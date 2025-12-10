Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyperion-Powered Tata Sierra sets New Fuel Efficiency Benchmark at 29.9 kmpl in 12 hours
हिल गया मार्केट! 29.9kmpl का रिकॉर्डतोड़ माइलेज! इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई ये टाटा SUV, टॉप स्पीड 222 km/h

हिल गया मार्केट! 29.9kmpl का रिकॉर्डतोड़ माइलेज! इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई ये टाटा SUV, टॉप स्पीड 222 km/h

संक्षेप:

हाइपेरियन-पावर्ड टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस एसयूवी ने सिर्फ 12 घंटे में 29.9 kmpl की धांसू माइलेज दी, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड (India Book of Records) में दर्ज किया गया है।

Dec 10, 2025 07:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Sierraarrow

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) की नई और हाई-टेक SUV टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने लॉन्च होते ही ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। टाटा सिएरा ने अधिकतम माइलेज का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड (India Book of Records) में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जी हां, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे की लगातार ड्राइव में सिएरा (Tata Sierra) ने शानदार 29.9 kmpl का माइलेज देकर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
read moreये भी पढ़ें:
रिकॉर्ड! 222km/h की स्पीड से दौड़ी टाटा की ये SUV, अपनी रफ्तार से उड़ाए सबके होश

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.59 - 17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.95 - 19.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

NATRAX इंदौर में हुई टेस्टिंग

आपको बता दें कि ये टेस्ट NATRAX इंदौर में आयोजित किया गया था, जिसे पिक्सल मोशन टीम (Pixel Motion Team) ने 30 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा किया। ड्राइवर केवल छोटे-छोटे ब्रेक लेकर बदले गए और रिकॉर्ड उसी दिन सर्टिफाइड भी कर दिया गया।

1.5L Hyperion पेट्रोल इंजन का कमाल

इस माइलेज रिकॉर्ड के पीछे का असली हीरो टाटा सिएरा (Tata Sierra) का 1.5L Hyperion पेट्रोल इंजन रहा। टाटा की नई हाइपेरियन (Hyperion) इंजन तकनीक इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी वजह है। यह इंजन सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि स्मूद ड्राइव, पावर और रिफाइनमेंट का बेहतरीन संतुलन है।

इसके कुछ खास टेक्निकल बेनिफिट्स की बात करें तो ये एडवांस्ड कम्बशन सिस्टम, टॉर्क-रिच परफॉर्मेंस बैंड, कम फ्रिक्शन वाली आर्किटेक्चर और लम्बे समय तक स्टेबल व एफिशिएंट फ्यूल डिलीवरी के साथ आता है। इन्हीं खूबियों ने 12 घंटे की लगातार ड्राइव में इंजन को बिना थके टॉप एफिशिएंसी पर बनाए रखा।

बाउंड्री-पुशिंग टेक्नोलॉजी

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के CPO मोहन सावरकर ने कहा कि सिएरा के शुरुआती सफर में ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना हमारे लिए गर्व की बात है। हाइपेरियन इंजन को पेट्रोल पावरट्रेन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है और यह रिकॉर्ड उसी मेहनत का सबूत है। उन्होंने कहा कि इससे सिएरा की वैल्यू और मजबूत होती है, क्योंकि ग्राहक अब सिर्फ स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि बेस्ट-इन-क्लास माइलेज भी पा रहे हैं।

read moreये भी पढ़ें:
मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनीं

माइलेज के साथ परफॉर्मेंस भी लाजवाब

इसी टेस्टिंग के दौरान सिएरा ने 222 km/h की टॉप स्पीड भी हासिल की। ग्राहकों के लिए आने वाली कारों की टॉप स्पीड 190 km/h तक सीमित रहेगी, ताकि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो सके।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।