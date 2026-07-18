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आपकी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल E20 का सपोर्ट करती है या नहीं; नुकसान होने से पहले ऐसा करें पता

By Narendra Jijhontiya
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अप्रैल 2023 से देश के अंदर बिकने वाले सभी व्हीकल के इंजन E20 सपोर्ट करते हैं। उससे पहले वाले व्हीकल E5 और E10 फ्यूल को ही सपोर्ट करते हैं। यानी आपका व्हीकल अप्रैल 2023 से पहले तैयार हुआ है तब ये E20 का सपोर्ट नहीं करेगा।

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देश के अंदर E20 फ्यूल को लेकर चर्चा जोरों पर है। लोगों को जहां इससे कम माइलेज और कई तरह की खराबी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ, सरकार इस बात का इनकार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जिस व्हीकल से चल रहे हैं, क्या वो E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है या नहीं। इसमें आपकी कोई फोर-व्हीलर या टू-व्हीलर शामिल हो सकता है। दरअसल, E20 से समस्या कारों के साथ स्कूटर और मोटरसाइकिल में भी आ रही है। ऐसे में आप ऑफिशियली तौर पर इस बारे में बता लगा सकते हैं कि व्हीकल E20 सपोर्ट करता है या नहीं।

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ऐसे पता लगाएं व्हीकल E20 सपोर्ट करेगा या नहीं
जब भी आप कोई व्हीकल खरीदते हैं चाहे वो कार हो, या फिर मोटरसाइकिल या स्कूटर, उसके साथ हमेशा एक मैनुअल गाइड मिलती है। जिसमें उस व्हीकल से जुड़ी सभी तरह की डिटेल बताई जाती है। जैसे, टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। कितनी किलोमीटर पर उसकी सर्विस करना चाहिए। पार्ट्स की देख-रेख कैसे करें। साथ ही, व्हीकल के इंजन से जुड़ी पूरी गाइड लाइन भी होती है। यानी इंजन किस तरह के फ्यूल को सपोर्ट करता है। पेट्रोल में कितना इथेनॉल होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा इथेनॉल होता है तब इंजन का क्या असर होगा।

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अप्रैल 2023 से देश के अंदर बिकने वाले सभी व्हीकल के इंजन E20 सपोर्ट करते हैं। उससे पहले वाले व्हीकल E5 और E10 फ्यूल को ही सपोर्ट करते हैं। यानी आपका व्हीकल अप्रैल 2023 से पहले तैयार हुआ है तब ये E20 का सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि, इसके बाद भी आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं तब आपको एक बार उसके मैनु्अल में इस बात की पुष्टि जरूर करना चाहिए कि वो E20 सपोर्ट करेगा या नहीं। आप अपने व्हीकल में अभी भी इस बात को चेक कर सकते हैं। यदि व्हीकल E20 सपोर्ट नहीं कर रहा तब उसमें खराबी आने के चांस भी बढ़ जाएंगे।

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किन कंपनी की कारों में E20 सपोर्ट मिलेगा
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल 2023 के बाद तैयार अपनी सभी कारों को E20 सपोर्ट के हिसाब से तैयार किया है। 2023 के बाद हुंडई के भी नए मॉडल पूरी तरह से E20 को सपोर्ट कर रहे हैं। होंडा ने 1 जनवरी 2009 से भारत में तैयार सभी कारों को E20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन करना शुरू कर दिया था। टाटा मोटर्स और महिंद्रा की कार भी अब E20 सपोर्ट करते हैं। स्कोडा/वोक्सवैगन की कार भी 1 अप्रैल, 2020 के बाद बेचे गए सभी BSVI मॉडल E20 को सपोर्ट करते हैं।

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इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल क्या है?
इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर है। "E" रेटिंग फ्यूल में इथेनॉल की प्रतिशत मात्रा बताती है। उदाहरण के लिए, E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन पौधों से मिलने वाली शर्करा और स्टार्च, जैसे गन्ना, मक्का और अनाज के फर्मेंटेशन से किया जाता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, इसलिए यह ईंधन को पूरी तरह से जलने में मदद करता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है।

इसकी ऑक्टेन रेटिंग भी ज्यादा होती है, जो इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और नॉकिंग को कम करने में मदद करती है। हालांकि, पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लगभग एक-तिहाई कम होती है, जिसका मतलब है कि उतनी ही दूरी तय करने के लिए गाड़ियों को थोड़ा ज्यादा ईंधन चाहिए होता है। यह हाइग्रोस्कोपिक (नमी सोखने वाला) भी होता है और अगर इंजन ज्यादा इथेनॉल वाले मिक्सचर के हिसाब से नहीं बने हों, तो यह कुछ मटीरियल को खराब कर सकता है।

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E20 पेट्रोल से गाड़ी को नुकसान

1. जंग लगने का खतरा
रबर सील, गैस्केट और धातु की फ्यूल लाइनों वाली पुरानी कारें इथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, क्योंकि यह संक्षारक होता है और जल्दी खराब होने के कारण जंग और रिसाव का सामना कर सकता है।

2. कम माइलेज
इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में कम होता है। पुराने इंजन अक्सर नियमित पेट्रोल की तुलना में E20 पेट्रोल पर चलने पर 5-10% ईंधन दक्षता खो देते हैं।

3. प्रदर्शन में गिरावट
पुराने इंजन इथेनॉल मिश्रणों के लिए कैलिब्रेट नहीं किए गए होते हैं और कमजोर लग सकते हैं, यह कार्बोरेटेड इंजन वाली कारों में ज्यादा स्पष्ट होगा।

4. हार्ड कोल्ड स्टार्ट
पुराने कार्बोरेटेड इंजन इथेनॉल मिश्रणों पर कोल्ड स्टार्ट के साथ संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अलग तरह से वाष्पित होता है।

5. इंजन का डैमेज
गैर-संगत कारों में E20 के लंबे समय तक उपयोग से फ्यूल पंप, इंजेक्टर और दहन कक्ष को नुकसान हो सकता है, जिससे महंगी मरम्मत करनी पड़ सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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