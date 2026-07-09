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हुंडई की इस SUV से बुरी तरह रूठे ग्राहक! जून में सिर्फ 304 लोगों ने खरीदा; 74% घट गई बिक्री

By Ashutosh Kumar
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भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर खूब बिकती है। अगर जून, 2026 की बात करें तो हुडंई ने करीब 40,000 यूनिट कारों की बिक्री की।

हुंडई की इस SUV से बुरी तरह रूठे ग्राहक! जून में सिर्फ 304 लोगों ने खरीदा; 74% घट गई बिक्री
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भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें हुंडई क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर जैसी एसयूवी खूब बिकती है। अगर जून, 2026 की बात करें तो हुडंई ने करीब 40,000 यूनिट कारों की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान कंपनी की पॉपुलर एसयूवी अल्काजार की बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई। हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) को बीते महीने सिर्फ 304 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर अल्काजार की बिक्री 74.1 पर्सेंट घट गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,174 यूनिट था। आइए जानते हैं अल्काजार की खासियत के बारे में विस्तार से।

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धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

हुंडई अल्काजार के फ्रंट में एच-शेप्ड एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और एक अट्रैक्टिव क्रोम ग्रिल दी गई है। इंटीरियर की बात करें तो यह कार 6 और 7-सीटर विकल्पों में आती है, जिसमें डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉयस-इनेबल्ड पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं जो सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं।

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दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

इस प्रीमियम फैमिली एसयूवी में कंपनी ने दो बेहतरीन इंजन ऑप्शन दिए हैं। पहला 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 158bhp की पावर और 253Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा 1.5-लीटर का डीजल इंजन है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी (DCT) ऑटोमैटिक और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

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शानदार है एसयूवी का माइलेज

बड़ी साइज और दमदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद हुंडई अल्काजार माइलेज के मामले में भी निराश नहीं करती है। इसके अलग-अलग वैरिएंट और ट्रांसमिशन के आधार पर इसका एआरएआई (ARAI) माइलेज 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन लगभग 17.5 से 18 किमी/लीटर का माइलेज आसानी से दे देता है। वहीं, इसका डीजल वेरिएंट करीब 20.4 किमी/लीटर का शानदार माइलेज निकालने में सक्षम है।

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टॉप-क्लास सेफ्टी से है लैस

सेफ्टी के लिहाज से अल्काजार में 6-एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल असिस्ट जैसे 40 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें लेवल-2 एडडास (ADAS) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई अल्काजार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.51 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि इसके टॉप-एंड सिग्नेचर वैरिएंट की कीमत 21.25 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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