22 मई को फेसलिफ्ट सिटी के साथ आएगी Honda की यह तगड़ी SUV, मिलेगा 180hp का पावरफुल हाइब्रिड इंजन

होंडा ने अपनी अपकमिंग ZR-V का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है। यह एक CBU होगी। कंपनी की इस इंपोर्टेड फ्लैगशिप SUV की कीमत भारत में 40 से 50 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। इसमें आपको 180hp का इंजन मिलेगा।

होंडा (Honda) 22 मई को भारत में अपनी दो नई कारों को लॉन्च करने वाला है। इनका नाम होंडा सिटी और ZR-V है। कंपनी सिटी फेसलिफ्ट के टीजर को शेयर कर चुकी है। साथ ही इसके एक्सटीरियर डिजाइन के साथ इंटीरियर लुक भी लीक हो गया है, जिसे लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। अब कंपनी ने अपनी अपकमिंग ZR-V को टीज किया है। यह एक CBU होगी। कंपनी की इस इंपोर्टेड फ्लैगशिप SUV की कीमत भारत में 40 से 50 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। आइए डीटेल में जानते हैं होंडा ZR-V में कंपनी क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

चौड़ी L-शेप LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स होंडा इंडिया ने 22 मई को लॉन्च होने वाली ZR-V का पहला ऑफिशियल टीजर इमेज रिलीज किया है, जिसमें SUV के फ्रंट एंड को डार्क सिल्हाउट में दिखाया गया है। टीजर में चौड़ी L-शेप LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दिखाई दे रही हैं, जिनके बीच में इल्यूमिनेटेड होंडा बैज लगा है। यह ग्लोबल मार्केट में ऑफर की जाने वाली जानी-पहचानी फ्रंट ग्रिल भी है।

ट्रेडिशनल SUV से अधिक कूपे क्रॉसओवर वाला लुक हेडलैंप क्लस्टर फ्रंट फेसिया पर नीचे की तरफ लगे हैं। साथ ही एंगुलर LED एलिमेंट्स ZR-V को एलिवेट के मुकाबले ज्यादा हॉरिजॉन्टल लुक देते हैं। एलिवेट के मुकाबले ZR-V की रूफलाइन भी नीची और ज्यादा झुकी हुई है। इसका फ्रंट एंड भी चौड़ा है, जिससे यह एक ट्रेडिशनल SUV से अधिक कूपे क्रॉसओवर लगती है।

180 हॉर्सपावर का 2.0 लीटर 4-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन टीजर में कार के ऊपरी हिस्से में रूफ रेल्स दिखाई दे रही हैं, जो स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन के साथ एक यूजफुल एक्सेसरी का एक हिंट देती हैं। ZR-V भारत में होंडा की फ्लैगशिप SUV के तौर पर लॉन्च होगी। इसकी कीमत 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच होगी। इसमें 180 हॉर्सपावर का 2.0 लीटर 4-सिलेंडर हाइब्रिड इंजन है, जो ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

होंडा अपने ग्लोबल हाइब्रिड पोर्टफोलियो में इसी सेटअप का यूज करती है, जिसका एफिशिएंसी के मामले में अच्छा रिकॉर्ड है। ग्लोबल स्पेसिफिकेशन के अनुसार, ZR-V की लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,620 मिमी और व्हीलबेस 2,657 मिमी है। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में भी यही डाइमेंशन्स होने की उम्मीद है। इसमें स्टैंडअलोन इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, पावर टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग और ADAS सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। ZR-V को 22 मई को 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा।