इस नई इलेक्ट्रिक कार का जबरदस्त क्रेज, 2027 के लिए अभी से ही सोल्ड आउट, डिमांड और बढ़ने की उम्मीद

फेरारी की इलेक्ट्रिक कार - Luce EV का बायर्स के बीच जबरदस्त क्रेज है। यही कारण है कि अगले साल कंपनी इसकी जितनी यूनिट को सेल करने का सोची थी, वह अभी ही सोल्ड आउट हो चुका है।

फेरारी की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार - Luce EV को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस कार को लेकर बायर्स में जबरदस्त क्रेज है। यही कारण है कि अगले साल कंपनी इसकी जितनी यूनिट सेल करने का सोच रही थी, वह अभी से ही सोल्ड आउट हो चुका है। यह जानकारी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दी गई है। कंपनी के CEO बेनेडेटो विग्ना ने मंगलवार को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करते हुए कहा कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी खुश है। इसकी डिलीवरी इस साल के आखिर में शुरू होने वाली है। हालांकि, उन्होंने 2027 के लिए Luce EV के सेल टारगेट या बुकिंग नंबर्स का खुलासा नहीं किया। उनका मानना है कि अगले साल ग्राहकों के लिए होने वाली टेस्ट ड्राइव से इस इलेक्ट्रिक कार की मांग और बढ़ सकती है।

डिजाइन को किया गया था क्रिटिसाइज फेरारी Luce EV को इस साल मई में पेश किया गया था। अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्सकार डिजाइन से अलग लुक के कारण इसे लॉन्च के समय काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद कार को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। विग्ना के मुताबिक कंपनी को फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग या डिमांड से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हालांकि, उन्होंने माना कि इस कार का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है क्योंकि इसमें कई नए पार्ट्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

2030 तक 20% इलेक्ट्रिक कारें लाने का टारगेट फेरारी फ्यूचर में और भी इलेक्ट्रिक कारों को लाने पर फोकस रही है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी पूरी कार रेंज में फुली इलेक्ट्रिक मॉडल्स की हिस्सेदारी 20% तक पहुंचाना है। Luce EV इस स्ट्रैटिजी का पहला बड़ा कदम है। कंपनी ने फिलहाल अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक मॉडल्स की लॉन्च टाइमलाइन या उनकी जानकारी नहीं दी है।

बैटरी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स Ferrari Luce EV में 112kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। इसमें हर व्हील के लिए अलग इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो मिलकर 1050PS की कंबाइंड पावर जेनरेट करती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह इलेक्ट्रिक कार महज 2.5 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 310kmph है। इसमें 350kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।

बेहतर हैंडलिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए Luce EV में रियर-व्हील स्टीयरिंग, एक्टिव सस्पेंशन और एक्टिव टॉर्क वेक्टरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार पर कार के कंट्रोल और अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशन्स में इसकी स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।