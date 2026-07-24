कंपनी ने किया कन्फर्म... भारत में लॉन्च होगी XR 300L डुअल-स्पोर्ट, हिमालयन 450 से होगा सीधा मुकाबला

होंडा XR 300L डुअल-स्पोर्ट के सबसे करीबी कॉम्पटीटिर्स कौन होंगे, यह इसकी कीमत पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस मोटरसाइकिल को बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत अट्रैक्टिव हो सकती है।

भारत में लॉन्च होगी XR 300L डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल

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Honda XR 300L

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने काफी अटकलों और इंतजार के बाद आखिरकार भारत में XR 300L डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल लॉन्च करने के बात को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने एक इवेंट में इस मोटरसाइकिल को पेश किया और भारत में इसके जल्द लॉन्च होने की पुष्टि की। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी सटीक टाइमलाइन, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। एडवेंचर-ओरिएंटेड होने के कारण, इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, KTM 390 एडवेंचर और TVS अपाचे RTX जैसी मोटरसाइकिलों से होगा।

होंडा XR 300L डुअल-स्पोर्ट के सबसे करीबी कॉम्पटीटिर्स कौन होंगे, यह इसकी कीमत पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस मोटरसाइकिल को बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत अट्रैक्टिव हो सकती है। साथ ही, कॉम्पटीटर्स की तुलना में हल्की कम भी हो सकती है। इन दिनों देश के अंदर स्पोर्ट मोटरसाइकिल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है।

होंडा XR 300L में 293.5cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 26.9bhp की पावर और 26.6Nm का टॉर्क जनरेट है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसका ओवरऑल हार्डवेयर काफी काम का है। इसमें 21/18-इंच के स्पोक व्हील कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है और दोनों सिरों पर शोवा सस्पेंशन दिए गए हैं, जिनका ट्रैवल 260mm है।

इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 244mm है, जो काफी अच्छा है, जबकि सीट की ऊंचाई 830mm है, जो आसानी से इस्तेमाल करने लायक है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आगे 256mm की डिस्क और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है। फीचर्स के मामले में, XR 300L में स्विच करने योग्य डुअल-चैनल ABS, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 7.8-लीटर का फ्यूल टैंक जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

होंडा की जून 2026 सेल्स होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जून 2026 में घरेलू टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मजबूत रफ्तार बनाए रखी। कंपनी ने 4,68,956 यूनिट्स की बिक्री की, जो जून 2025 की 3,88,812 यूनिट्स के मुकाबले 20.6% की शानदार सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। इसके अलावा, मई 2026 में बिकी 4,59,611 यूनिट्स के मुकाबले कंपनी ने महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर 2% की बढ़ोतरी भी दर्ज की।