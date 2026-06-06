E85 फ्यूल से आप हर दिन 100Km गाड़ी चलाएंगे, तो महीने में कितनी बचत होगी? यहां समझें पूरा गणित

दिल्ली में E85 की कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर तय की गई है, जो रेगुलर E20 पेट्रोल से ठीक 20 रुपए कम है। E85 डिस्पेंसर पर अलग ब्रांडिंग होगी ताकि उन्हें रेगुलर E20 पेट्रोल से अलग पहचाना जा सके। ताकि जो गाड़ियां इसे सपोर्ट नहीं करती उसमें ये गलती से भी नहीं भरा जा सके।

भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार इस शुरुआत की पहली कड़ी है। इतनी ही नहीं, देश के अंदर पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली में E85 की कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर तय की गई है, जो रेगुलर E20 पेट्रोल से ठीक 20 रुपए कम है। E85 डिस्पेंसर पर अलग ब्रांडिंग होगी ताकि उन्हें रेगुलर E20 पेट्रोल से अलग पहचाना जा सके। ताकि जो गाड़ियां इसे सपोर्ट नहीं करती उसमें ये गलती से भी नहीं भरा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि 20 रुपए प्रति लीटर से हर दिन या महीने कितने रुपए तक की बतच हो सकती है। इस कैलकुलेशन को यहां समझते हैं।

E85 से हर दिन कितनी बचत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है। जबकि, E85 फ्यूल की कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर है। यानी दोनों के बीच 20 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। इतना ही नहीं, प्रीमियम XP95 पेट्रोल की कीमत तो 109.24 रुपए प्रति लीटर है। इसकी तुलना में E85 फ्यूल 27.12 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। हालांकि, हम यहां बचत के कैलकुलेशन को नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में समझ रहे हैं। इस कैलकुलेशन में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि E85 फ्यूल पर गाड़ी का माइलेज पेट्रोल के बराबर रहेगा, या फिर कम हो जाएगा। हम यहां दोनों को एक बराबर मानकर चल रहे हैं।

टू-व्हीलर से बचत का कैलकुलेशन

>> मान लिया जाए आप अपनी मोटरसाइकिल से हर 100Km का सफर करते हैं। वहीं, मोटरसाइकिल का माइलेज 50Kmpl है। यानी आपको हर दिन 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत होती है। इस तरह इस पेट्रोल खर्च की कीमत 204.24 रुपए हो जाती है।

>> इसकी तुलना में आप E85 फ्यूल सपोर्ट करने वाली मोटरसाइकिल से इतना ही सफर तय करते हैं, तब आपके खर्च की कीमत 2 लीटर E85 फ्यूल के लिए 164.24 रुपए रहेगी। यानी आप हर दिन 2 लीटर के खर्च पर 40 रुपए की सीधी बचत कर पाएंगे।

>> हर 30 दिन हिसाब से इस खर्च को समझा जाए तो डेली की 40 रुपए की बचत के हिसाब से महीने की बचत 30 दिन X 40 रुपए = 1200 रुपए होगी। जो एक साल के लिए 1200 रुपए X 12 महीने = 14,400 रुपए तक होगी। यानी ये एक बड़ी बचत है।

फोर-व्हीलर से बचत का कैलकुलेशन >> मान लिया जाए आप अपनी कार से हर 100Km का सफर करते हैं। वहीं, कार का माइलेज 20Kmpl है। यानी आपको हर दिन 5 लीटर पेट्रोल की जरूरत होती है। इस तरह इस पेट्रोल खर्च की कीमत 510.60 रुपए हो जाती है।

>> इसकी तुलना में आप E85 फ्यूल सपोर्ट करने वाली कार से इतना ही सफर तय करते हैं, तब आपके खर्च की कीमत 5 लीटर E85 फ्यूल के लिए 410.60 रुपए रहेगी। यानी हर दिन आप 100 रुपए की सीधी बचत कर पाएंगे।

>> हर 30 दिन हिसाब से इस खर्च को समझा जाए तो डेली की 100 रुपए की बचत के हिसाब से महीने की बचत 30 दिन X 100 रुपए = 3000 रुपए होगी। जो एक साल के लिए 3000 रुपए X 12 महीने = 36,000 रुपए तक होगी।

माइलेज पर भी पड़ेगा असर

पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण E85 गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज पर असर पड़ सकता है। औसतन, E85-कम्पैटिबल गाड़ियों की एफिशिएंसी, वैसी ही E20 गाड़ी की तुलना में लगभग 25-35% कम हो सकती है। अभी E20 प्यूल के मामले में भी गाड़ियों का माइलेज कम होने की कई शिकायतें सामने आई थीं। इस तमाम बातों को ध्यान रखा जाए तो फिर E85 फ्यूल से होने वाली बचत शायद ना के बराबर हो। हालांकि, सरकार भविष्य में इसे माइलेज के हिसाब से बेहतर बना सकती है।