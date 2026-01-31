अकेले दम पर हथिया ली 46.29% मार्केट, देश का नंबर-1 स्कूटर बन गया; 31 दिन में 1,81,604 लोगों ने खरीदा

संक्षेप: होंडा ने दिसंबर 2025 में कुल 3,92,306 यूनिट्स की घरेलू बिक्री हासिल की। दिसंबर 2024 के मुकाबले ये 44.81% की YoY ग्रोथ थी। कंपनी की सेल में एक्टिवा (Activa) का दबदबा रहा। आइए सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 31, 2026 09:28 pm IST

दिसंबर 2025 में होंडा मोटरसाइसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India-HMSI) ने घरेलू बाजार में शानदार सालाना ग्रोथ दर्ज की। कंपनी की बिक्री में उछाल का सबसे बड़ा कारण उसके मास-मार्केट मॉडल्स रहे, जिनमें एक्टिवा (Activa), शाइन (Shine) और यूनिकॉर्न (Unicorn) ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। हालांकि, त्योहारों के बाद की सुस्ती का असर महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़ों में साफ नजर आया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में होंडा (Honda) की कुल बिक्री

होंडा (Honda) ने दिसंबर 2025 में कुल 3,92,306 यूनिट्स की घरेलू बिक्री हासिल की। दिसंबर 2024 के मुकाबले यह 44.81% की YoY ग्रोथ थी। वहीं, नवंबर 2025 (5,34,541 यूनिट्स) के मुकाबले 26.61% की MoM गिरावट थी।

एक्टिवा रही होंडा की सबसे बड़ी ताकत

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) दिसंबर 2025 में भी कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू-व्हीलर बना रहा। इसकी बिक्री 1,81,604 यूनिट्स रही, जो 50.11% की YoY ग्रोथ और 30.87% की MoM गिरावट है। यह घरेलू बिक्री में 46.29% की हिस्सेदारी रखती है, यानी हर दो होंडा (Honda) टू-व्हीलर में से लगभग एक एक्टिवा (Activa) रही।

शाइन (Shine) फैमिली की मजबूत मौजूदगी

होंडा शाइन 125 (Honda Shine 125) और SP125 ने मिलकर शानदार योगदान दिया। इसकी बिक्री 1,25,266 यूनिट्स रही, जो 36.36% की YoY ग्रोथ और 18.86% की MoM गिरावट है। ये टू-व्हीलर कुल बिक्री में 31.93% की हिस्सेदारी रखती है।

यूनिकॉर्न (Unicorn) ने दिखाई स्थिर मजबूती

होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn) उन चुनिंदा मॉडल्स में रहा, जिसने महीने-दर-महीने भी ग्रोथ दर्ज की। इसकी बिक्री 33,640 यूनिट्स रही, जो 60.26% की YoY ग्रोथ और 2.04% की MoM ग्रोथ है।

डिओ (Dio) और शाइन 100 (Shine 100) की सेल

होंडा डिओ (Honda Dio) ने 18,609 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 31.35% की YoY ग्रोथ और 27.42% की MoM गिरावट है।

होंडा शाइन 100 (Shine 100) की बिक्री 16,336 यूनिट्स रही, जो 82.04% की YoY ग्रोथ और 49.12% की MoM गिरावट है।

हॉर्नेट (Hornet) और लिवो (Livo) का मिक्स्ड रिजल्ट

मिड-कम्यूटर सेगमेंट में मांग थोड़ी ठंडी पड़ती दिखी। हॉर्नेट (Hornet) 125 की सेल 6,200 यूनिट्स रही और लिवो (Livo) की सेल 3,747 यूनिट्स रही। दोनों ही मॉडल्स की MoM बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

प्रीमियम सेगमेंट में CB350 की चमक

होंडा (Honda) के प्रीमियम पोर्टफोलियो में CB350 ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसने 2,560 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 138.14% की YoY ग्रोथ और 34.67% की MoM गिरावट है।

होंडा CB200X ने भी बेहतर पकड़ बनाई। इसने 488 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 61.06% की YoY ग्रोथ है। हालांकि, SP160, H’ness 350 और Hornet 2.0 जैसे मॉडल्स की बिक्री में सालाना और मासिक दोनों स्तर पर गिरावट देखी गई।

इलेक्ट्रिक और अन्य मॉडल्स का हाल