Hyundai Alcazar Variant Wise Prices After New GST

इस 7-सीटर को खरीदना ₹72548 सस्ता हुआ, कीमत घटकर इतने रुपए हो गई; जानिए नया प्राइस

22 सितंबर से इस कार को खरीदना 3.57% या 72,548 रुपए सस्ता हो जाएगा। इस कार के बेस वैरिएंट की कीमत में 51,695 रुपए कम हो गए हैं। ऐसे में आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों को देख लेना चाहिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:04 PM
इस 7-सीटर को खरीदना ₹72548 सस्ता हुआ, कीमत घटकर इतने रुपए हो गई; जानिए नया प्राइस
Hyundai Alcazararrow

हुंडई मोटर इंडिया ने अपने पूरे पोर्टफोलियो की नई कीमतों का एलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी के सभी मॉडल के वैरिएंट वाइज भी नई कीमतें सामने आ गई हैं। इसमें उसकी लग्जरी 7-सीटर अल्काजार भी शामिल है। 22 सितंबर से इस कार को खरीदना 3.57% या 72,548 रुपए सस्ता हो जाएगा। इस कार के बेस वैरिएंट Executive 7-str की पहले एक्स-शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 14,47,305 रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 51,695 रुपए कम हो गए हैं। ऐसे में आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों को देख लेना चाहिए।

हुंडई अल्काजार की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
1Executive 7-str14,99,00014,47,30551,6953.57
2Prestige 7-str17,21,70016,62,32559,3753.57
3Prestige DCT 7-str18,63,70017,99,42864,2723.57
4Platinum 7-str19,59,70018,92,11867,5823.57
5Platinum DCT 7-str20,94,70020,22,46272,2383.57
6Platinum DCT 6-str21,03,70020,31,15272,5483.57
7Signature DCT 7-str21,38,70020,76,53162,1692.99
8Signature DCT 6-str21,58,70020,95,84162,8593
9Executive Diesel 7-str15,99,00015,43,85755,1433.57
10Prestige Diesel 7-str17,21,70016,62,32559,3753.57
11Corporate Diesel 7-str17,86,70017,25,08461,6163.57
12Corporate Diesel AT 7-str19,28,70018,62,18766,5133.57
13Platinum Diesel 7-str19,59,70018,92,11867,5823.57
14Platinum Diesel AT 7-str20,94,70020,22,46272,2383.57
15Platinum Diesel AT 6-str21,03,70020,31,15272,5483.57
16Signature Diesel AT 7-str21,38,70020,76,53162,1692.99
17Signature Diesel AT 6-str21,58,70020,95,84162,8593

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹2.58 लाख सस्ती हो गई ये SUV, नए GST से कीमत घटकर बस इतनी रह गई

हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।

हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पुराना 50% टैक्स, स्कोडा की इस कार पर अब सिर्फ इतना GST लगेगा

हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।

अल्काजार फेसलिफ्ट 2 ड्राइवरों के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट ऑफर करती है। हालांकि, यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट तक सीमित है। पावर्ड ड्राइवर सीट के अलावा अल्काजार फेसलिफ्ट भी 8-वे पावर्ड एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट ऑफर करती है। मेमोरी फंक्शन के साथ ड्राइवर की सीट की तरह यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट में उपलब्ध है। 8 विभिन्न समायोजन विकल्पों के साथ सह-चालक लंबी ड्राइव के दौरान आराम से बैठ सकता है।

