हुंडई ने कर दी ग्राहकों की मौज! इस दमदार SUV पर दे रही हजारों रुपए का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी अल्काजार SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज जैसे कई बेनिफिट दे रही है।
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी अल्काजार SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज जैसे कई बेनिफिट दे रही है। बता दें कि पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए थी, जो अब GST 2.0 की वजह से 51,695 रुपए घटकर 14,47,305 हो गई है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर 72,548 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। चलिए इसके सभी वैरिएंट के डिस्काउंट को देखते हैं।
|हुंडई अल्काजार पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
|वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|POI/क्लासिक
|एक्सचेंज (H-प्रॉमिस)
|OR
|एडिशनल स्क्रैपेज
|रूरल स्कीम
|टोटल
|Prestige 75 DCT Petrol
|25,000
|30,000
|10,000
|40,000
|Corporate 75 MT DSL(MT & AT)
|25,000
|30,000
|10,000
|40,000
|New Trim
|25,000
|30,000
|10,000
|40,000
|other Variants
|20,000
|25,000
|30,000
|10,000
|60,000
हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।
हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।
हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।
हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।
अल्काजार फेसलिफ्ट 2 ड्राइवरों के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट ऑफर करती है। हालांकि, यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट तक सीमित है। पावर्ड ड्राइवर सीट के अलावा अल्काजार फेसलिफ्ट भी 8-वे पावर्ड एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट ऑफर करती है। मेमोरी फंक्शन के साथ ड्राइवर की सीट की तरह यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट में उपलब्ध है। 8 विभिन्न समायोजन विकल्पों के साथ सह-चालक लंबी ड्राइव के दौरान आराम से बैठ सकता है।
|हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Executive 7-str
|14,99,000
|14,47,305
|51,695
|Prestige 7-str
|17,21,700
|16,62,325
|59,375
|Prestige DCT 7-str
|18,63,700
|17,99,428
|64,272
|Platinum 7-str
|19,59,700
|18,92,118
|67,582
|Platinum DCT 7-str
|20,94,700
|20,22,462
|72,238
|Platinum DCT 6-str
|21,03,700
|20,31,152
|72,548
|Signature DCT 7-str
|21,38,700
|20,76,531
|62,169
|Signature DCT 6-str
|21,58,700
|20,95,841
|62,859
|Executive Diesel 7-str
|15,99,000
|15,43,857
|55,143
|Prestige Diesel 7-str
|17,21,700
|16,62,325
|59,375
|Corporate Diesel 7-str
|17,86,700
|17,25,084
|61,616
|Corporate Diesel AT 7-str
|19,28,700
|18,62,187
|66,513
|Platinum Diesel 7-str
|19,59,700
|18,92,118
|67,582
|Platinum Diesel AT 7-str
|20,94,700
|20,22,462
|72,238
|Platinum Diesel AT 6-str
|21,03,700
|20,31,152
|72,548
|Signature Diesel AT 7-str
|21,38,700
|20,76,531
|62,169
|Signature Diesel AT 6-str
|21,58,700
|20,95,841
|62,859
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
