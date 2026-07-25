होंडा की इस कार को हल्के में ले रहे थे कॉम्पटीटर्स, कंपनी ने भारत के लिए तैयार पूरा कोटा ही बेच डाला
इसे एक मॉडर्न क्रॉसओवर-स्टाइल लुक दिया है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एल-शेप DRLs के साथ बेहद स्लिम और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और बंपर पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मेश पैटर्न वाला एयर इंटेक ग्रिल मौजूद है।
होंडा कार्स के लिए हाथों एक बड़ी शानदार उपलब्धि लगी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी ZR-V के दो बैचों को भारतीय बाजार में बेच दिया है। तीसरे बैच के काम के साथ कुल लगभग 160 यूनिट भारत के लिए डेडिकेटेड की गई थीं, लेकिन इस कहानी को लिखने के समय इसके लिए कोई टाइमलाइन की योजना नहीं बनाई गई है। हमारे सूत्रों ने बताया कि कोई नई बुकिंग नहीं ली जा रही थी और कार की सबसे ज्यादा मांग महाराष्ट्र से आ रही थी। ZR-V की ड्राइविंग रिव्यू भी आ चुके हैं।
होंडा ZR-V भारत के लिए जापानी ऑटोमेकर के प्रीमियम प्रोडक्ट में से पहला है और अगले दो सालों में होने वाले बड़े प्रोडक्ट का हिस्सा है। इसे CBU रूट के माध्यम से पूरी तरह से लोड किए गए मॉडल में पेश किया जा रहा है और यह 181bhp का पावर और 315Nm का प्रोडक्शन जनरेट करने वाले 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल द्वारा ऑपरेटेड है। यह एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें होंडा 22.08 किमी प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है।
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Honda HR-V
₹ 14 लाख से शुरू
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.85 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
पहले से एक्सपेक्टेड था कि ZR-V की कीमत इसे स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टेरॉन और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे व्हीकल के साथ कॉम्पटीटर्स के बीच में खड़ा करती है। ZR-V की बड़ी भूमिका अब CR-V SUV के लिए उम्मीदें स्थापित करना है जो होंडा के बड़े प्रीमियम पुश के हिस्से के रूप में अगले दो सालों के अंदर आएगी।
होंडा ZR-V का डिजाइन
अगर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो होंडा ने इसे एक मॉडर्न क्रॉसओवर-स्टाइल लुक दिया है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एल-शेप DRLs के साथ बेहद स्लिम और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और बंपर पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मेश पैटर्न वाला एयर इंटेक ग्रिल मौजूद है। साइड प्रोफाइल में साफ-सुथरे कर्व्स, बॉडी-कलर व्हील आर्च और 18-इंच के खूबसूरत डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पिछले हिस्से में क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, रूफ स्पॉइलर, ई:एचईवी की बैजिंग और सिल्वर फिनिश वाले डुअल-एक्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं।
साइज के मामले में यह एक बड़े केबिन वाली आरामदायक कार है। इस कार की कुल लंबाई 4,567 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,840 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,621 मिलीमीटर है। केबिन के भीतर बेहतर लेगरूम और स्पेस देने के लिए इसमें 2,655 मिलीमीटर का लंबा व्हीलबेस दिया गया है। होंडा अपनी इस फ्लैगशिप कार को भारतीय ग्राहकों के लिए चार शानदार और प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश कर रही है। इनमें ट्वाइलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, मटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। अपने प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन माइलेज और लग्जरी लुक के दम पर यह कार इस सेगमेंट में ग्राहकों को काफी पसंद आने वाली है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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