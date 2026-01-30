होंडा ने WN7 EV कॉन्सेप्ट के चेजिस में किया बदलाव, अब नए डिजाइन के साथ आएगी ये मोटरसाइकिल

संक्षेप: होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 (विंड नेकेड) का कॉन्सेप्ट दिखाया है। इसे खास तौर से शहर की ट्रैफिक, तंग गलियों और अजीब स्टॉप-एंड-गो वाली जगहों के तैयार किया गया है। इसका डिजाइन काफी कुछ इसके चेसिस पर डिपेंड करता है।

Jan 30, 2026 11:19 pm IST

होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 (विंड नेकेड) का कॉन्सेप्ट दिखाया है। इसे खास तौर से शहर की ट्रैफिक, तंग गलियों और अजीब स्टॉप-एंड-गो वाली जगहों के तैयार किया गया है। इसका डिजाइन काफी कुछ इसके चेसिस पर डिपेंड करता है। कंपनी ने WN7 के स्पेसिफिकेशंस की डिटेल को EICMA 2025 में शेयर किया था। पिछले साल EICMA में फन कॉन्सेप्ट दिखाने और फिर इस साल की शुरुआत में यूरोप में इसकी टेस्टिंग और टीजिंग के बाद होंडा ने पहले WN7 से पर्दा उठाया था। इसे सिर्फ यूरोप में लॉन्च किया था। WN7 होंडा की पहली फुल-साइज EV मोटरसाइकिल है।

WN7 एक 9.3kWh बैटरी पैक साइज में दो मोटर ऑप्शन 11kW और 18kW के साथ उपलब्ध है। 11kW मॉडल में 11.2kW का पावर आउटपुट मिलता है। जबकि 18kW वर्जन में 50kW की पावर मिलती है। दोनों में 100Nm का टॉर्क मिलता है। यह WN7 को यूरोप में A1 और A2 लाइसेंस के लिए योग्य बनाता है। क्लेम्ड रेंज भी अलग-अलग है, धीमे मॉडल में 153km की थोड़ी ज्यादा रेंज मिलती है। जबकि तेज मॉडल में 140km की रेंज है। 18kW मॉडल की टॉप-स्पीड 129kph है।

इस बैटरी को नॉर्मल टाइप 2 चार्जर या फास्ट CCS2 चार्जर से चार्ज किया जा सकता है, जो ज्यादातर कारों के लिए इस्तेमाल होता है। चुनने के लिए चार डिफॉल्ट राइडिंग मोड (स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, रेन, इकॉन) मिलते हैं। हर मोड ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल को बदलता है। डीसेलेरेशन पावर या रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को लेफ्ट हैंडलबार पर फिंगर/थंब पैडल के जरिए 0 से लेवल 3 (मैक्सिमम) तक अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है।