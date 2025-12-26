Hindustan Hindi News
Huawei Launches the World First Car With Helmet Airbag
इस कंपनी ने कर दिया कमाल, कार में पैसेंजर सेफ्टी के लिए बना दिया हेलमेट एयरबैग; इस कार में मिलेगा

इस कंपनी ने कर दिया कमाल, कार में पैसेंजर सेफ्टी के लिए बना दिया हेलमेट एयरबैग; इस कार में मिलेगा

संक्षेप:

आपने कई बार सुना होगा कि किसी कार ड्राइवर का इस वजह से चालान कट गया, क्योकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि, टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा होता है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब कार में भी हेलमेट की सेफ्टी मिलेगी, तो आपको सुनकर थोड़ी हैरत तो जरूर होगी।

Dec 26, 2025 09:49 am IST
आपने कई बार सुना होगा कि किसी कार ड्राइवर का इस वजह से चालान कट गया, क्योकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि, टेक्निकल गलती की वजह से ऐसा होता है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब कार में भी हेलमेट की सेफ्टी मिलेगी, तो आपको सुनकर थोड़ी हैरत तो जरूर होगी। दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लगातार नए-नए टेक्नोलॉजी ला रही है। अब इसमें चीनी कंपनी हुवावे (Huawei) का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, इस कंपनी से जुड़ा ब्रांड Luxeed कार की सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग का सेफ्टी फीचर लाने की तैयारी में है। इसे अभी तक किसी भी कार में नहीं देखा गया।

ये भी पढ़ें:इस SUV में मिलेगा 540° कैमरा, कार के नीचे-ऊपर तक सब स्क्रीन पर दिखेगा

इसके साथ ही, साइड एयरबैग और हेलमेट एयरबैग एक साथ डिप्लॉय होंगे। यह एयरबैग यात्री के सिर को चारों ओर से कवर करेगा। इसमें एक छोटा एक्सटेंशन भी होगा, जो चेहरे के निचले हिस्से और गर्दन को सुरक्षा देगा। इसका मकसद सिर और गर्दन पर लगने वाले गंभीर झटकों को कम करना है, जो आमतौर पर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जोखिम वाले हिस्से होते हैं। कुल मिलाकर ये कार के अंदर पैसेंजर की सेफ्टी में गजब का इजाफा कर देगा।

ये भी पढ़ें:सर्दी के दिनों में कार की विंडशील्ड पर इसलिए जमती है भाप, ऐसे हटाएं

2023 में पेश किया गया थी फीचर
इस हेलमेट एयरबैग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यानफेंग ऑटोमोटिव इंटीरियर्स ने 2023 में पेश किया था। यानफेंग दुनिया की बड़ी ऑटो इंटीरियर कंपनियों में से एक है, जो वोग्सवैगन, BMW, टोयोटा, जनरल मोटर्स, BYD और जीली जैसी कंपनियों के साथ काम करती है। यानफेंग द्वारा डेवलप यह सीट आर्किटेक्चर बड़ी एंगल तक रीक्लाइन हो सकता है। सीट रोटेशन सपोर्ट करता है। आगे-पीछे ज्यादा स्लाइडिंग की सुविधा देता है। ये सभी फीचर्स खासतौर पर प्रीमियम MPV के केबिन कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।

