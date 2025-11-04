होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक WN7 से उठाया पर्दा, इसे 2 मोटर में खरीद पाएंगे; 153Km से ज्यादा रेंज
संक्षेप: होंडा WN7 मोटरसाइकिल एक 9.3kWh बैटरी पैक साइज में दो मोटर ऑप्शन 11kW और 18kW के साथ उपलब्ध है। 11kW मॉडल में 11.2kW का पावर आउटपुट मिलता है। जबकि 18kW वर्जन में 50kW की पावर मिलती है। दोनों में 100Nm का टॉर्क मिलता है।
होंडा ने अपनी पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 के स्पेसिफिकेशंस की डिटेल बता दी है। ये स्पेसिफिकेशन्स EICMA 2025 में CB1000GT और V3R जैसी दूसरी मोटरसाइकिलों के साथ पेश किए गए। पिछले साल EICMA में फन कॉन्सेप्ट दिखाने और फिर इस साल की शुरुआत में यूरोप में इसकी टेस्टिंग और टीजिंग के बाद होंडा ने पहले WN7 से पर्दा उठाया था। इसे सिर्फ यूरोप में लॉन्च किया था। अब इसने इस मॉडल की पूरी स्पेसिफिकेशन्स बताई हैं। WN7 होंडा की पहली फुल-साइज EV मोटरसाइकिल है। इस अनवील के अलावा, कंपनी ने अपनी पेटेंटेड E-क्लच टेक्नोलॉजी वाली 5 मोटरसाइकिलें और V3R प्रोटोटाइप भी पेश किया है।
WN7 एक 9.3kWh बैटरी पैक साइज में दो मोटर ऑप्शन 11kW और 18kW के साथ उपलब्ध है। 11kW मॉडल में 11.2kW का पावर आउटपुट मिलता है। जबकि 18kW वर्जन में 50kW की पावर मिलती है। दोनों में 100Nm का टॉर्क मिलता है। यह WN7 को यूरोप में A1 और A2 लाइसेंस के लिए योग्य बनाता है। क्लेम्ड रेंज भी अलग-अलग है, धीमे मॉडल में 153km की थोड़ी ज्यादा रेंज मिलती है। जबकि तेज मॉडल में 140km की रेंज है। 18kW मॉडल की टॉप-स्पीड 129kph है।
इस बैटरी को नॉर्मल टाइप 2 चार्जर या फास्ट CCS2 चार्जर से चार्ज किया जा सकता है, जो ज्यादातर कारों के लिए इस्तेमाल होता है। चुनने के लिए चार डिफॉल्ट राइडिंग मोड (स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, रेन, इकॉन) मिलते हैं। हर मोड ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल को बदलता है। डीसेलेरेशन पावर या रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को लेफ्ट हैंडलबार पर फिंगर/थंब पैडल के जरिए 0 से लेवल 3 (मैक्सिमम) तक अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है।
होंडा ने बैटरी पैक को स्ट्रेस्ड मेंबर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक हॉलो एल्यूमीनियम मोनोकोक चेसिस का इस्तेमाल किया है। इस फ्रेम को 43mm शोवा USD फोर्क और एक मोनोशॉक से सस्पेंड किया गया है। ब्रेकिंग के लिए 296mm डिस्क के साथ निसिन डुअल-पिस्टन कैलिपर्स और 256mm डिस्क के साथ एक मोनो पिस्टन रियर कैलिपर दिया गया है। कॉर्नरिंग ABS कंट्रोल IMU लिंक्ड सिस्टम के ज़रिए मिलता है जिसे 5-इंच TFT डैश से एडजस्ट किया जा सकता है। होंडा का कहना है कि यह उन युवा लोगों के लिए है जो छोटी ICE मोटरसाइकिल से अपग्रेड करना चाहते हैं और कुछ थ्रिल भी चाहते हैं।
