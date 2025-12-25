Hindustan Hindi News
सर्दी के दिनों में कार की विंडशील्ड पर इस वजह से जमती है भाप, इन 3 तरीकों से अपने आप ही हट जाएगी

सर्दी के दिनों में कार की विंडशील्ड पर इस वजह से जमती है भाप, इन 3 तरीकों से अपने आप ही हट जाएगी

संक्षेप:

दिसंबर खत्म होते-होते सर्दी और कोहरा देशभर में फैल चुका है। सर्दी के दिनों कार ड्राइविंग के दौरान कई लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कार चलाते समय अक्सर विंडशील्ड पर भाप यानी स्टीम जमने लगती है, या फिर ओस परेशान करती है।

Dec 25, 2025 07:05 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिसंबर खत्म होते-होते सर्दी और कोहरा देशभर में फैल चुका है। सर्दी के दिनों कार ड्राइविंग के दौरान कई लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कार चलाते समय अक्सर विंडशील्ड पर भाप यानी स्टीम जमने लगती है, या फिर ओस परेशान करती है। ये विंडशील्ड पर बाहर की तरफ है तब तो वाइपर की मदद से इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये अंदर की तरफ भी आने लगती है जिसी बार-बार हमें कपड़े से साफ करना होता है। ऐसे में कार चलाने में बार-बार प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, दुर्घटना होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। हालांकि, इस भाप को कुछ तरीकों से हटाया जा सकता है।

1. डेमिस्टर मोड
सभी कारों में विंडशील्ड से सटी वेंट्स दी जाती हैं। आपमें से कई लोगों को यह जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं है उन्हें बता दें कि आपकी कार में HVC या क्लामेट कंट्रोल सिस्टम चालू करके इस बटन को दबाने पर हवा सीधी विंडस्क्रीन पर पड़ती है और कुछ ही सेकेंड में कांच पर जमी भाप हटने लगती है।

ये भी पढ़ें:सेडान मार्केट पर कब्जा करने आ रहे ये 4 नए मॉडल, स्पेस और फीचर्स की कमी नहीं होगी

2. AC का टेम्परेचर
कार के कांच पर भाप तब जमती है, जब माहौल में नमी हो और केबिन का तापमान बाहर के तापमान से मेल ना खाता हो। आप अपनी गाड़ी के MID पर या गूगल पर बाहरी तापमान देख सकते हैं। उसके हिसाब से केबिन का तापमान 2 डिग्री कम करके भाप हटा सकते हैं। अगर बाहर का तापमान 22 डिग्री है तो केबिन में 20 डिग्री तापमान रखिए।

ये भी पढ़ें:कमाल से बेमिसाल हो गई ये मोटरसाइकिल, कंपनी ने जोड़ दिए गजब के फीचर्स

3. वाइपर ब्लेड
यह बहुत आवश्यक है कि आपकी कार के वायपर ब्लेड्स सही अवस्था में हों जिनका किनारा पैना हो और बेहतर तरीके से वह विंडस्क्रीन की सफाई कर पाएं। यह सिर्फ सर्दी में आपको साफ नजारा तो दिखाते ही हैं, बल्कि धूल, धुंए और कोहरे में भी आपकी विंडस्क्रीन को साफ रखने में मददगार होते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
