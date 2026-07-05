Delhi EV Policy 2026: नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सब्सिडी के लिए कैसे करें अप्लाई? देखें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू होने के दो दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। अब लोग नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए घर बैठे आसानी से फॉर्म भर सकेंगे।
दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की पॉलिसी (EV Policy) लागू हो गई है। इसके ठीक दो दिन बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा होगा। अब वे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलने वाली सरकारी छूट (सब्सिडी) के लिए घर बैठे आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026' की ऑफिशियल बुकलेट भी जारी की। सरकार का मकसद इस पूरे काम को ऑनलाइन और साफ-सुथरा बनाना है। आइए ऑनलाइन अप्लाई के लिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानते हैं।
60 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में
अगर आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो सब्सिडी के लिए आपको जल्दी अप्लाई करना होगा। गाड़ी मिलने और उसकी आरसी (RC) आने के 30 दिनों के भीतर आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वेबसाइट को बहुत आसान और तेज बनाया गया है। फॉर्म पास होने के 60 दिनों के भीतर सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपका काम कहां तक पहुंचा है।
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Gemopai Astrid Lite
₹ 1.11 लाख
Komaki XGT KM
₹ 56,890 - 93,045
Okaya EV Faast F2B
₹ 89,999
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
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सब्सिडी के लिए फॉर्म कैसे भरें?
अगर आपने नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, तो सरकारी छूट का पैसा पाने के लिए आपको नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
शुरुआती स्टेप:
सबसे पहले आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://evsubsidy.delhi.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर अपना अकाउंट बनाएं। इस वेबसाइट पर आपको तीन मुख्य सेक्शन मिलेंगे- ‘How to apply’ (फॉर्म कैसे भरें), ‘Apply online’ (ऑनलाइन फॉर्म भरें) और ‘Application status’ (फॉर्म का स्टेटस देखें)।
1. खुद की पर्सनल गाड़ी के लिए:
वेबसाइट पर अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और जेंडर (महिला/पुरुष) भरें।
इसके बाद आपको कुछ जरूरी कागजात की स्कैन की हुई पीडीएफ (PDF) फोटो अपलोड करनी होगी। इसमें गाड़ी की आरसी (RC), आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की फोटो शामिल है।
कागजात अपलोड होते ही, आपकी आरसी से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। उसे डालते ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा।
सब्सिडी का पैसा सीधे आपके उसी बैंक खाते में आएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है।
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं, तो एक्स्ट्रा छूट पाने के लिए आपको 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' भी अपलोड करना होगा।
2. बिजनेस या कमर्शियल गाड़ी के लिए:
अगर कोई कंपनी या दुकान के काम के लिए कमर्शियल गाड़ी पर छूट चाहती है, तो उन्हें गाड़ी की आरसी (RC) के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और जीएसटी (GST) के कागजात की पीडीएफ फोटो अपलोड करनी होगी।
इसके साथ ही कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड भरना होगा।
फॉर्म भरने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
फॉर्म जमा करने के बाद आप वेबसाइट के ‘Application status’ वाले हिस्से में जाएं। वहां अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी कहां तक पहुंची है।
अगर सरकारी अफसरों को आपके कागजात में कोई कमी दिखती है, तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आप सही कागजात दोबारा अपलोड करके अपना रुका हुआ काम फिर से शुरू करा सकते हैं। आपको बता दें कि इस वेबसाइट पर टीवीएस, एथर, बजाज और महिंद्रा जैसे बड़े ब्रांड्स की कुल 123 गाड़ियों की लिस्ट भी दी गई है, जिन पर यह छूट मिल रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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