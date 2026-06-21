बाइक में डलवाया ₹500 का पेट्रोल, लेकिन कर्मचारी ने इस तरह बनाया 'वेबकूफ'; कैमरे के कैद हुई चोरी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर अनुज अग्निहोत्री स्वतंत्र @swatntra_anuj ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फ्यूल पंप कर्मचारी की पेट्रोल चोरी कैमरे में कैद हो गई। इस तरह की चोरी से बचने को लेकर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने भी एडवाइजरी जारी की है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें फ्यूल पंप कर्मचारी पेट्रोल की चौरी करते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी आसानी से या ग्राहको गुमराह करके चोरी करते हैं। कमाल की बात ये है कि इस तरह की चोरी से बचने को लेकर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने भी एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर अनुज अग्निहोत्री स्वतंत्र @swatntra_anuj ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फ्यूल पंप कर्मचारी की पेट्रोल चोरी कैमरे में कैद हो गई। देखें वीडियो...
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Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
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₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
वीडियो के मुताबिक, ग्राहक ने बाइक में 500 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहा। जबकि, कर्मचारी ने मीटर में कुछ बटन दबाए, लेकिन फ्यूल का आंकड़ा सेट नहीं किया। बल्कि उसमें पहले 100 रुपए का पेट्रोल सेट था। ऐसे में कर्मचारी ने पेट्रोल की नोजल बाइक के फ्यूल टैंक में डाली और थोड़ी देर बार निकाल भी ली। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। बाद में पंप के मैनेजर को इस मामले के लिए सामने आना पड़ा।
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एडवाइजरी
पंप पर आज जब भी पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पहुंचे तो कर्मचारी पर नजर रखें। जब भी कर्मचारी नोजल उठाए, सबसे पहले स्क्रीन की रीडिंग पर शून्य जरूर देख करें। किसी के कहने पर भी अपनी नजर मीटर से ना हटाएं।
फ्यूल डलवाते समय जब तक नोजल आपकी गाड़ी की टंकी में है, तब तक पूरा ध्यान मशीन की रीडिंग और नोजल के ट्रिगर पर रखें। कर्मचारी से कहें कि वह नोजल को ऑटो-कट पर सेट करे। भले ही फ्यूल 50 रुपए का भरवाना हो।
गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने के बाद उसकी रसीद जरूर निकलवाएं। साथ ही, रसीद में दर्ज राशि और मीटर की राशि के साथ रीडिंग को भी पूरी तरह मिलाएं। इससे धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलती है।
धोखाधड़ी होने पर क्या करें?
फ्यूल लेते वक्त आपको किसी तरह का संदेह होता है या फिर धोखाधड़ी से जुड़ा मामला सामने आता है, तब कानूनी मदद और शिकायत दर्ज कराने के लिए आप सीधे नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 9792580000 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर मशीन पर नाप-तौल विभाग की आधिकारिक सील होती है। इसके अलावा, पेट्रोल भरवाते समय स्क्रीन पर डेंसिटी यानी पेट्रोल के लिए 730-775 और डीजल के लिए 820-860 जरूर चेक करें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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