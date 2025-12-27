Hindustan Hindi News
Huawei EV Battery 5 Minute Charge And 3000 Km Range
बार-बार चार्जिंग की टेंशन खत्म! फुल चार्ज पर 3000 Km से ज्यादा दौड़ेगी इलेक्ट्रिक कार, 5 मिनट में 100% चार्ज

बार-बार चार्जिंग की टेंशन खत्म! फुल चार्ज पर 3000 Km से ज्यादा दौड़ेगी इलेक्ट्रिक कार, 5 मिनट में 100% चार्ज

संक्षेप:

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में चीनी टेक कंपनी हुआवेई (Huawei) एक शानदार इनोवेशन कर चुकी है। कंपनी ने इसी साल जुलाई में एक नई सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी डेवलप करने का दावा किया था। ये सिंगल चार्ज पर 3000Km से ज्यादा की रेंज देगी।

Dec 27, 2025 05:53 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में चीनी टेक कंपनी हुआवेई (Huawei) एक शानदार इनोवेशन कर चुकी है। कंपनी ने इसी साल जुलाई में एक नई सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी डेवलप करने का दावा किया था। ये सिंगल चार्ज पर 3000Km से ज्यादा की रेंज देगी। इसके अलावा, इसे केवल 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। कंपनी इस पर काम कर रही है। यदि 2027 तक डेवलप किया जा सकता है। हालांकि, ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी होगा। जिसके 1kWh का खर्च करीब 1.20 लाख रुपए तक होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

1kWh का खर्च करीब 1.20 लाख रुपए
इधर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से यह प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रोटोटाइप के साथ रियल वर्ल्ड में ऐसा होना असंभव है। एक्सपर्ट के मुताबिक, ये दावे प्रयोगशाला परिणामों पर आधारित हैं। अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण इस मॉडल को वास्तविक दुनिया में और बड़े पैमाने पर उत्पादन में लागू करने में कई चुनौतियां हैं। बता दें कि सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स काफी महंगे होते हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,400 डॉलर प्रति kWh (लगभग 1.20 लाख रुपए) है।

3000KM से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज
ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हुआवेई द्वारा प्रदान की जाने वाली एक बार चार्ज करने पर 3000+ KM की ड्राइविंग रेंज CLTC (चाइना लाइट-ड्यूटी व्हीकल टेस्ट साइकिल) पर बेस्ड है। इसके विपरीत, अगर हम EPA साइकल पर विचार करें, तो यह घटकर 2000+ KM रह जाएगी। ये अभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बिक्री पर उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत ज्यादा है। हुआवेई फिलहाल पावर बैटरी बनाने के व्यवसाय में नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी द्वारा बैटरी अनुसंधान और सामग्रियों में किए गए भारी निवेश से पता चलता है कि यह फ्यूचर में एक मुख्यधारा की कंपनी बनने का इरादा रखती है।

दावा ईवी इंडस्ट्री को बदल देगा
टोयोटा, सैमसंग SDI और CATL जैसी कई प्रमुख ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का लक्ष्य 2027 से 2030 तक सॉलिड-स्टेट बैटरियों का कमर्शियलाइजेशन शुरू करना है। हालांकि, हुआवेई के हालिया दावे ने सभी को चौंका दिया है। अगर यह सही होता है, तो यह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल सकता है। यह रेंज की चिंता और चार्जिंग में देरी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। हालांकि, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग दरों को सपोर्ट करने के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा भी एक बड़ी चुनौती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
