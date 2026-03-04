होली के रंग आपकी गाड़ी का 'बाल भी बांका' नहीं कर पाएंगे, बस तुरंत फॉलो कर लें काम के ये 5 टिप्स

होली के मौके पर कई बार हमारे व्हीकल भी गंदे हो जाते हैं। इन पर ऐसा रंग लग जाता है तो कई बार छूटता ही नहीं। ऐसे में जरूरी है कि इस दिन अपने व्हीकल को रंगों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ें। दरअसल, होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है।

होली के मौके पर कई बार हमारे व्हीकल भी गंदे हो जाते हैं। इन पर ऐसा रंग लग जाता है तो कई बार छूटता ही नहीं। ऐसे में जरूरी है कि इस दिन अपने व्हीकल को रंगों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ें। दरअसल, होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है। जो आसानी से नहीं निकलता, या यूं कहा जाए कि वो गाड़ी में दाग का काम करने लगता है। रंग के इस दाग को जब हम बार-बार रगड़कर निकालते हैं तब ये गाड़ी के पेंट को भी डैमेज पहुंचा देता है। इस पर किसी कैमिकल का इस्तेमाल भी रंग निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में रंगों से गाड़ी बचाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो करें।

होली पर गाड़ी को बचाने के टिप्स 1. होली के मौके पर कार को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे घर पर छोड़ दें। यह आपकी कार को सुरक्षित रखने का सबसे सरल और आसान तरीका है। आपके घर के बाहर जाना है तब कैब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. होली के दिन कार को सेफ रखने के लिए उसे कवर करके रखें। यदि आपके पास कार के कवर नहीं तब उसके ऊपर बड़े साइज का कपड़ा भी डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कवर वाटरप्रूफ होगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

3. कार पर कलर लग जाए तो एक्सटीरियर को साफ किया जा सकता है, लेकिन इंटीरियर गंदा हो जाए तब उसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीट अपहोस्ट्री को बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। साथ ही, कलर अंदर जाने से टचसक्रीन या दूसरे एलिमेंट को भी नकुसान हो सकता है।

4. कार में सफाई के हिसाब से एक कपड़ा जरूर रखें। हो सके तो टॉवल से कार की सभी सीटों को ढककर ही चलें। कार में एक टॉवल अलग से जरूर रखें, क्योंकि सफाई के लिए ये हमेशा काम आएगा।

5. होली से ठीक पहले कार की बॉडी वैक्स कोटिंग या टेफ्लॉन की लेयर लगा दें। वैक्स कोटिंग घर पर की जा सकती है। इस कोटिंग का फायदा ये होगा कि आपकी कार के ऊपर कोई भी कलर पकड़ मजबूत नहीं कर पाएगा।

गाड़ी को चमकाने के लिए स्प्रे अपनाएं

कई बार गाड़ी के दाग धुलाई के बाद निकल जाते हैं, लेकिन व्हीकल में चमक नहीं आती। ऐसे में व्हीकल की चमक को बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंट टिप्स को ट्राई किया जा सकता है। दरअसल, ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है, लेकिन गाड़ी में चमक नहीं आती है। ऐसे में चमक लाने के लिए आपको धुलाई के बाद शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करना होगा।