hyundai alcazar corporate variant features priced below rs 18 lakh किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स, जानिए हुंडई अल्काजार कॉरपोरेट वैरिएंट की खासियत; कीमत ₹18 लाख से कम
किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स, जानिए हुंडई अल्काजार कॉरपोरेट वैरिएंट की खासियत; कीमत ₹18 लाख से कम

हुंडई इंडिया ने अपनी पॉपुलर 6/7-सीटर एसयूवी अल्काजार के लाइनअप को और मजबूत करते हुए नया कॉरपोरेट वैरिएंट लॉन्च किया है। यह वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 06:40 PM
किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स, जानिए हुंडई अल्काजार कॉरपोरेट वैरिएंट की खासियत; कीमत ₹18 लाख से कम
Hyundai Alcazararrow

हुंडई इंडिया ने अपनी पॉपुलर 6/7-सीटर एसयूवी अल्काजार के लाइनअप को और मजबूत करते हुए नया कॉरपोरेट वैरिएंट लॉन्च किया है। यह वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो किफायती दाम में प्रीमियम फीचर्स वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत डीजल MT के लिए 17.86 लाख और डीजल AT के लिए 19.28 लाख रुपये रखी है। इसे एंट्री-लेवल और टॉप-स्पेक सिग्नेचर वैरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स के बारे में विस्तार से।

शानदार है बाहरी लुक

बाहरी लुक और डिजाइन की बात करें तो नया कॉरपोरेट वेरिएंट कई मायनों में टॉप वैरिएंट्स जैसा ही है। इसमें क्वाड-बीम LED हेडलैम्प्स विद सीक्वेंशियल DRLs, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स और 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, टेलगेट पर कॉरपोरेट बैजिंग भी मिलती है जो इसे और प्रीमियम लुक देती है। इन फीचर्स की वजह से यह मिड-वैरिएंट होते हुए भी टॉप ट्रिम्स जैसी पहचान और रोड प्रेजेंस रखता है।

धांसू है एसयूवी का केबिन

इंटीरियर में हुंडई ने खास ध्यान दिया है। नया वैरिएंट डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम के साथ आता है जिसमें वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं। लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाने के लिए इसमें सेकंड-रो पैसेंजर्स के लिए ट्रे, विंडो सनशेड्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। इन फीचर्स के चलते मिड-लेवल वैरिएंट होने के बावजूद इसमें टॉप-स्पेक वैरिएंट जैसा प्रीमियम अनुभव मिलता है।

सेफ्टी भी है दमदार

टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में भी यह वैरिएंट कम नहीं है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्ट की विद पुश-बटन स्टार्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल-स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऑटो-डिमिंग IRVM और रियर-व्यू कैमरा शामिल हैं।

Hyundai Auto News Hindi

