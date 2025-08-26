How Much Cars Priced Under Rs 6 Lakh After GST Rreduction GST में कटौती के बाद कितने में मिलेंगी ₹6 लाख से कम कीमत वाली ये 10 कार? देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
GST में कटौती के बाद कितने में मिलेंगी ₹6 लाख से कम कीमत वाली ये 10 कार? देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो छोटी कारों की कैटेगरी में कितने लाख रुपए तक के मॉडल शामिल करेगी। साथ ही, इन पर कितना GST कम किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 04:35 PM
दीवाली के मौके पर छोटी कारों पर होने वाली GST कटौती को लेकर ग्राहकों में कन्फ्यूजन बढ़ गया है। दरअसल, अब कई ग्राहक गणेश चतुर्थी से शुरू हो रहे फेस्टिव सीजन पर गाड़ी खरीदने से रुक गए हैं। जब से सरकार ने दीवाली से GST में कटौती का ऐलान किया है, तब से ग्राहकों के लिए ये फेस्टिव सीजन और भी खास हो गया है। सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो छोटी कारों की कैटेगरी में कितने लाख रुपए तक के मॉडल शामिल करेगी। साथ ही, इन पर कितना GST कम किया जाएगा। माना ये जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा।

ऐसे में जिन कारों की एक्स-शोरूम कीमतें 6 लाख रुपए से कम हैं, उन पर भी ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। चलिए संभावित GST कटौती के बाद 6 लाख से कम कीमत वाली सभी कारों पर होने वाली बचत को देखते हैं।

₹6 लाख से कम कीमत वाली कारों पर GST कटौती से आपकी बचत
GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
मारुति ऑल्टो K104.23 लाख₹122,669₹80,370₹42,299
मारुति एस-प्रेसो₹4.27 लाख₹123,829₹81,130₹42,699
रेनो क्विड₹4.70 लाख₹136,300₹89,300₹47,000
टाटा टियागो₹5.00 लाख₹145,000₹95,000₹50,000
सिट्रोन C3₹5.25 लाख₹152,250₹99750₹52,500
मारुति सेलेरियो₹5.37 लाख₹155,730₹102,030₹53,700
मारुति वैगनआर₹5.70 लाख₹165,300₹108,300₹57,000
मारुति ईको₹5.79 लाख₹167,910₹110,010₹57,900
मारुति इग्निस₹5.85 लाख₹169,650₹111,150₹58,500
हुंडई i10 निओस₹5.98 लाख₹173,420₹113,620₹59,800

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब 6 लाख से कम कीमत वाली कारों के टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, मारुति ऑल्टो K10 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 122,669 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 80,370 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,299 रुपए का फायदा मिलेगा। मारुति एस-प्रेसो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.27 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 123,829 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 81,130 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 42,699 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:वेंटिलेटेड सीट वाली सबसे सस्ती 5 कार, सेकेंड में आपके बैक को कर देंगी ठंडा

रेनो क्विड की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 136,300 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 89,300 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 47,000 रुपए का फायदा मिलेगा। टाटा टियागो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.00 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 145,000 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 95,000 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा।

सिट्रोन C3 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.25 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 152,250 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 99,750 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 52,500 रुपए का फायदा मिलेगा। मारुति सेलेरियो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.37 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 155,730 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 102,030 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 53,700 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:GST कटौती में फंसे डीलर्स और ग्राहक, FADA ने इसे जल्द लागू करने का आग्रह किया

मारुति वैगनआर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 165,300 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 108,300 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 57,000 रुपए का फायदा मिलेगा। मारुति ईको की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.79 लाख है। जिसमें 29% टैक्स के 167,910 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 110,010 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 57,900 रुपए का फायदा मिलेगा।

मारुति इग्निस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.85 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 169,650 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 111,150 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 58,500 रुपए का फायदा मिलेगा। हुंडई i10 निओस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,420 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113,620 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,800 रुपए का फायदा मिलेगा।

