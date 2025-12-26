इस कंपनी ने कर दिया कमाल, कार में पैसेंजर सेफ्टी के लिए बना दिया हेलमेट एयरबैग; इस कार में मिलेगा
आपने कई बार सुना होगा कि किसी कार ड्राइवर का इस वजह से चालान कट गया, क्योकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि, टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा होता है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब कार में भी हेलमेट की सेफ्टी मिलेगी, तो आपको सुनकर थोड़ी हैरत तो जरूर होगी। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लगातार नए-नए टेक्नोलॉजी ला रही है। अब इसमें चीनी कंपनी हुवावे (Huawei) का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस कंपनी से जुड़ा ब्रांड Luxeed कार की सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग का सेफ्टी फीचर लाने की तैयारी में है। इसे अभी तक किसी भी कार में नहीं देखा गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक Luxeed V9 इलेक्ट्रिक MPV के सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग दिया जाएगा। यह MPV साल 2026 की पहली छमाही में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इस सेफ्टी तकनीक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। Luxeed V9 का सबसे अनोखा फीचर इसका हेलमेट एयरबैग सिस्टम है, जो सीधे सीट में इंटीग्रेट होगा। टक्कर की स्थिति में सीट अपने आप पीछे की ओर खिसककर सुरक्षित पोजिशन में आ जाएगी।
इसके साथ ही, साइड एयरबैग और हेलमेट एयरबैग एक साथ डिप्लॉय होंगे। यह एयरबैग यात्री के सिर को चारों ओर से कवर करेगा। इसमें एक छोटा एक्सटेंशन भी होगा, जो चेहरे के निचले हिस्से और गर्दन को सुरक्षा देगा। इसका मकसद सिर और गर्दन पर लगने वाले गंभीर झटकों को कम करना है, जो आमतौर पर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जोखिम वाले हिस्से होते हैं। कुल मिलाकर ये कार के अंदर पैसेंजर की सेफ्टी में गजब का इजाफा कर देगा।
2023 में पेश किया गया थी फीचर
इस हेलमेट एयरबैग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यानफेंग ऑटोमोटिव इंटीरियर्स ने 2023 में पेश किया था। यानफेंग दुनिया की बड़ी ऑटो इंटीरियर कंपनियों में से एक है, जो वोग्सवैगन, BMW, टोयोटा, जनरल मोटर्स, BYD और जीली जैसी कंपनियों के साथ काम करती है। यानफेंग द्वारा डेवलप यह सीट आर्किटेक्चर बड़ी एंगल तक रीक्लाइन हो सकता है। सीट रोटेशन सपोर्ट करता है। आगे-पीछे ज्यादा स्लाइडिंग की सुविधा देता है। ये सभी फीचर्स खासतौर पर प्रीमियम MPV के केबिन कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
