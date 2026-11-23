Hummer EV का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें यह हिमाचल प्रदेश के दारचा के पास पहाड़ी रास्तों पर अपना पॉप्युलर CrabWalk करती नजर आ रही है।

भारत में GMC Hummer EV जल्दी नजर नहीं आती। यह इलेक्ट्रिक सुपर एसयूवी यहां ऑफिशियली सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें यह हिमाचल प्रदेश के दारचा के पास पहाड़ी रास्तों पर अपना पॉप्युलर CrabWalk करती नजर आ रही है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर livingthejeeplife ने शेयर किया है। यह जबरदस्त फीचर इस सुपर एसयूवी को बेहद खास और भीड़ से अलग बनाता है। हमर ईवी की भारत में गिनती की ही यूनिट मौजूद हैं, जिन्हें प्राइवेट इम्पोर्ट के जरिए लाया गया है। इसलिए इंडियन रोड्स पर यह कम ही दिखती है।

क्या है क्रैबवॉक फीचर? क्रैबवॉक हमर ईवी के सबसे खास फीचर्स में से एक है। यह इसके फोर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से काम करता है। आम कारों में सिर्फ आगे के व्हील्स टर्न होते हैं, लेकिन हमर ईवी में कम स्पीड पर चारों पहिये एक ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं। इससे एसयूवी सीधी आगे बढ़ने के बजाय तिरछा भी चल सकती है। इसका मूवमेंट केकड़े के चलने जैसा दिखाई देता है। यह फीचर खासतौर पर संकरे पहाड़ी रास्तों, मुश्किल ऑफ-रोड ट्रैक, चट्टानी रास्तों और बड़े पत्थरों वाली जगहों पर काम आता है। इतनी बड़ी एसयूवी को कम जगह में मोड़ने और मुश्किल रास्तों से निकालने में इससे मदद मिलती है।

1,000hp की पावर और 3.5 सेकेंड में 0-100kmph हमर ईवी दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। इसकी लंबाई 5,507mm, चौड़ाई 2,201mm, ऊंचाई 2,060mm और व्हीलबेस 3,445mm है। इसका साइज रेंज रोवर, मर्सिडीज-बेंज GLS और टोयोटा लैंड-क्रूजर जैसी बड़ी लग्जरी एसयूवी से भी काफी बड़ा है। इसके फ्लैगशिप वर्जन में ट्राई-मोटर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है, जो 1000hp तक की पावर और GMC के दावे के मुताबिक करीब 15,500Nm का व्हील टॉर्क जेनरेट करता है। चार टन से ज्यादा वजन होने के बावजूद यह एसयूवी करीब 3.5 सेकेंड में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें फोर-व्हील स्टीयरिंग, एयर सस्पेंशन के साथ Extract Mode, एडैप्टिव ऑफ-रोड सिस्टम और कई ड्राइविंग मोड मिलते हैं। इसके बड़े बैटरी पैक की क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है।