इस कंपनी ने कर दिया कमाल, कार में पैसेंजर सेफ्टी के लिए बना दिया हेलमेट एयरबैग; इस कार में मिलेगा

Dec 26, 2025 09:49 am IST

आपने कई बार सुना होगा कि किसी कार ड्राइवर का इस वजह से चालान कट गया, क्योकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि, टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा होता है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब कार में भी हेलमेट की सेफ्टी मिलेगी, तो आपको सुनकर थोड़ी हैरत तो जरूर होगी। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लगातार नए-नए टेक्नोलॉजी ला रही है। अब इसमें चीनी कंपनी हुवावे (Huawei) का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस कंपनी से जुड़ा ब्रांड Luxeed कार की सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग का सेफ्टी फीचर लाने की तैयारी में है। इसे अभी तक किसी भी कार में नहीं देखा गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक Luxeed V9 इलेक्ट्रिक MPV के सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग दिया जाएगा। यह MPV साल 2026 की पहली छमाही में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इस सेफ्टी तकनीक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। Luxeed V9 का सबसे अनोखा फीचर इसका हेलमेट एयरबैग सिस्टम है, जो सीधे सीट में इंटीग्रेट होगा। टक्कर की स्थिति में सीट अपने आप पीछे की ओर खिसककर सुरक्षित पोजिशन में आ जाएगी।

इसके साथ ही, साइड एयरबैग और हेलमेट एयरबैग एक साथ डिप्लॉय होंगे। यह एयरबैग यात्री के सिर को चारों ओर से कवर करेगा। इसमें एक छोटा एक्सटेंशन भी होगा, जो चेहरे के निचले हिस्से और गर्दन को सुरक्षा देगा। इसका मकसद सिर और गर्दन पर लगने वाले गंभीर झटकों को कम करना है, जो आमतौर पर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जोखिम वाले हिस्से होते हैं। कुल मिलाकर ये कार के अंदर पैसेंजर की सेफ्टी में गजब का इजाफा कर देगा।