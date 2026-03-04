Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

साबुन या सर्फ से नहीं, बल्कि इन 2 चीजों से धोएं अपनी गाड़ी; सभी दाग छूट जाएंगे और नई जैसी चमकेगी!

Mar 04, 2026 07:25 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज यानी 4 मार्च को होली है। होली ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है।

साबुन या सर्फ से नहीं, बल्कि इन 2 चीजों से धोएं अपनी गाड़ी; सभी दाग छूट जाएंगे और नई जैसी चमकेगी!

आज यानी 4 मार्च को होली है। होली ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है। जो आसानी से नहीं निकलता, या यूं कहा जाए कि वो गाड़ी में दाग का काम करने लगता है। रंग के इस दाग को जब हम बार-बार रगड़कर निकालते हैं तब ये गाड़ी के पेंट को भी डैमेज पहुंचा देता है। इस पर किसी कैमिकल का इस्तेमाल भी रंग निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम यहां गाड़ी की सफाई का ऐसा टिप्स बता रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

शैम्पू और ईनो का इस्तेमाल करें
ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है। हालांकि, इस तरह से भी गाड़ी में चमक नहीं आती है। हालांकि, शैम्पू के साथ दो चीजों को मिलाकर गाड़ी को चमकाया जा सकता है। ये 2 चीजें ज्यादातर लोगों के घरों में मौजूद होती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 87,878 - 95,465

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

गाड़ी धोने के लिए आपको पानी में शैम्पू के साथ ENO और कोलगेट भी मिलना चाहिए। इन तीनों को एक मग (प्लास्टिक के डिब्बे) में मिलाना है। इसके लिए मग में आधे से भी कम पानी से भर लें। उसके बाद इसमें सबसे पहले शैम्पू का एक पाउच डालकर किसी पुराने टूथब्रश की मदद से मिलाएं। अब ब्रश करने जितना टूथपेस्ट मिला लें। आखिर में इसमें ENO का आधा पैकेट मिलाएं। अब पूरे घोल को मिलाकर बाइक पर जहां भी दाग-धब्बे या किसी दूसरे तरह के निशान बने हैं वहां पर ब्रश की मदद से लगाएं और रगड़कर साफ करें।

ये भी पढ़ें:इन 4 कारों का लोहा सबसे कमजोर, क्रैश टेस्ट में उड़ गईं धज्जियां

ENO एक एंटासिड है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये चीजों को फुलाने का काम करते हैं। ऐसे में जब इसे गाड़ी पर लगाया जाता है तो ये गाड़ी पर जमे मैल को फुला देता है। इतना ही नहीं, जब ये रंग पर लगाया जाता है तब रंग की पकड़ को ढीली करके फुला देता है। बाकी काम शैम्पू कर देता है। इस तरह गाड़ी से दाग हटाना आसान हो जाता है। आप इस घोल को ब्रश की मदद से पूरी गाड़ी पर लगा दें। बाद में पानी की मदद से इसे धो लें।

ये भी पढ़ें:जिसे देखो उसने ही ये SUV खरीदी! सिर्फ 48 दिन में 10000 यूनिट बिक गईं

गाड़ी को चमकाने के लिए स्प्रे अपनाएं
कई बार गाड़ी के दाग धुलाई के बाद निकल जाते हैं, लेकिन व्हीकल में चमक नहीं आती। ऐसे में व्हीकल की चमक को बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंट टिप्स को ट्राई किया जा सकता है। दरअसल, ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है, लेकिन गाड़ी में चमक नहीं आती है। ऐसे में चमक लाने के लिए आपको धुलाई के बाद शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करना होगा।

ये भी पढ़ें:आधी रात से ही पुलिस हो गई एक्टिव, सिर्फ इस एक गलती के लिए कर रही ₹10000 का चालान

कार, बाइक या स्कूटर को धोने से पहले एक कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें। ऐसा करना से उन पर लगी धूल हट जाती है। इसके बाद ही पानी डालें। जब पूरी बाइक पर पानी अच्छी तरह लग जाए, तब एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर एक शैम्पू का पाउच घोल लें। अब इसे बाइक पर अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद, उसे पानी से साफ कर लें। अब कार, बाइक या स्कूटर का पानी सूखने का इंतजार करें। इसके बाद, इस पर शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करें। इस तरह के स्प्रे 100 रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। स्प्रे को लगाने के बाद उसे साफ-सूखे कपड़े से सभी जगह फैला लें। आपका बाइक, कार या स्कूटर चमकने लगेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।