हुंडई ने इस SUV को किया महंगा, लेने के लिए जेब में इतने रुपए ज्यादा रखने होंगे; देखें नई प्राइस लिस्ट

जनवरी में कीमतों में बदलाव के बाद 2026 में अल्गाजार की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। जनवरी में कंपनी ने इसकी कीमतें 10,469 रुपए तक बढ़ाई थीं। ऐसे में अब आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इसके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जान लीजिए।

हुंडई ने अपने पोर्टफोलियो की लग्जरी कारों में से एक अल्काजार की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इस कार को खरीदने के लिए 0.23% या 4,800 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। जनवरी में कीमतों में बदलाव के बाद 2026 में अल्गाजार की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। जनवरी में कंपनी ने इसकी कीमतें 10,469 रुपए तक बढ़ाई थीं। ऐसे में अब आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इसके सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें जान लीजिए। साथ ही, पुरानी कीमत की तुलना में ये कितनी महंगी हो गई है, इसे भी समझिए।

हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Executive 7S Rs. 14,49,900 Rs. 14,50,700 Rs. 800 0.06% Prestige 7S Rs. 16,72,500 Rs. 16,76,300 Rs. 3,800 0.23% Platinum 7S Rs. 18,92,500 Rs. 18,96,300 Rs. 3,800 0.20% हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Prestige 7S Rs. 17,99,500 Rs. 18,03,300 Rs. 3,800 0.21% Signature 7S Rs. 20,87,000 Rs. 20,90,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 7S Knight Rs. 21,01,000 Rs. 21,04,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 7S DT Rs. 21,01,000 Rs. 21,05,800 Rs. 4,800 0.23% Signature 6S Rs. 21,06,000 Rs. 21,09,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 6S DT Rs. 21,20,500 Rs. 21,24,800 Rs. 4,300 0.20% हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5-लीटर टर्बो डीजल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Executive 7S Rs. 15,49,000 Rs. 15,49,800 Rs. 800 0.05% Corporate 7S Rs. 17,35,500 Rs. 17,39,300 Rs. 3,800 0.22% Platinum 7S Rs. 18,92,500 Rs. 18,96,300 Rs. 3,800 0.20% हुंडई अल्काजार की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Corporate 7S Rs. 18,72,500 Rs. 18,76,300 Rs. 3,800 0.20% Signature 7S Rs. 20,87,000 Rs. 20,90,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 7S Knight Rs. 21,01,000 Rs. 21,04,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 7S DT Rs. 21,01,000 Rs. 21,05,800 Rs. 4,800 0.23% Signature 6S Rs. 21,06,000 Rs. 21,09,800 Rs. 3,800 0.18% Signature 6S DT Rs. 21,20,500 Rs. 21,24,800 Rs. 4,300 0.20%

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।

हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।

हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।

हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।