इस लग्जरी 7-सीटर SUV पर मिल रहा ₹65000 का डिस्काउंट, GST के 72000 रुपए अलग से बचेंगे

हुंडई अपनी अल्काजार फेसलिफ्ट SUV पर सितंबर में 65,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी प्रेस्टीज 7S DCT पेट्रोल और कॉर्पोरेट 7S डीजल पर 45,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। जबकि, अन्य ट्रिम पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से इस कार को खरीदना भी सस्ता होने वाला है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:19 PM
हुंडई मोटर इंडिया अपनी प्रीमियम अल्काजार फेसलिफ्ट SUV पर सितंबर में 65,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी प्रेस्टीज 7S DCT पेट्रोल और कॉर्पोरेट 7S डीजल पर 45,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। जबकि, अन्य ट्रिम पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, 22 सितंबर से इस कार को खरीदना भी सस्ता होने वाला है। अभी इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए है, जो घटकर 14,47,305 रुपए हो जाएगी। यानी टैक्स के हिसाब से इसके वैरिएंट पर 72,548 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट द्वारा में मिलने वाले सबसे खास न्यू फीचर्स में इसकी डिजिटल की है, जो क्रेटा में नहीं है। डिजिटल की एक सुविधाजनक फीचर है, जो आपको अपने अल्काजार एसयूवी को लॉक, अनलॉक और यहां तक कि स्टार्ट और स्टॉप करने में मदद करती है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल फीचर को अपने स्मार्टफोन पर हुंडई के ब्लूलिंक ऐप में लॉग-इन करके ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी नई अल्काजार को ऐप में रजिस्टर कर ऑन-स्क्रीन पेयरिंग इंस्ट्रक्शन से एक्टिव किया जा सकता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपका स्मार्टफोन आपके एसयूवी को लॉक और अनलॉक कर सकता है।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पुरानी कीमत, इस 5-स्टार सेफ्टी वाली SUV पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट

हुंडई का कहना है कि 3 यूजर और 7 डिवाइस इस डिजिटल की फीचर का यूज कर सकते हैं। हुंडई अल्काजार फेसलिफ्ट में सेकेंड लाइन पैसेंजर के लिए एक वायरलेस चार्जर मिलता है, जो एक ऐसा फीचर है, जो क्रेटा में नहीं है। सेकेंड लाइन का वायरलेस चार्जर फ्रंट सेंटर कंसोल के पीछे मिलता है। हुंडई सेकेंड रो में 2 यूएसबी-C चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा 3 लाइन पैसेंजर को बेस एक्जीक्यूटिव और मिड-स्पेक प्रेस्टीज वैरिएंट में एक सिंगल यूएसबी-C चार्जर मिलता है, जबकि टॉप प्लैटिनम और सिग्नेचर वैरिएंट 2 यूएसबी-C पोर्ट मिलते हैं।

हुंडई अल्काजार का टॉप सिग्नेचर 6-सीटर वैरिएंट 2nd रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट ऑफर करती है। इसकी तुलना में क्रेटा में न तो कैप्टन सीट्स हैं और न ही वेंटिलेटेड सेकेंड-रो सीट्स हैं। प्रेस्टीज वैरिएंट में 6-सीटर वैरिएंट में सिंगल बटन पुश के साथ फ्रंट और को-पैसेंजर सीट को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। इससे पैसेंजर को काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रंट और को-पैसेंजर सीट के पीछे बैठे पैसेंजर के लिए आसान एंट्री प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें:बिना GST ₹65000 रुपए सस्ती मिल रही ये कार, 22 सितंबर से कीमत भी कम हो रही

हुंडई अल्काजार 6-सीटर भी सेकेंड लाइन के पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल थाई कुशन ऑफर करती है। यह फीचर क्रेटा और 7-सीटर वैरिएंट में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड लाइन के थाई कुशन केवल सिग्नेचर वैरिएंट में पेश किए जाते हैं। पैसेंजर को मैन्युअल रूप से अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। सेकेंड लाइन कैप्टन सीट्स के लिए हेडरेस्ट टॉप-2 वैरिएंट में उपलब्ध है। पैसेंजर को अपना सिर आराम से रखने और लंबी यात्रा पर झपकी लेने में हेल्पफुल है। यह फीचर हाल ही में लॉन्च किए गए सिट्रोएन बेसाल्ट कूप-एसयूवी में भी उपलब्ध है।

अल्काजार फेसलिफ्ट 2 ड्राइवरों के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट ऑफर करती है। हालांकि, यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट तक सीमित है। पावर्ड ड्राइवर सीट के अलावा अल्काजार फेसलिफ्ट भी 8-वे पावर्ड एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट ऑफर करती है। मेमोरी फंक्शन के साथ ड्राइवर की सीट की तरह यह फीचर केवल टॉप सिग्नेचर वैरिएंट में उपलब्ध है। 8 विभिन्न समायोजन विकल्पों के साथ सह-चालक लंबी ड्राइव के दौरान आराम से बैठ सकता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

