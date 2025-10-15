टाटा नेक्सन EV को टक्कर देने आ रही हुंडई की नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार, क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे मिलेंगे फीचर्स
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने साल 2030 तक अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने अपने फ्यूचर रोडमैप का खुलासा भी किया है। इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने का प्लान कर रही है। कंपनी ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से डिजाइन और डेवलप एक नई अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की पुष्टि की है। भारतीय बाजार के लिए एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है।
हुंडई ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार की घोषणा की है। कंपनी ने इसे, 'India EV Accessible For All' का नाम दिया है। इसका मतलब है कि इस व्हीकल को भारत के लिए डिजाइन और विकसित किया जाएगा और आकर्षक मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए इसे ज्यादातर भारत में तैयार किया जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो, हुंडई ने कॉम्पैक्ट SUV EV का उल्लेख किया है, जो वेन्यू के आकार का है और B SUV सेगमेंट (4 मीटर से कम की SUVs) में आता है।
इसे लाइनअप में क्रेटा इलेक्ट्रिक C (कॉम्पैक्ट SUV) के नीचे रखा जाएगा। सभी की नजरें अपकमिंग 2026 वेन्यू SUV के इलेक्ट्रिक वर्ज़न पर टिकी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लॉन्च होने पर हुंडई की यह अफॉर्डेबल EV टाटा नेक्सन EV और कुछ हद तक टाटा पंच EV के साथ-साथ सिट्रोन eC3 को भी टक्कर देगी। कंपनी ने इस अपकमिंग SUV के बारे में कुछ खुलासे किए हैं। ये दो बैटरी ऑप्शन में आएगी। छोटी बैटरी कॉन्फिगरेशन को स्टैंडर्ड रेंज और बड़े को लॉन्ग रेंज का नाम दिया जाएगा।
कंपनी इस अफॉर्डेबल SUV EV के साथ कंट्रोलर OTA (ओवर द एयर) अपडेट के साथ एक एडवांस्ड इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस का वादा कर रही है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हुंडई एक बेहद मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर का वादा कर रही है। इसका मुख्य सेफ्टी फीचर लेवल-2 ADAS है, जिसे कंपनी ड्राइविंग के लिए बढ़ा रही है, लेकिन इसमें पार्किंग भी शामिल है। हुंडई की इस अफॉर्डेबल EV के साथ कुछ ऑटोमैटिक पार्किंग सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं, जो क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे होगी।
