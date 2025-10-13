Hindustan Hindi News
Hyundai Alcazar Rs 60000 Discount October 2025

हुंडई ने कर दी ग्राहकों की मौज! इस दमदार SUV पर दे रही हजारों रुपए का डिस्काउंट; इतनी रह गई कीमत

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी अल्काजार SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज जैसे कई बेनिफिट दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Mon, 13 Oct 2025 03:33 PM
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी अल्काजार SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी इस पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज जैसे कई बेनिफिट दे रही है। बता दें कि पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए थी, जो अब GST 2.0 की वजह से 51,695 रुपए घटकर 14,47,305 हो गई है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर 72,548 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। चलिए इसके सभी वैरिएंट के डिस्काउंट को देखते हैं।

हुंडई अल्काजार पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटPOI/क्लासिकएक्सचेंज (H-प्रॉमिस)ORएडिशनल स्क्रैपेजरूरल स्कीमटोटल
Prestige 75 DCT Petrol 25,00030,00010,00040,000
Corporate 75 MT DSL(MT & AT) 25,00030,00010,00040,000
New Trim 25,00030,00010,00040,000
other Variants20,000 25,00030,00010,00060,000

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।

हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:हुंडई ने एक झटके में इस कार को ₹55000 कर दिया सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई

हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।

हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:सिंतबर में 11000 घरों तक पहुंचने वाली SUV पर ₹50000 की छूट, कीमत ₹7.26 लाख

अल्काजार फेसलिफ्ट 2 ड्राइवरों के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट ऑफर करती है। हालांकि, यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट तक सीमित है। पावर्ड ड्राइवर सीट के अलावा अल्काजार फेसलिफ्ट भी 8-वे पावर्ड एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट ऑफर करती है। मेमोरी फंक्शन के साथ ड्राइवर की सीट की तरह यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट में उपलब्ध है। 8 विभिन्न समायोजन विकल्पों के साथ सह-चालक लंबी ड्राइव के दौरान आराम से बैठ सकता है।

हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
Executive 7-str14,99,00014,47,30551,695
Prestige 7-str17,21,70016,62,32559,375
Prestige DCT 7-str18,63,70017,99,42864,272
Platinum 7-str19,59,70018,92,11867,582
Platinum DCT 7-str20,94,70020,22,46272,238
Platinum DCT 6-str21,03,70020,31,15272,548
Signature DCT 7-str21,38,70020,76,53162,169
Signature DCT 6-str21,58,70020,95,84162,859
Executive Diesel 7-str15,99,00015,43,85755,143
Prestige Diesel 7-str17,21,70016,62,32559,375
Corporate Diesel 7-str17,86,70017,25,08461,616
Corporate Diesel AT 7-str19,28,70018,62,18766,513
Platinum Diesel 7-str19,59,70018,92,11867,582
Platinum Diesel AT 7-str20,94,70020,22,46272,238
Platinum Diesel AT 6-str21,03,70020,31,15272,548
Signature Diesel AT 7-str21,38,70020,76,53162,169
Signature Diesel AT 6-str21,58,70020,95,84162,859

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Auto News Hindi

