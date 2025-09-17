होंडा ने चुपके से बाजार में उतार दी ये नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, भर-भरकर डाल दिए फीचर्स; जानिए रेंज
होंडा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक नेकेड मोटरसाइकिल होंडा WN7 के साथ यूरोप के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में एंट्री कर ली है। यह कंपनी के लिए लंबी कार्बन न्यूट्रलिटी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि होंडा 2040 के दशक तक अपने सभी मोटरसाइकिल उत्पादों को कार्बन-न्यूट्रल बनाने की दिशा में काम कर रही है। WN7 को होंडा की "फन" कैटेगरी में पहली फिक्स्ड-बैटरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है। यह EV फन कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे कंपनी ने मिलान में EICMA 2024 में पेश किया था। ऐसे राइडर्स के लिए डिजाइन की गई, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और टिकाऊ मोबिलिटी दोनों चाहते हैं।
होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खास बातें
इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें एक पतला और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखन को मिलता है, जो इसकी EV पहचान को उजागर करता है। राइडर्स को होंडा रोडसिंक के जरिए कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जो नेविगेशन, कॉल और नोटिफिकेशन को आसान बना देता है। दमदार टॉर्क के साथ WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तरह शांत और सहज राइड भी प्रदान करती है, जिससे राइडिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर होता है।
एक बार चार्ज करने पर इसकी राइडिंग रेंज करीब 130 किमी (83 मील) से ज्यादा है। इसकी फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी CCS2 रैपिड चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह केवल 30 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है। होम चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिससे 3 घंटे से भी कम समय में पूरी चार्ज हो जाती है। होंडा का कहना है कि आउटपुट के मामले में WN7 का परफॉर्मेंस 600cc इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मोटरसाइकिल के बराबर है, और टॉर्क के मामले में यह 1000cc ICE मोटरसाइकिलों को टक्कर देती है।
WN7 नाम इसके डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसमें "W" का मतलब है "बी द विंड" (डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट), "N" का अर्थ है "नेकेड", और "7" आउटपुट क्लास को दर्शाता है। यह परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलिंग को कार्बन-न्यूट्रल फ्यूचर के अपने विजन के साथ मिलाने के होंडा के प्रयास के अनुरूप है। होंडा 2024 को अपने ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विस्तार की शुरुआत मान रही है। WN7 के साथ, होंडा ने इलेक्ट्रिक फन सेगमेंट में अपना पहला कदम रखा है। कंपनी ने पुष्टि की है कि उसका इलेक्ट्रिफिकेशन रोडमैप शहरी कम्यूटर से लेकर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों तक, मॉडलों की एक पूरी सीरीज को भी कवर करेगा।
