इस 7-सीटर को खरीदना ₹72548 सस्ता हुआ, कीमत घटकर इतने रुपए हो गई; जानिए नया प्राइस

हुंडई मोटर इंडिया ने अपने पूरे पोर्टफोलियो की नई कीमतों का एलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी के सभी मॉडल के वैरिएंट वाइज भी नई कीमतें सामने आ गई हैं। इसमें उसकी लग्जरी 7-सीटर अल्काजार भी शामिल है। 22 सितंबर से इस कार को खरीदना 3.57% या 72,548 रुपए सस्ता हो जाएगा। इस कार के बेस वैरिएंट Executive 7-str की पहले एक्स-शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 14,47,305 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,695 रुपए कम हो गए हैं। ऐसे में आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों को देख लेना चाहिए।

हुंडई अल्काजार की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत GST में कटौती चेंज % 1 Executive 7-str 14,99,000 14,47,305 51,695 3.57 2 Prestige 7-str 17,21,700 16,62,325 59,375 3.57 3 Prestige DCT 7-str 18,63,700 17,99,428 64,272 3.57 4 Platinum 7-str 19,59,700 18,92,118 67,582 3.57 5 Platinum DCT 7-str 20,94,700 20,22,462 72,238 3.57 6 Platinum DCT 6-str 21,03,700 20,31,152 72,548 3.57 7 Signature DCT 7-str 21,38,700 20,76,531 62,169 2.99 8 Signature DCT 6-str 21,58,700 20,95,841 62,859 3 9 Executive Diesel 7-str 15,99,000 15,43,857 55,143 3.57 10 Prestige Diesel 7-str 17,21,700 16,62,325 59,375 3.57 11 Corporate Diesel 7-str 17,86,700 17,25,084 61,616 3.57 12 Corporate Diesel AT 7-str 19,28,700 18,62,187 66,513 3.57 13 Platinum Diesel 7-str 19,59,700 18,92,118 67,582 3.57 14 Platinum Diesel AT 7-str 20,94,700 20,22,462 72,238 3.57 15 Platinum Diesel AT 6-str 21,03,700 20,31,152 72,548 3.57 16 Signature Diesel AT 7-str 21,38,700 20,76,531 62,169 2.99 17 Signature Diesel AT 6-str 21,58,700 20,95,841 62,859 3

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।

हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।

हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।

हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।