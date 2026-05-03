होंडा, स्कोडा और फॉक्सवैगन फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रही हैं ये तीन बेहतरीन सेडान

अगर आप सेडान्स के फैन हैं और अपने लिए नई सेडान लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट में कुछ बेहतरीन ऑप्शन आने वाले हैं। इनमें स्कोडा, होंडा और फॉक्सवैगन की सेडान्स मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग सेडान्स के बारे में।

SUVs के ट्रेंड के बीच सेडान्स की भी मांग बनी हुई है। सेडान्स में आपको बेहतर कंफर्ट और राइड क्वॉलिटी मिलती है। अगर आप भी सेडान्स के फैन हैं और अपने लिए नई सेडान लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट में कुछ बेहतरीन ऑप्शन आने वाले हैं। इनमें स्कोडा, होंडा और फॉक्सवैगन की सेडान्स मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग सेडान्स के बारे में।

Honda City Facelift होंडा 22 मई 2026 को भारत में अपनी नई सिटी को लॉन्च करने वाली है। यह एक फेसलिफ्ट होगा। कंपनी अगले 2028 में सिटी का नेक्स्ट जेनरेशन लाएगी। तब तक सिटी के सेल नंबर्स को बनाए रखने के लिे यह फेसलिफ्ट लाया जा रहा है। इस वक्त मार्केट में सिटी का 5th जेनरेशन मौजूद है। कंपनी ने इसे 2019 में लॉन्च किया था और इसे 2023 में अपडेट दिया गया था। 5th जेनरेशन सिटी के दूसरे फेसलिफ्ट में बंपर, हेडलाइट्स, ग्रिल और टेललाइट्स जैसे उन हिस्सों में मामूली डिजाइन चेंज होने की संभावना है जिनका डिजाइन प्रोसेस टेक्निकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉस्ट-इंटेंसिव नहीं है।

होंडा अपनी सिटी फेसलिफ्ट में नए 16-इंच अलॉय वील्स और एक नया पेंट ऑप्शन भी ऑफर कर सकती है। सिटी फेसलिफ्ट के इंटीरियर चेंज के प्रैक्टिकल रहने की उम्मीद है। ये कंफर्ट और कन्वीनिएंस को बेहतर बनाएंगे। फेसलिफ्ट में आपको पावर एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेशन वाली फ्रंट पैसेंजर सीट, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है।

Skoda Slavia Facelift स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस फेसलिफ्ट के कैमोफ्लाज्ड म्यूल्स को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। कंपनी इस फेसलिफ्ट को फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। नई स्लाविया दिखने में मौजूदा स्लाविया से ज्यादा मॉडर्न और शार्प हो सकती है। अपडेट्स में आपको नए हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के फ्रंट और रियर बंपर के साथ नए अलॉय वील्स देखने को मिल सकते हैं। नई स्लाविया में आपको नए कलर स्कीम वाला इंटीरियर देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें कंपनी ADAS लेवल 2 और पैनोरमिक सनरूफ भी ऑफर कर सकती है। कार के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा।