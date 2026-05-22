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भारत आई होंडा की यह नई SUV, करीब 23 km का देगी माइलेज; जानिए इसकी खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आज एक बिल्कुल नई हाइब्रिड एसयूवी 'होंडा जेडआर-वी' (Honda ZR-V) को पहली बार पेश किया है।

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दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आज देश में अपनी पॉपुलर कार 'सिटी फेसलिफ्ट' को लॉन्च करने के साथ ही एक बिल्कुल नई हाइब्रिड एसयूवी 'होंडा जेडआर-वी' (Honda ZR-V) को भी पहली बार पेश किया है। होंडा इस गाड़ी को पूरी तरह से बनी-बनाई (CBU) भारत में इम्पोर्ट यानी आयात करेगी। सरकार की नई पॉलिसी के तहत कंपनियां बिना लोकल टेस्टिंग के हर साल 2,500 गाड़ियां विदेश से मंगा सकती हैं। यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो एक आलीशान और दमदार एसयूवी की तलाश में हैं।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

अगर लुक और डिजाइन की बात करें तो होंडा ZR-V सड़कों पर चलते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके आगे के हिस्से में वर्टिकल स्लेट्स वाली ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे बेहद आक्रामक लुक देती हैं। साइड से देखने पर इसमें स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, बॉडी के रंग के दरवाजे के हैंडल और पीछे की तरफ ढलती हुई एक खूबसूरत छत दिखाई देती है। कार के पीछे शानदार टेल लैंप्स, ऊपर लगा हुआ स्पॉइलर और क्रोम फिनिशिंग वाले दो साइलेंसर दिए गए हैं।

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धांसू हैं केबिन के फीचर्स

इसकी लंबाई 4,568 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस करीब 180 मिमी है। जबकि गाड़ी का बूट स्पेस 380 लीटर का है, जिसे पीछे की सीटों को मोड़कर 1,312 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। कार के केबिन में असली लेदर की सीटें, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल, 10.2 इंच का डिजिटल मीटर और 9 इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलता है। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, हवादार सीटें, वायरलेस चार्जिंग और गानों के शौकीनों के लिए 12 स्पीकर्स वाला बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

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सेफ्टी भी है दमदार

सेफ्टी के मामले में भी होंडा ने इस कार में कोई ढिलाई नहीं बरती है। इसमें होंडा का खास 'सेंसिंग' (ADAs) सेफ्टी पैकेज मिलता है, जिसमें टक्कर रोकने वाले ऑटोमैटिक ब्रेक्स, पैदल चलने वालों को बचाने वाला स्टीयरिंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और ट्रैफिक जाम असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, गाड़ी में स्टैंडर्ड तौर पर 8-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, गाड़ी को संभालने के लिए व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और चारों तरफ नजर रखने के लिए एक मल्टी-व्यू कैमरा भी दिया गया है।

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करीब 23 km का है माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन मिलता है। यह 184bhp की जबरदस्त ताकत और 315Nm का टॉर्क पैदा करते हैं। यह गाड़ी भारी-भरकम होने के बावजूद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से 22.8 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है। साथ ही यह महज 8 सेकंड में 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ सकती है। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला फॉक्सवैगन टिगुआन, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी महंगी गाड़ियों से होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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