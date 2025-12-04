होंडा ने भारत के लिए चुपके से तैयार कर ली ये कार, पुणे में टेस्टिंग के दौरान दिखी; डिजाइन से उठा गया पर्दा
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में इंडियन मार्केट के लिए एक बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी भारतीय बाजार में 10 नई कारों को लॉन्च करेगी, इसमें से 7 SUVs होंगी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये 10 नई कारें कौन सी होंगी।
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में इंडियन मार्केट के लिए एक बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी भारतीय बाजार में 10 नई कारों को लॉन्च करेगी, इसमें से 7 SUVs होंगी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये 10 नई कारें कौन सी होंगी। 0 अल्फा के अलावा इसमें से एक WR-V लग रही है। दरअसल, होंडा WR-V RS SUV का एक बिना कवर वाला टेस्ट म्यूल पुणे शहर के आसपास देखा गया है। यह होंडा के स्टेबल्स में एक बड़े डेवलपमेंट का इशारा है, जो जल्द ही लॉन्च हो सकता है। यह एक इंडोनेशिया-स्पेक WR-V RS 4m SUV है।
सिर्फ 3 गाड़ियां (अमेज, सिटी, एलिवेट) ऑफर करने के साथ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) इंडियन मार्केट में एक स्टेलेमेट पर पहुंच गई है। इस रुकावट से निकलने और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए, HCIL ने 2030 तक इंडियन मार्केट के लिए 10 नई कारों का अनाउंसमेंट किया है। WR-V सब 4m SUV इनमें से पहली हो सकती है।
इंडोनेशिया-स्पेक होंडा WR-V RS SUV को पुणे (महाराष्ट्र) में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। आगे और पीछे की नंबर प्लेट पर ‘Honda Jakarta Centre’ लिखा था और सामने की विंडशील्ड पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर ‘Testing Vehicle’ लिखा था। चूंकि इसे पुणे में देखा गया था, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी ARAI टेस्टिंग चल रही है।
टेस्ट म्यूल पूरी तरह से बिना किसी कवर के था और स्पोर्टियर एक्सटीरियर डिजाइन के साथ टॉप-स्पेक RS ट्रिम लेवल में था। यह एक 4m SUV है जिसकी लंबाई 4,060 mm, चौड़ाई 1,780 mm, ऊंचाई 1,608 mm है। इसका व्हीलबेस 2,485 mm लंबा है। अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता है, तो B सेगमेंट टैक्स बेनिफिट्स के लिए इसे सब 4m लिमिट में लाने के लिए लंबाई कम की जा सकती है।
इंडोनेशिया में यह 2nd जेन अमेज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके ज्यादातर इंटीरियर्स शेयर किए गए हैं। भारत के लिए होंडा इस गाड़ी में 3rd जेन अमेज का इंटीरियर डाल सकता है। खास एक्सटीरियर एलिमेंट्स में कैस्केडिंग इफेक्ट ग्रिल, स्पोर्टी RS बंपर, स्किड प्लेट्स, बॉडी क्लैडिंग, 17-इंच एलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग, RS एयरो किट, सीक्वेंशियल LED ब्लिंकर्स और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील 2nd जेन होंडा अमेज जैसा ही है। RS ट्रिम में WR-V में ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल-ब्लैक थीम है। कंट्रास्ट के लिए, होंडा ने रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया है। WR-V RS में 7-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 4.2-इंच TFT MID, लेनवॉच कैमरा, 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल और होंडा सेंसिंग ADAS सुइट मिलता है।
इंडोनेशिया में होंडा WR-V RS में 1.5L i-VTEC इंजन है जो 121 PS की पीक पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क देता है, जो 6-स्पीड MT या CVT से जुड़ा है। भारत के लिए, HCIL B सेगमेंट टैक्स बेनिफिट्स के लिए 3rd जेन अमेज के तहत 1.2L इंजन पर विचार कर सकता है। WR-V RS इंडिया लॉन्च के बारे में ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी बाकी है।
