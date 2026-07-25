होंडा की इस कार को हल्के में ले रहे थे कॉम्पटीटर्स, कंपनी ने भारत के लिए तैयार पूरा कोटा ही बेच डाला

इसे एक मॉडर्न क्रॉसओवर-स्टाइल लुक दिया है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एल-शेप DRLs के साथ बेहद स्लिम और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और बंपर पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मेश पैटर्न वाला एयर इंटेक ग्रिल मौजूद है।

इस कार का भारत का पूरा कोटा बिक गया

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 18,305 /माह से शुरू

होंडा कार्स के लिए हाथों एक बड़ी शानदार उपलब्धि लगी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी ZR-V के दो बैचों को भारतीय बाजार में बेच दिया है। तीसरे बैच के काम के साथ कुल लगभग 160 यूनिट भारत के लिए डेडिकेटेड की गई थीं, लेकिन इस कहानी को लिखने के समय इसके लिए कोई टाइमलाइन की योजना नहीं बनाई गई है। हमारे सूत्रों ने बताया कि कोई नई बुकिंग नहीं ली जा रही थी और कार की सबसे ज्यादा मांग महाराष्ट्र से आ रही थी। ZR-V की ड्राइविंग रिव्यू भी आ चुके हैं।

होंडा ZR-V भारत के लिए जापानी ऑटोमेकर के प्रीमियम प्रोडक्ट में से पहला है और अगले दो सालों में होने वाले बड़े प्रोडक्ट का हिस्सा है। इसे CBU रूट के माध्यम से पूरी तरह से लोड किए गए मॉडल में पेश किया जा रहा है और यह 181bhp का पावर और 315Nm का प्रोडक्शन जनरेट करने वाले 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल द्वारा ऑपरेटेड है। यह एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें होंडा 22.08 किमी प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है।

पहले से एक्सपेक्टेड था कि ZR-V की कीमत इसे स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टेरॉन और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे व्हीकल के साथ कॉम्पटीटर्स के बीच में खड़ा करती है। ZR-V की बड़ी भूमिका अब CR-V SUV के लिए उम्मीदें स्थापित करना है जो होंडा के बड़े प्रीमियम पुश के हिस्से के रूप में अगले दो सालों के अंदर आएगी।

होंडा ZR-V का डिजाइन

अगर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो होंडा ने इसे एक मॉडर्न क्रॉसओवर-स्टाइल लुक दिया है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एल-शेप DRLs के साथ बेहद स्लिम और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और बंपर पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मेश पैटर्न वाला एयर इंटेक ग्रिल मौजूद है। साइड प्रोफाइल में साफ-सुथरे कर्व्स, बॉडी-कलर व्हील आर्च और 18-इंच के खूबसूरत डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पिछले हिस्से में क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, रूफ स्पॉइलर, ई:एचईवी की बैजिंग और सिल्वर फिनिश वाले डुअल-एक्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं।