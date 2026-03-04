साबुन या सर्फ से नहीं, बल्कि इन 2 चीजों से धोएं अपनी गाड़ी; सभी दाग छूट जाएंगे और नई जैसी चमकेगी!

आज यानी 4 मार्च को होली है। होली ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है।

आज यानी 4 मार्च को होली है। होली ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है। जो आसानी से नहीं निकलता, या यूं कहा जाए कि वो गाड़ी में दाग का काम करने लगता है। रंग के इस दाग को जब हम बार-बार रगड़कर निकालते हैं तब ये गाड़ी के पेंट को भी डैमेज पहुंचा देता है। इस पर किसी कैमिकल का इस्तेमाल भी रंग निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम यहां गाड़ी की सफाई का ऐसा टिप्स बता रहे हैं।

शैम्पू और ईनो का इस्तेमाल करें

ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है। हालांकि, इस तरह से भी गाड़ी में चमक नहीं आती है। हालांकि, शैम्पू के साथ दो चीजों को मिलाकर गाड़ी को चमकाया जा सकता है। ये 2 चीजें ज्यादातर लोगों के घरों में मौजूद होती है।

गाड़ी धोने के लिए आपको पानी में शैम्पू के साथ ENO और कोलगेट भी मिलना चाहिए। इन तीनों को एक मग (प्लास्टिक के डिब्बे) में मिलाना है। इसके लिए मग में आधे से भी कम पानी से भर लें। उसके बाद इसमें सबसे पहले शैम्पू का एक पाउच डालकर किसी पुराने टूथब्रश की मदद से मिलाएं। अब ब्रश करने जितना टूथपेस्ट मिला लें। आखिर में इसमें ENO का आधा पैकेट मिलाएं। अब पूरे घोल को मिलाकर बाइक पर जहां भी दाग-धब्बे या किसी दूसरे तरह के निशान बने हैं वहां पर ब्रश की मदद से लगाएं और रगड़कर साफ करें।

ENO एक एंटासिड है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये चीजों को फुलाने का काम करते हैं। ऐसे में जब इसे गाड़ी पर लगाया जाता है तो ये गाड़ी पर जमे मैल को फुला देता है। इतना ही नहीं, जब ये रंग पर लगाया जाता है तब रंग की पकड़ को ढीली करके फुला देता है। बाकी काम शैम्पू कर देता है। इस तरह गाड़ी से दाग हटाना आसान हो जाता है। आप इस घोल को ब्रश की मदद से पूरी गाड़ी पर लगा दें। बाद में पानी की मदद से इसे धो लें।

गाड़ी को चमकाने के लिए स्प्रे अपनाएं

कई बार गाड़ी के दाग धुलाई के बाद निकल जाते हैं, लेकिन व्हीकल में चमक नहीं आती। ऐसे में व्हीकल की चमक को बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंट टिप्स को ट्राई किया जा सकता है। ऐसे में चमक लाने के लिए आपको धुलाई के बाद शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करना होगा।