX Tech AMT 9,23,090 8,44,370 78,720 SX(O) 9,03,290 8,26,259 77,031 SX(O) AMT 9,85,790 9,01,724 84,066 SX(O) Connect 9,63,800 8,84,536 79,264 SX(O) Connect AMT 10,10,290 9,24,134 86,156 S Executive CNG 8,56,090 7,83,084 73,006 EX Dual CNG 7,50,990 6,86,947 64,043 SX CNG 9,24,900 8,46,026 78,874 S Smart Dual CNG 8,62,890 7,89,304 73,586 S Dual CNG 8,60,000 8,60,000 0 S Executive Dual CNG 8,64,590 7,90,859 73,731 S+ Executive Dual CNG 8,90,690 8,14,734 75,956 SX Dual CNG 9,38,290 8,58,274 80,016 SX Smart Dual CNG 9,23,390 8,44,645 78,745 SX Tech Dual CNG 9,58,290 8,76,569 81,721
हुंडई ग्रैंड i10 की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर Era 5,98,300 5,47,278 51,022 Magna 6,84,200 6,25,853 58,347 Corporate 7,09,100 6,48,629 60,471 Magna AMT 7,48,900 6,85,035 63,865 Corporate AMT 7,73,800 7,07,812 65,988 Magna CNG 7,75,000 7,75,000 0 Sportz 7,42,400 6,79,089 63,311 Sportz (O) 7,72,300 7,06,440 65,860 Sportz AMT 7,99,200 7,31,046 68,154 Sportz (O) AMT 8,29,100 7,58,396 70,704 Sportz CNG 8,29,700 7,58,945 70,755 Asta 8,05,500 7,39,735 65,765 Asta AMT 8,62,300 7,91,692 70,608 Magna Dual CNG 7,83,500 7,16,684 66,816 Sportz Dual CNG 8,38,200 7,66,720 71,480
हुंडई ऑरा की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर E 6,54,100 5,98,320 55,780 E CNG 7,54,800 6,90,432 64,368 S 7,38,200 6,75,248 62,952 S AMT (new) - 7,38,821 - S CNG 8,37,000 7,65,622 71,378 Corporate 7,48,190 6,84,386 63,804 SX 8,14,700 7,53,548 61,152 SX CNG 9,11,000 8,41,635 69,365 SX+ 8,94,900 8,18,584 76,316 SX (O) 8,71,200 7,99,833 71,367