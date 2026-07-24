कंपनी ने किया कन्फर्म... भारत में लॉन्च होगी XR 300L डुअल-स्पोर्ट, हिमालयन 450 से होगा सीधा मुकाबला
होंडा XR 300L डुअल-स्पोर्ट के सबसे करीबी कॉम्पटीटिर्स कौन होंगे, यह इसकी कीमत पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस मोटरसाइकिल को बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत अट्रैक्टिव हो सकती है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने काफी अटकलों और इंतजार के बाद आखिरकार भारत में XR 300L डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल लॉन्च करने के बात को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने एक इवेंट में इस मोटरसाइकिल को पेश किया और भारत में इसके जल्द लॉन्च होने की पुष्टि की। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी सटीक टाइमलाइन, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। एडवेंचर-ओरिएंटेड होने के कारण, इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, KTM 390 एडवेंचर और TVS अपाचे RTX जैसी मोटरसाइकिलों से होगा।
होंडा XR 300L डुअल-स्पोर्ट के सबसे करीबी कॉम्पटीटिर्स कौन होंगे, यह इसकी कीमत पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस मोटरसाइकिल को बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत अट्रैक्टिव हो सकती है। साथ ही, कॉम्पटीटर्स की तुलना में हल्की कम भी हो सकती है। इन दिनों देश के अंदर स्पोर्ट मोटरसाइकिल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda XR 300L
₹ 3 - 4.5 लाख
Harley-Davidson X440 T
₹ 2.84 लाख
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
होंडा XR 300L में 293.5cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 26.9bhp की पावर और 26.6Nm का टॉर्क जनरेट है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसका ओवरऑल हार्डवेयर काफी काम का है। इसमें 21/18-इंच के स्पोक व्हील कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है और दोनों सिरों पर शोवा सस्पेंशन दिए गए हैं, जिनका ट्रैवल 260mm है।
इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 244mm है, जो काफी अच्छा है, जबकि सीट की ऊंचाई 830mm है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आगे 256mm की डिस्क और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है। फीचर्स के मामले में, XR 300L में स्विच करने योग्य डुअल-चैनल ABS, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 7.8-लीटर का फ्यूल टैंक जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।
होंडा की जून 2026 सेल्स
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जून 2026 में घरेलू टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मजबूत रफ्तार बनाए रखी। कंपनी ने 4,68,956 यूनिट्स की बिक्री की, जो जून 2025 की 3,88,812 यूनिट्स के मुकाबले 20.6% की शानदार सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। इसके अलावा, मई 2026 में बिकी 4,59,611 यूनिट्स के मुकाबले कंपनी ने महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर 2% की बढ़ोतरी भी दर्ज की।
होंडा के इस शानदार प्रदर्शन से घरेलू टू-व्हीलर मार्केट में मार्केट लीडर हीरो मोटोकॉर्प के साथ उसके अंतर को और कम करने में मदद मिली। इस महीने के प्रदर्शन में एक बार फिर एक्टिवा स्कूटर फैमिली का अहम योगदान रहा, जबकि शाइन 125 और दोबारा लॉन्च की गई CB यूनिकॉर्न 150 जैसी कम्यूटर मोटरसाइकिलों ने भी अच्छी बिक्री की। हालांकि, कुछ पुराने कम्यूटर और प्रीमियम मॉडल को अभी भी संघर्ष करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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