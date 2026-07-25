भारत में लॉन्च हुई होंडा की यह धाकड़ SUV, पलक झपकते ही पकड़ेगी 100 की स्पीड, 23 km का है माइलेज
जापानी कार निर्माता होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'होंडा ZR-V' को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस प्रीमियम गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 48 लाख रुपये तय की है।
जापानी कार निर्माता होंडा ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'होंडा ZR-V' को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस प्रीमियम गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 48 लाख रुपये तय की है। यह नया मॉडल भारत में होंडा के कार पोर्टफोलियो में सबसे प्रीमियम और टॉप पोजिशन पर रखा गया है। भारतीय ग्राहकों के लिए इसे पूरी तरह से लोडेड सिर्फ एक ही वैरिएंट में उतारा गया है। होंडा इस लग्जरी कार को सीधे जापान से आयात करके यानी सीबीयू (CBU) रूट के जरिए भारत में बेचेगी। आइए जानते हैं लॉन्च हुई इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और दूसरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से है लैस
होंडा ZR-V की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है, जो इसे अपने पूरे सेगमेंट में सबसे अलग और खास बनाता है। यह इस सेगमेंट की अकेली ऐसी एसयूवी है जो स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ पेश की गई है। इसमें 2.0-लीटर क्षमता वाला 4-सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह पूरा सेटअप मिलकर कार को 184bhp की शानदार पावर और 315Nm का दमदार टॉर्क देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda ZR-V
₹ 40 लाख से शुरू
Volvo EX30
₹ 41 लाख
Citroen C5 Aircross
₹ 37.32 लाख
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
MINI Countryman C
₹ 47.5 लाख
रफ्तार का मिलेगा रोमांच
परफॉर्मेंस और पिकअप के मामले में भी यह नई एसयूवी काफी तेज तर्रार है। कंपनी द्वारा किए गए दावों के अनुसार, होंडा ZR-V मात्र 7.9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसकी अधिकतम स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित किया गया है। दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह कार माइलेज के मोर्चे पर भी ग्राहकों को खुश करने वाली है। एडवांस हाइब्रिड तकनीक की बदौलत यह बड़ी एसयूवी 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देने का दावा करती है।
क्रॉसओवर अवतार
अगर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो होंडा ने इसे एक मॉडर्न क्रॉसओवर-स्टाइल लुक दिया है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में एल-शेप DRLs के साथ बेहद स्लिम और शार्प एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल और बंपर पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ मेश पैटर्न वाला एयर इंटेक ग्रिल मौजूद है। साइड प्रोफाइल में साफ-सुथरे कर्व्स, बॉडी-कलर व्हील आर्च और 18-इंच के खूबसूरत डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पिछले हिस्से में क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, रूफ स्पॉइलर, ई:एचईवी की बैजिंग और सिल्वर फिनिश वाले डुअल-एक्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं।
साइज, स्पेस और कलर के ऑप्शन
साइज के मामले में यह एक बड़े केबिन वाली आरामदायक कार है। इस कार की कुल लंबाई 4,567 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,840 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,621 मिलीमीटर है। केबिन के भीतर बेहतर लेगरूम और स्पेस देने के लिए इसमें 2,655 मिलीमीटर का लंबा व्हीलबेस दिया गया है। होंडा अपनी इस फ्लैगशिप कार को भारतीय ग्राहकों के लिए चार शानदार और प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश कर रही है। इनमें ट्वाइलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, मटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। अपने प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन माइलेज और लग्जरी लुक के दम पर यह कार इस सेगमेंट में ग्राहकों को काफी पसंद आने वाली है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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