होंडा ने भारत के लिए चुपके से तैयार कर ली ये कार, पुणे में टेस्टिंग के दौरान दिखी; डिजाइन से उठा गया पर्दा

संक्षेप:

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में इंडियन मार्केट के लिए एक बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी भारतीय बाजार में 10 नई कारों को लॉन्च करेगी, इसमें से 7 SUVs होंगी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये 10 नई कारें कौन सी होंगी।

Thu, 4 Dec 2025 08:49 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में इंडियन मार्केट के लिए एक बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी भारतीय बाजार में 10 नई कारों को लॉन्च करेगी, इसमें से 7 SUVs होंगी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये 10 नई कारें कौन सी होंगी। 0 अल्फा के अलावा इसमें से एक WR-V लग रही है। दरअसल, होंडा WR-V RS SUV का एक बिना कवर वाला टेस्ट म्यूल पुणे शहर के आसपास देखा गया है। यह होंडा के स्टेबल्स में एक बड़े डेवलपमेंट का इशारा है, जो जल्द ही लॉन्च हो सकता है। यह एक इंडोनेशिया-स्पेक WR-V RS 4m SUV है।

इंडोनेशिया-स्पेक होंडा WR-V RS SUV को पुणे (महाराष्ट्र) में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर ‘Honda Jakarta Centre’ लिखा था और सामने की विंडशील्ड पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर ‘Testing Vehicle’ लिखा था। चूंकि इसे पुणे में देखा गया था, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी ARAI टेस्टिंग चल रही है।

ये भी पढ़ें:सिएरा के किस वैरिएंट की कितनी होगी कीमत, प्राइस लिस्ट से इस दिन उठेगा पर्दा

टेस्ट म्यूल पूरी तरह से बिना किसी कवर के था और स्पोर्टियर एक्सटीरियर डिजाइन के साथ टॉप-स्पेक RS ट्रिम लेवल में था। यह एक 4m SUV है जिसकी लंबाई 4,060 mm, चौड़ाई 1,780 mm, ऊंचाई 1,608 mm है। इसका व्हीलबेस 2,485 mm लंबा है। अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता है, तो B सेगमेंट टैक्स बेनिफिट्स के लिए इसे सब 4m लिमिट में लाने के लिए लंबाई कम की जा सकती है।

इंडोनेशिया में यह 2nd जेन अमेज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके ज्यादातर इंटीरियर्स शेयर किए गए हैं। भारत के लिए होंडा इस गाड़ी में 3rd जेन अमेज का इंटीरियर डाल सकता है। खास एक्सटीरियर एलिमेंट्स में कैस्केडिंग इफेक्ट ग्रिल, स्पोर्टी RS बंपर, स्किड प्लेट्स, बॉडी क्लैडिंग, 17-इंच एलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग, RS एयरो किट, सीक्वेंशियल LED ब्लिंकर्स और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:नॉर्टन मोटरसाइकिल की नई रेंज भारत में होगी लॉन्च, TVS प्लांट में हो रही तैयार

इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील 2nd जेन होंडा अमेज जैसा ही है। RS ट्रिम में WR-V में ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल-ब्लैक थीम है। कंट्रास्ट के लिए, होंडा ने रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया है। WR-V RS में 7-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 4.2-इंच TFT MID, लेनवॉच कैमरा, 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल और होंडा सेंसिंग ADAS सुइट मिलता है।

इंडोनेशिया में होंडा WR-V RS में 1.5L i-VTEC इंजन है जो 121 PS की पीक पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क देता है, जो 6-स्पीड MT या CVT से जुड़ा है। भारत के लिए, HCIL B सेगमेंट टैक्स बेनिफिट्स के लिए 3rd जेन अमेज के तहत 1.2L इंजन पर विचार कर सकता है। WR-V RS इंडिया लॉन्च के बारे में ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी बाकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
