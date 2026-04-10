कार में पी रहे सिगरेट या इन 2 गाड़ियों का रोक रहे रास्ता; तो ट्रैफिक पुलिस काटेगी ₹10000 का चालान

ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। हम यहां ऐसे ही दो ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हों। या फिर, जानने के बाद भी आपसे कई बार गलती हो जाती है। इसमें पहला नियम गाड़ी में स्मोकिंग से जुड़ा है।

1 अप्रैल, 2026 से कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं, कई नियमों में चालान को बढ़ाकर और भी मोटा कर दिया गया है। ऐसे में आपके लिए भी इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जानना जरूरी है। ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। हम यहां ऐसे ही दो ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं हों। या फिर, जानने के बाद भी आपसे कई बार गलती हो जाती है। इसमें पहला नियम गाड़ी में स्मोकिंग से जुड़ा है। वहीं, दूसरा इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने से जुड़ा है। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं।

1. व्हीकल में स्मोकिंग करना

मोटर व्हीकल एक्ट में व्हीकल के अंदर स्मोकिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन DMVR 86.1(5)/177 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहली बार व्हीकल में स्मोकिंग करने पर पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होता है। वहीं, ऐसा फिर से करने पर 1500 रुपए तक का चालान होता है। ये नियम राज्यों के हिसाब से अलग हो सकते हैं।

दरअसल, ये नियम पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर बनाया गया है। गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने से ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है, जिसके चलते सड़क पर मौजूद बाकी लोगों की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, कार से सिगरेट बाहर फेंकने पर दूसरे लोगों या व्हीकल को नुकसान पहुंच सकता है। सिगरेट से सीएनजी कारों की सेफ्टी को भी खतरा बना रहता है।

2. इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकना

कई बार अनजाने में लोगों से आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने की गलती हो जाती है। इन व्हीकल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या इसी तरह के दूसरे व्हीकल शामिल हो सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 94E के तहत ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। पहली बार व्हीकल में स्मोकिंग करने पर पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। वहीं, ऐसा फिर से करने पर भी इतना चालान किया जाता है। ये नियम राज्यों के हिसाब से अलग हो सकते हैं।