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पैसों का रखिए इंतजाम! आने वाले दिनों में 10 नई कार लॉन्च करने जा रही होंडा; देख लीजिए पूरी लिस्ट

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा ने भारतीय कार मार्केट में तहलका मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई अपनी नई सिटी फेसलिफ्ट को लेकर कंपनी चर्चा में थी। अब होंडा ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है।

पैसों का रखिए इंतजाम! आने वाले दिनों में 10 नई कार लॉन्च करने जा रही होंडा; देख लीजिए पूरी लिस्ट

दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा ने भारतीय कार मार्केट में तहलका मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई अपनी नई सिटी फेसलिफ्ट को लेकर कंपनी चर्चा में थी। अब होंडा ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि वह साल 2030 तक भारत में 10 से भी ज्यादा नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। होंडा के अनुसार, अब भारत उनके लिए जापान और नॉर्थ अमेरिका की तरह दुनिया के टॉप-3 सबसे जरूरी मार्केट में शामिल हो चुका है। कंपनी अपने इस नए प्लान के तहत इसी वित्त वर्ष में ही 6 नई गाड़ियां उतारने वाली है।

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होंडा ZR-V हाइब्रिड

यह होंडा की एक बहुत ही शानदार और प्रीमियम एसयूवी होगी। इसे कंपनी सीधे विदेश से इंपोर्ट करके भारत में बेचेगी। इस कार को 2026 के आखिरी महीनों तक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 2.0-लीटर का दमदार पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो सिर्फ 7.9 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेगा। कमाल की बात यह है कि दमदार होने के बावजूद यह कार करीब 22.80 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी।

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होंडा 0 अल्फा ईवी

यह भारत में होंडा की पहली पूरी तरह से बिजली से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसकी टेस्टिंग सड़कों पर शुरू हो चुकी है। इस कार को साल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें ग्राहकों को 65 kWh और 75 kWh की बड़ी बैटरी के ऑप्शन मिलेंगे। एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार आराम से 450 से 500 किलोमीटर तक चलेगी।

होंडा प्रिल्यूड हाइब्रिड कूपे

स्पोर्ट्स और स्टाइलिश कारों के शौकीनों के लिए होंडा अपनी मशहूर दो दरवाजों वाली प्रिल्यूड कार को भारत ला रही है। इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। यह कंपनी की एक खास 'हेलो' कार होगी जिसे लिमिटेड संख्या में बेचा जाएगा। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी, जो 200bhp की ताकत देंगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 80 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

होंडा सब-4 मीटर एसयूवी

ब्रेजा, नेक्सन और वेन्यू जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए होंडा एक बिल्कुल नई छोटी एसयूवी पर काम कर रही है। यह एसयूवी साल 2028 तक मार्केट में आएगी। इस सेगमेंट में फिलहाल होंडा की कोई कार नहीं है, इसलिए यह कंपनी के लिए बहुत जरूरी मॉडल है। इस कार में सनरूफ, दमदार सेफ्टी फीचर्स और टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

न्यू मिड-साइज एसयूवी

हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी कारों को पछाड़ने के लिए होंडा 2028 के बाद एक और नई मिड-साइज एसयूवी लेकर आएगी। माना जा रहा है कि यह नई कार आने वाले समय में मौजूदा एलिवेट एसयूवी की जगह ले सकती है। कंपनी इसे टर्बो पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे कई इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारेगी। इसका केबिन आज की एलिवेट के मुकाबले कहीं ज्यादा लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स से लैस होगा।

ऑल-न्यू होंडा सिटी

भारत की सबसे पॉपुलर सेडान कार 'होंडा सिटी' साल 2028 में अपने बिल्कुल नए छठे-जेन अवतार में एंट्री मारेगी। यह मौजूदा मॉडल का कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं, बल्कि पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बनी बिल्कुल नई कार होगी। इसके हाइब्रिड मॉडल को भारत में ही बनाया जाएगा ताकि इसकी कीमत कम रखी जा सके।

नेक्स्ट-जेन होंडा एलिवेट

होंडा अपनी एलिवेट एसयूवी का सेकेंड-जनरेशन मॉडल भी तैयार कर रही है। यह एसयूवी साल 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में आ सकता है। यह कार कंपनी के बिल्कुल नए और हल्के PF2 प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका नए जमाने का मजबूत हाइब्रिड इंजन होगा। कंपनी का दावा है कि यह नई एसयूवी सड़कों पर 26 से 28 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देगी।

PF2 बेस्ड 7-सीटर एसयूवी

महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी जैसी बड़ी गाड़ियों से मुकाबला करने के लिए होंडा एक बड़ी 7-सीटर एसयूवी ला रही है। यह कार होंडा के नए PF2 प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली गाड़ी होगी। इसे भारत में ही बनाकर विदेशों में भी भेजा जाएगा। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, हाइब्रिड और आगे चलकर इलेक्ट्रिक इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स होंगे।

नेक्स्ट-जेनरेशन होंडा अमेज

होंडा अपनी सबसे सस्ती और हिट सेडान कार 'अमेज' को भी आने वाले समय में नए अवतार में पेश करेगी। नई अमेज को कंपनी के नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा ताकि इसमें हाइब्रिड इंजन भी फिट हो सके। इस कार में ग्राहकों को पहले से बेहतर माइलेज, शानदार केबिन स्पेस और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। इसे पूरी तरह भारत में बनाकर इसकी कीमत को बजट में रखा जाएगा।

होंडा मिस्ट्री कार

इस लिस्ट में आखिरी नाम एक सीक्रेट कार का है जिसके बारे में होंडा ने अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आम ग्राहकों के बजट में आने वाली एक छोटी इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। चूंकि होंडा के पास फिलहाल कोई सस्ती इलेक्ट्रिक कार नहीं है, इसलिए यह कार मार्केट में गेम चेंजर साबित हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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