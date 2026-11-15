2027 में आएंगी हुंडई की ये तीन शानदार SUV, पहला लॉन्च जनवरी में, लिस्ट में नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा भी
हुंडई इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर रही है। साल 2027 में हुंडई तीन नई एसयूवी लॉन्च कर सकती है, जिनमें बेयॉन सीएनजी, नई जनरेशन क्रेटा और Ioniq P EV शामिल हैं।
हुंडई (Hyundai) फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करने का टारगेट रखा है। हाल ही में लॉन्च हुई बेयॉन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में कंपनी पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के साथ अपने जेनेसिस ब्रैंड की लग्जरी कारें भी भारत में इंट्रोड्यूस करेगी। इनमें सबसे ज्यादा एसयूवी मॉडल शामिल होंगे। साल 2027 में हुंडई तीन नई एसयूवी लाने वाली है, जिनमें बेयॉन सीएनजी, नई जनरेशन क्रेटा और Ioniq P EV शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
1. Hyundai Bayon CNG
हुंडई बेयॉन इस लिस्ट की पहली एसयूवी है, जिसका CNG वर्जन जनवरी 2027 में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने बेयॉन की लॉन्चिंग के दौरान ही इसके CNG वर्जन को बाजार में लाने की बात को कन्फर्म किया था। इससे उन ग्राहकों को ऑप्शन मिलेगा, जो मिड-साइज एसयूवी के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं। बेयॉन सीएनजी में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दी जाएगी। खास बात यह है कि सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे लगाने की प्लान है, ताकि बूट स्पेस से समझौता न करना पड़े। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे सिर्फ मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ लाया जा सकता है। इसके साथ बेयॉन भारत में 4 मीटर से लंबी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वाली पहली हुंडई एसयूवी बन जाएगी।
2. Next-Generation Hyundai Creta
हुंडई की दूसरा बड़ा लॉन्च नई जेनरेशन क्रेटा होगी। इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नई क्रेटा का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की उम्मीद है। इसमें नया एक्सटीरियर और पूरी तरह बदला हुआ केबिन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन हुंडई का Pleos Connect सिस्टम हो सकता है। इसमें डैशबोर्ड पर बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग के पीछे स्लिम ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। नई क्रेटा नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और मौजूदा मॉडल के मुकाबले साइज में भी बड़ी हो सकती है।
फीचर्स की बात करें, तो इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेशन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी पहली बार क्रेटा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी ऑफर कर सकती है, जिसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा।
3. Hyundai Ioniq P EV
हुंडई की तीसरी नई एसयूवी एक इलेक्ट्रिक मॉडल होगी, जिसे फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे Ioniq P नाम से लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत के लिए कंपनी की पहली खास तौर पर तैयार की गई इलेक्ट्रिक SUV होगी। यह सब-4 मीटर SUV होगी और E-GMP (K) इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। इसका मुकाबला Tata Punch EV और Kia Syros EV जैसी गाड़ियों से होगा। डिजाइन में बॉक्सी लुक, बड़ी विंडो और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है।
केबिन में Pleos Connect सिस्टम, स्लिम ड्राइवर डिस्प्ले, लेदरेट सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें हुंडई का नया Morse Code स्टीयरिंग व्हील और ADAS फीचर्स भी मिलने की संभावना है। बैटरी पैक की बात करें, तो इसके बेस वेरिएंट में 42kWh बैटरी मिल सकती है। वहीं, टॉप वेरिएंट में 49kWh या 51.4kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है। इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 300 से 450 किलोमीटर के बीच होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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