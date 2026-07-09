हुंडई की इस SUV से बुरी तरह रूठे ग्राहक! जून में सिर्फ 304 लोगों ने खरीदा; 74% घट गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर खूब बिकती है। अगर जून, 2026 की बात करें तो हुडंई ने करीब 40,000 यूनिट कारों की बिक्री की।

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भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें हुंडई क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर जैसी एसयूवी खूब बिकती है। अगर जून, 2026 की बात करें तो हुडंई ने करीब 40,000 यूनिट कारों की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान कंपनी की पॉपुलर एसयूवी अल्काजार की बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई। हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) को बीते महीने सिर्फ 304 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर अल्काजार की बिक्री 74.1 पर्सेंट घट गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,174 यूनिट था। आइए जानते हैं अल्काजार की खासियत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स हुंडई अल्काजार के फ्रंट में एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और एक अट्रैक्टिव क्रोम ग्रिल दी गई है। इंटीरियर की बात करें तो यह कार 6 और 7-सीटर विकल्पों में आती है, जिसमें डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉयस-इनेबल्ड पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं जो सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन इस प्रीमियम फैमिली एसयूवी में कंपनी ने दो बेहतरीन इंजन ऑप्शन दिए हैं। पहला 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 158bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा 1.5-लीटर का डीजल इंजन है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी (DCT) ऑटोमैटिक और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

शानदार है एसयूवी का माइलेज बड़ी साइज और दमदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद हुंडई अल्काजार माइलेज के मामले में भी निराश नहीं करती है। इसके अलग-अलग वैरिएंट और ट्रांसमिशन के आधार पर इसका एआरएआई (ARAI) माइलेज 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन लगभग 17.5 से 18 किमी/लीटर का माइलेज आसानी से दे देता है। वहीं, इसका डीजल वेरिएंट करीब 20.4 किमी/लीटर का शानदार माइलेज निकालने में सक्षम है।