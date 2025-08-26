किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स, जानिए हुंडई अल्काजार कॉरपोरेट वैरिएंट की खासियत; कीमत ₹18 लाख से कम

हुंडई इंडिया ने अपनी पॉपुलर 6/7-सीटर एसयूवी अल्काजार के लाइनअप को और मजबूत करते हुए नया कॉरपोरेट वैरिएंट लॉन्च किया है। यह वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं।

हुंडई इंडिया ने अपनी पॉपुलर 6/7-सीटर एसयूवी अल्काजार के लाइनअप को और मजबूत करते हुए नया कॉरपोरेट वैरिएंट लॉन्च किया है। यह वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत डीजल MT के लिए 17.86 लाख और डीजल AT के लिए 19.28 लाख रुपये रखी है। इसे एंट्री-लेवल और टॉप-स्पेक सिग्नेचर वैरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स के बारे में विस्तार से।

शानदार है बाहरी लुक बाहरी लुक और डिजाइन की बात करें तो नया कॉरपोरेट वेरिएंट कई मायनों में टॉप वैरिएंट्स जैसा ही है। इसमें क्वाड-बीम LED हेडलैम्प्स विद सीक्वेंशियल DRLs, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स और 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, टेलगेट पर कॉरपोरेट बैजिंग भी मिलती है जो इसे और प्रीमियम लुक देती है। इन फीचर्स की वजह से यह मिड-वैरिएंट होते हुए भी टॉप ट्रिम्स जैसी पहचान और रोड प्रेजेंस रखता है।

धांसू है एसयूवी का केबिन इंटीरियर में हुंडई ने खास ध्यान दिया है। नया वैरिएंट डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम के साथ आता है जिसमें वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं। लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाने के लिए इसमें सेकंड-रो पैसेंजर्स के लिए ट्रे, विंडो सनशेड्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। इन फीचर्स के चलते मिड-लेवल वैरिएंट होने के बावजूद इसमें टॉप-स्पेक वैरिएंट जैसा प्रीमियम अनुभव मिलता है।