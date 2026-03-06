Hindustan Hindi News
हुंडई ने खोला डिस्काउंट का पिटारा; i10, i20, एक्सटर और अल्काजार पर आई ₹60000 की छूट, देखें डिटेल

Mar 06, 2026 03:03 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई ने मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी जिन कारों पर ये ऑफर लेकर आई है उसमें अल्काजार, i20, एक्सटर और ग्रैंड i10 निओस जैसी पॉपुलर कार शामिल हैं। स्टैंडर्ड ऑफर्स के अलावा, 18 मार्च से पहले हुंडई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों 20,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं।

हुंडई मोटर इंडिया ने भी मार्च 2026 के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी जिन कारों पर ये लिमिटेड-पीरियड ऑफर लेकर आई है उसमें अल्काजार, i20, एक्सटर और ग्रैंड i10 निओस जैसी पॉपुलर कार शामिल हैं। स्टैंडर्ड ऑफर्स के अलावा, 18 मार्च से पहले हुंडई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों 20,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ये ऑफर मार्च के आखिर तक या स्टॉक रहने तक, जो भी पहले होगा तब तक वैलिड रहेगा। फायदे वैरिएंट की अवेलेबिलिटी और डीलरशिप-लेवल की मर्जी के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

1. हुंडई अल्काजार
हुंडई अल्काजार इस महीने 60,000 रुपए तक के फायदों के साथ अवेलेबल है। यह तीन-रो वाली SUV हुंडई के लाइनअप में क्रेटा से ऊपर है और पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में आती है। पेट्रोल वैरिएंट में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो लगभग 158 bhp पावर देता है, जबकि डीजल वर्जन में 1.5-लीटर यूनिट है जो लगभग 114 bhp पावर देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में वैरिएंट के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं।

2. हुंडई ग्रैंड i10 निओस
हुंडई ग्रैंड i10 निओस हैचबैक इस महीने 58,000 रुपए तक के बेनिफिट्स के साथ मिल रही है। यह मॉडल उन खरीदारों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन बना हुआ है जो फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी के बैलेंस के साथ एक प्रैक्टिकल सिटी कार चाहते हैं। ग्रैंड i10 निओस में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 82 bhp पावर देता है और यह मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। एक्सटर की तरह, हुंडई CNG वर्जन भी ऑफर करती है।

3. हुंडई i20
हुंडई i20 प्रीमियम हैचबैक पर 48,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। डिस्काउंट के साथ, कंपनी ने मॉडल को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए कुछ खास वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतों में भी बदलाव किया है। एंट्री-लेवल Era वैरिएंट की कीमत अब 5.99 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि Magna Executive वैरिएंट की कीमत 6,86,865 रुपए से घटकर 6,73,900 रुपए हो गई है। Magna वैरिएंट की कीमत में भी कटौती हुई है और अब यह 7,12,385 रुपए से घटकर 6,99,900 रुपए पर लिस्टेड है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं। i20 में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लगभग 82 bhp और CVT ऑटोमैटिक के साथ लगभग 87 bhp पावर देता है।

4. हुंडई एक्सटर
हुंडई एक्सटर कॉम्पैक्ट SUV पर 33,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। हुंडई की एंट्री-लेवल SUV के तौर पर पेश की गई एक्सटर उन शहरी खरीदारों को टारगेट करती है जो कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट में SUV स्टाइलिंग ढूंढ रहे हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 82 bhp पावर देता है और यह मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। फ्यूल एफिशिएंसी को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों के लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन भी उपलब्ध है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

