सर्दी के दिनों में कार की विंडशील्ड पर इस वजह से जमती है भाप, इन 3 तरीकों से अपने आप ही हट जाएगी
दिसंबर खत्म होते-होते सर्दी और कोहरा देशभर में फैल चुका है। सर्दी के दिनों कार ड्राइविंग के दौरान कई लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कार चलाते समय अक्सर विंडशील्ड पर भाप यानी स्टीम जमने लगती है, या फिर ओस परेशान करती है। ये विंडशील्ड पर बाहर की तरफ है तब तो वाइपर की मदद से इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये अंदर की तरफ भी आने लगती है जिसी बार-बार हमें कपड़े से साफ करना होता है। ऐसे में कार चलाने में बार-बार प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, दुर्घटना होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। हालांकि, इस भाप को कुछ तरीकों से हटाया जा सकता है।
1. डेमिस्टर मोड
सभी कारों में विंडशील्ड से सटी वेंट्स दी जाती हैं। आपमें से कई लोगों को यह जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं है उन्हें बता दें कि आपकी कार में HVC या क्लामेट कंट्रोल सिस्टम चालू करके इस बटन को दबाने पर हवा सीधी विंडस्क्रीन पर पड़ती है और कुछ ही सेकेंड में कांच पर जमी भाप हटने लगती है।
2. AC का टेम्परेचर
कार के कांच पर भाप तब जमती है, जब माहौल में नमी हो और केबिन का तापमान बाहर के तापमान से मेल ना खाता हो। आप अपनी गाड़ी के MID पर या गूगल पर बाहरी तापमान देख सकते हैं। उसके हिसाब से केबिन का तापमान 2 डिग्री कम करके भाप हटा सकते हैं। अगर बाहर का तापमान 22 डिग्री है तो केबिन में 20 डिग्री तापमान रखिए।
3. वाइपर ब्लेड
यह बहुत आवश्यक है कि आपकी कार के वायपर ब्लेड्स सही अवस्था में हों जिनका किनारा पैना हो और बेहतर तरीके से वह विंडस्क्रीन की सफाई कर पाएं। यह सिर्फ सर्दी में आपको साफ नजारा तो दिखाते ही हैं, बल्कि धूल, धुंए और कोहरे में भी आपकी विंडस्क्रीन को साफ रखने में मददगार होते हैं।
