लॉन्च होने वाली हैं ये धाकड़ हाइब्रिड, ईवी और फ्लेक्स फ्यूल SUV, लिस्ट में टाटा और मारुति भी, कीमत 10 लाख से कम

इन अपकमिंग एसयूवी में हाइब्रिड और ईवी के साथ फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली एसयूवी भी शामिल हैं। खास बात है कि इन एसयूवी की कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

इंडियन मार्केट में कई धांसू SUVs की एंट्री होने वाली है। ऐसे में अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। इन अपकमिंग एसयूवी में हाइब्रिड और ईवी के साथ फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली एसयूवी भी शामिल हैं। खास बात है कि इन एसयूवी की कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है। लॉन्च होने वाली इन एसयूवी में मारुति सुजुकी के साथ टाटा मोटर्स और हुंडई की कारें भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Tata Punch Flex Fuel टाटा मोटर्स भारत में पंच फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह इस साल के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत लगभग 7 से 11 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह टाटा मोटर्स का पहला फ्लेक्स-फ्यूल वीइकल होगा। यह मौजूदा पंच पर बेस्ड होगा। हालांकि, इस वर्जन में एक मॉडिफाइड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का यूज किया जाएगा, जो E85 को सपोर्ट करेगा। एसयूवी में ईसीयू, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और एग्जॉस्ट आफ्टर-ट्रीटमेंट सेटअप में अपग्रेड किए जाएंगे।

Maruti Suzuki Y43

मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारत में इग्निस हैचबैक का प्रोडक्शन बंद किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इग्निस की जगह एक नई गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका कोडनेम Y43 है। यह माइक्रो-एसयूवी मारुति सुजुकी की नई एंट्री-लेवल एसयूवी होगी। इसका मुकाबला टाटा पंच, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन C3 से होगा। इसमें 1.2 लीटर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। कंपनी इसे नेक्सा डीलरशिप से सेल कर सकती है। लॉन्च की बात करें तो, इसके 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक आने की उम्मीद है। इसकी कीमत लगभग 5 से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Mahindra Vision S महिंद्रा 2027 तक अपनी अपकमिंग विजन S एसयूवी को मार्कट में लॉन्च कर सकता है। यह एक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी। इसकी कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है। विजन एस NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें फोर्ड ब्रोंको और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी गाड़ियों से इंस्पायर्ड रगेड स्टाइलिंग होगी। विजन एस में राउंड एलईडी हेडलाइट्स, बड़े वील आर्च और टेलगेट पर लगा स्पेयर वील शामिल हैं। यह पहले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी और बाद में इसके हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएंगे।